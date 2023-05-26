Касатонов не хочет быть тренером или менеджером в КХЛ: «По СКА не скучаю. Нынешние «Особенности национального хоккея» мне непонятны»

Алексей Касатонов сказал, что не скучает по работе генеральным менеджером в КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион был руководителем СКА с 2011 по 2014 годы.

– Вас на тренерский мостик в СКА не тянуло? Так ведь не только поступал, но и в «Спартаке» приходил на помощь тренерам.

– Хоть у меня и был тренерский опыт, я для себя осознал, что наш сегодняшний хоккей мне неблизок и непонятен. Мы воспитывались в советском хоккее, потом играли в НХЛ. А нынешние «Особенности национального хоккея» мне непонятны.

– По работе в не скучаете? Были ли предложения за эти годы?

– Нет, не скучаю. А что до предложений, то для этого нужно хотеть работать в этой сфере, как-то себя обозначать. У меня такого желания не было, – сказал президент Ночной хоккейной лиги.