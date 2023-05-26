Кожевников о ЧМ: «Первенство двора. Скоро будут играть страны Гондураса, если России не будет. Без нас турнир деградировал»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников считает, что ЧМ по хоккею деградировал без сборной России.

Канада сыграет с Латвией в полуфинале ЧМ-2023, США – с Германией.

«Чемпионат мира показывает, кто есть кто. Скоро будут играть страны Гондураса, если России не будет.

Люди на турнир не едут, мотивации нет, потому что без России и Беларуси – это первенство двора.

С таким составом полуфиналов можно сказать, что Канада наверняка выиграет чемпионат мира. На оставшиеся матчи они точно найдут мотивацию, с этим у них все в порядке.

Но без нас чемпионат мира деградировал», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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14 комментариев

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marshal .masha
Да мы ближе к играм с Гондурасом)
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Дмитрий
Страны Гондураса! Все, что нужно знать об интеллектуальном уровне данного эксперта.
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МакДи 97
Не факт, что Ромка Гондурас обыграет. Вон молодняк белорусский и то еле смогли сделать.
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Satyr_Diaz
Первенство двора... Как тогда назвать ту бутофорию что была пару недель назад с ромкой во главе.
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Максим Савинов
напомните Кожевникову, когда последний раз сборная России выигрывала ЧМ.
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Красный чай
В твоём воображаемом мире где на чм не едут игроки потому что нет России и главное Белоруссии!!! Всё возможно.
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memphis
Что-то кричат эти патриоты из-за закрытой двери, брызжут слюной. Но никто там их не слышит)
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Адекватник
Посмотрел состав Латышей. Двое русских, плюс несколько наших ветеранчиков типа даугавинша и индрашиса. К тому же там история Знарка. Пожалуй притоплю за них в отсутствие нормальных команд.
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Melnikov1968
Кожевников деградировал раньше, нежели Чемпионат мира. И ничего, все идёт своим чередом.Пусть Ротенберг выйдет в этот двор, "уши на ходу отрежут" (с)
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megaotstoi
ЧМ деградировал, но причины не в отсутствии России и Беларуси.
Пора реформу ЧМ проводить.
Может, перенести на конец лета или реже проводить..
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dm1959
Есть, похоже, какая-то спущенная сверху методичка -- как комментировать чемпионат мира.

1. Чемпионат мне не интересен, я его не смотрю.
2. Несмотря на то, что я его не смотрю, хорошо знаю, что игры скучные, уровень низкий и смотреть нечего.
3. Если бы мы играли, то выиграли бы, а Беларусь заняла бы 2-е место.
4. Показывать этот чемпионат -- предательство, так как мы со всеми воюем.

Каждый день по 2-3 интервью с экспертами, озвучивающими эти мысли. У них, наверное, и график составлен -- кто когда это говорит.
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ALEKS66
С Гондурасом как бы нам не играть. Нас то там никто и видеть не хочет и спокойно все играют и без нас.
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Tax_Free
то ли дело олимпиада без звезд)) там то да, там не чемпионат двора, глубже, Саша, глубже!
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Руслан Х
Это Россия не пускала Гондурас?!🤔
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