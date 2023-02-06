«Благодаря Путину российский хоккей пережил непростые времена и вернул былую славу. Снова побеждаем на ЧМ и Олимпиадах». Ротенберг об ордене Почета
Роман Ротенберг поблагодарил Владимира Путина за внимание к хоккею.
Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА награжден орденом Почета.
«О награждении орденом Почета я узнал прямо на льду – мы проводили тренировку в Магнитогорске перед важным матчем с «Металлургом».
Сейчас у меня просто разрывается телефон – очень много поздравлений. Спасибо всем, кто позвонил и написал – очень хочу поблагодарить каждого.
Эта награда – общая заслуга всех, кто был рядом с нашей сборной в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 – тренеров, персонала, каждого хоккеиста, тех кто болел и помогал нам.
Отдельное спасибо хочу сказать людям, которые поддерживали всю сборную и меня лично – Алексею Борисовичу Миллеру за невероятную помощь в развитии петербургского и всего российского хоккея; Аркадию Романовичу Ротенбергу за личный вдохновляющий пример и за огромную работу на благо нашего любимого спорта; Владиславу Александровичу Третьяку за его опыт, бесценные знания и ежедневную поддержку.
Поздравляю наших легенд – Павла Буре, Вячеслава Старшинова и Алексея Жамнова – горжусь, что мы с ними получили награды в один день. Это настоящие легенды, которые делали и делают очень много для развития нашего хоккея.
Отдельно хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за пристальное внимание к нашему любимому виду спорта.
Именно благодаря вам российский хоккей пережил непростые времена и вернул себе былую славу. Мы снова побеждаем на чемпионатах мира и Олимпиадах, каждый год у нас появляются новые таланты, а наш внутренний чемпионат становится интереснее и ярче с каждым сезоном.
При этом расслабляться нельзя ни на минуту – работа продолжается и идет в ежедневном режиме. Особое внимание нашему будущему – детям, которым совсем скоро предстоит стать нашими новыми звездами.
Одним из таких центров, где кропотливо работают над нашим будущим является «Сириус» в Сочи. Уверен, что грядущая слава нашего хоккея рождается именно там. Вперед, к новым победам!» – написал Ротенберг.
Оноре де Бальзак
Если побеждаем, то благодаря Путину. А если не побеждаем, то без Путина было бы ещё хуже.
И вот когда начинаешь сравнивать с нашим Полиграф Полиграфычем,который все эти вульгарные "шуточки" из пивнух типа "если у бабушки были бы яйца" рассказывает на весь мир,становится просто жутко.
"Мы попадем в рай,а они просто сдохнут" вполне в стиле "Собачьего сердца"
Или обратная ситуация,где Шариков в разговоре со Швондером про возможную войну с империалистами - Я воевать не пойду никуда!На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом. Я тяжко раненный при операции.
Ведь это же как под копирку все наши гиперпатриоты,и их детишки.