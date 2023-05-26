Кожевников о ЧМ: «Первенство двора. Скоро будут играть страны Гондураса, если России не будет. Без нас турнир деградировал»
Александр Кожевников считает, что ЧМ по хоккею деградировал без сборной России.
Канада сыграет с Латвией в полуфинале ЧМ-2023, США – с Германией.
«Чемпионат мира показывает, кто есть кто. Скоро будут играть страны Гондураса, если России не будет.
Люди на турнир не едут, мотивации нет, потому что без России и Беларуси – это первенство двора.
С таким составом полуфиналов можно сказать, что Канада наверняка выиграет чемпионат мира. На оставшиеся матчи они точно найдут мотивацию, с этим у них все в порядке.
Но без нас чемпионат мира деградировал», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
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Пора реформу ЧМ проводить.
Может, перенести на конец лета или реже проводить..
1. Чемпионат мне не интересен, я его не смотрю.
2. Несмотря на то, что я его не смотрю, хорошо знаю, что игры скучные, уровень низкий и смотреть нечего.
3. Если бы мы играли, то выиграли бы, а Беларусь заняла бы 2-е место.
4. Показывать этот чемпионат -- предательство, так как мы со всеми воюем.
Каждый день по 2-3 интервью с экспертами, озвучивающими эти мысли. У них, наверное, и график составлен -- кто когда это говорит.