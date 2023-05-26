Касатонов не хочет быть тренером или менеджером в КХЛ: «По СКА не скучаю. Нынешние «Особенности национального хоккея» мне непонятны»

Теги СКА Алексей Жамнов Алексей Касатонов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Алексей Касатонов сказал, что не скучает по работе генеральным менеджером в КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион был руководителем СКА с 2011 по 2014 годы.

– Вас на тренерский мостик в СКА не тянуло? Так ведь не только Ротенберг поступал, но и Жамнов в «Спартаке» приходил на помощь тренерам.

– Хоть у меня и был тренерский опыт, я для себя осознал, что наш сегодняшний хоккей мне неблизок и непонятен. Мы воспитывались в советском хоккее, потом играли в НХЛ. А нынешние «Особенности национального хоккея» мне непонятны.

– По работе в СКА не скучаете? Были ли предложения за эти годы?

– Нет, не скучаю. А что до предложений, то для этого нужно хотеть работать в этой сфере, как-то себя обозначать. У меня такого желания не было, – сказал президент Ночной хоккейной лиги. 

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5 комментариев

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Ми Ша
Аккуратно сказал, но все поняли
+8
-1
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Евгений Мешков
достали Алексея горячие патриоты с детьми в США и Европе)
+3
0
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Bashkort02
С Фетисовым помирились ?
0
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_Абырвалг_
Чё докопались до "динозавра".Видели ,все его менеджерство .((( Современный хоккей, по сравнению , с тем,что было 30-40 лет назад,улетел в космос ! Никаких,месячных,двухмесячных сборов на базах.Профессионалы, образно,видят друг друга в аэропорту на кануне матча и играют "с листа", и как играют ! Посмотрите на сб. США, на этом ч.м. Красавцы !Все совершенно на др. уровне . Подготовка,востановление,фврма и т.д.
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