Касатонов не хочет быть тренером или менеджером в КХЛ: «По СКА не скучаю. Нынешние «Особенности национального хоккея» мне непонятны»
Алексей Касатонов сказал, что не скучает по работе генеральным менеджером в КХЛ.
Двукратный олимпийский чемпион был руководителем СКА с 2011 по 2014 годы.
– Вас на тренерский мостик в СКА не тянуло? Так ведь не только Ротенберг поступал, но и Жамнов в «Спартаке» приходил на помощь тренерам.
– Хоть у меня и был тренерский опыт, я для себя осознал, что наш сегодняшний хоккей мне неблизок и непонятен. Мы воспитывались в советском хоккее, потом играли в НХЛ. А нынешние «Особенности национального хоккея» мне непонятны.
– По работе в СКА не скучаете? Были ли предложения за эти годы?
– Нет, не скучаю. А что до предложений, то для этого нужно хотеть работать в этой сфере, как-то себя обозначать. У меня такого желания не было, – сказал президент Ночной хоккейной лиги.
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