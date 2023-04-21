Роман Ротенберг: «Фетисов – эпоха в истории мирового хоккея. Он успешно трудится на государственной службе с 2002-го. Настоящая глыба!»
Роман Ротенберг поздравил Вячеслава Фетисова с 65-летием.
20 апреля двукратному олимпийскому чемпиону и депутату Госдумы Фетисову исполнилось 65 лет.
«Рад лично поздравить Вячеслава Александровича Фетисова с 65-летием!
Фетисов – это целая эпоха в истории не только отечественного, но и мирового хоккея. Пара Вячеслав Фетисов – Алексей Касатонов была фундаментом обороны той самой «Красной машины», которая громила канадцев, выигрывала Олимпиады и доминировала на чемпионатах мира.
Это было в 1980-е, а в 1990-х Фетисов стал легендой уже на другом континенте – без него не было бы Русской пятерки и побед «Детройта».
В 2000-е Вячеслав Александрович пробовал себя в тренерском деле. И снова успешно – под его руководством сборная России взяла бронзовые медали в Солт-Лейк-Сити.
С 2002 года Фетисов трудится на государственной службе – плодотворно, профессионально и успешно. Настоящая глыба!
От всей души желаю Вячеславу Александровичу крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! Пусть каждый новый день приносит новые победы!» – написал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.
За то, что хвалит он Кукушку.
Кто из них кто, без разницы)