Роман Ротенберг: «Фетисов – эпоха в истории мирового хоккея. Он успешно трудится на государственной службе с 2002-го. Настоящая глыба!»

Роман Ротенберг поздравил Вячеслава Фетисова с 65-летием.

20 апреля двукратному олимпийскому чемпиону и депутату Госдумы Фетисову исполнилось 65 лет.

«Рад лично поздравить Вячеслава Александровича Фетисова с 65-летием!

Фетисов – это целая эпоха в истории не только отечественного, но и мирового хоккея. Пара Вячеслав Фетисов – была фундаментом обороны той самой «Красной машины», которая громила канадцев, выигрывала Олимпиады и доминировала на чемпионатах мира.

Это было в 1980-е, а в 1990-х Фетисов стал легендой уже на другом континенте – без него не было бы Русской пятерки и побед « ».

В 2000-е Вячеслав Александрович пробовал себя в тренерском деле. И снова успешно – под его руководством сборная России взяла бронзовые медали в Солт-Лейк-Сити.

С 2002 года Фетисов трудится на государственной службе – плодотворно, профессионально и успешно. Настоящая глыба!

От всей души желаю Вячеславу Александровичу крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! Пусть каждый новый день приносит новые победы!» – написал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.