Кожевников о ЧМ: «Первенство двора. Скоро будут играть страны Гондураса, если России не будет. Без нас турнир деградировал»

Александр Кожевников считает, что ЧМ по хоккею деградировал без сборной России.

Канада сыграет с Латвией в полуфинале ЧМ-2023, США – с Германией.

«Чемпионат мира показывает, кто есть кто. Скоро будут играть страны Гондураса, если России не будет.

Люди на турнир не едут, мотивации нет, потому что без России и – это первенство двора.

С таким составом полуфиналов можно сказать, что наверняка выиграет чемпионат мира. На оставшиеся матчи они точно найдут мотивацию, с этим у них все в порядке.

Но без нас чемпионат мира деградировал», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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