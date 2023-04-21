Роман Ротенберг: «Фетисов – эпоха в истории мирового хоккея. Он успешно трудится на государственной службе с 2002-го. Настоящая глыба!»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Детройт Вячеслав Фетисов НХЛ Алексей Касатонов КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Вячеслава Фетисова с 65-летием.

20 апреля двукратному олимпийскому чемпиону и депутату Госдумы Фетисову исполнилось 65 лет.

«Рад лично поздравить Вячеслава Александровича Фетисова с 65-летием!

Фетисов – это целая эпоха в истории не только отечественного, но и мирового хоккея. Пара Вячеслав Фетисов – Алексей Касатонов была фундаментом обороны той самой «Красной машины», которая громила канадцев, выигрывала Олимпиады и доминировала на чемпионатах мира.

Это было в 1980-е, а в 1990-х Фетисов стал легендой уже на другом континенте – без него не было бы Русской пятерки и побед «Детройта».

В 2000-е Вячеслав Александрович пробовал себя в тренерском деле. И снова успешно – под его руководством сборная России взяла бронзовые медали в Солт-Лейк-Сити.

С 2002 года Фетисов трудится на государственной службе – плодотворно, профессионально и успешно. Настоящая глыба!

От всей души желаю Вячеславу Александровичу крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! Пусть каждый новый день приносит новые победы!» – написал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

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20 комментариев

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ОттоДракула
Ответ memphis
Кукушка хвалит петуха За то, что хвалит он Кукушку. Кто из них кто, без разницы)
В этом случае кукушки нет: только два петуха.
+32
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+32
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memphis
Кукушка хвалит петуха
За то, что хвалит он Кукушку.

Кто из них кто, без разницы)
+25
0
+25
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Elegante
Забыл сказать, что пересмотрел все матчи с участием Фетисова)))
+14
0
+14
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KSA1985
Вот работа.... Хвалят друг друга изо дня в день, гребут миллионы лопатой. Спорт не развивается. Развивается только реклама вокруг спорта. "Красная машина" и т д
+5
0
+5
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Костя Кот
🤮🤮🤮
+4
0
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Vlad_p777
Просто клоуны!
+4
0
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Stepan Bujukly
Никогда не понимал, зачем Фетисову или Третьяку, действительно великим хоккеистам, так уж необходимо было лизать то, что по словам Шевчука не является Родиной?
+4
0
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Ебздрогыч
Про глыбу в хоккее понятно, а можно поподробнее про успехи на государственной службе? Кроме облизывания царя их как бы нет...
+4
-3
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Антон Ульрих
Ответ Elegante
Забыл сказать, что пересмотрел все матчи с участием Фетисова)))
Да что уж смотрел, играл с ним))
+2
-1
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SerVer
Ответ Антон Ульрих
Да что уж смотрел, играл с ним))
В НХЛ?
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Назар Игорь
"Какая глыбища, какой матëрый человечище!!! "
+1
-1
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Ми Ша
Ребята,вы по телефону обменивайтесь любезностями,у вас там свой мирок,особенный
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Maxim Shumov
И мы здесь живем, они - наши хозяева..
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