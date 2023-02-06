«Благодаря Путину российский хоккей пережил непростые времена и вернул былую славу. Снова побеждаем на ЧМ и Олимпиадах». Ротенберг об ордене Почета

поблагодарил за внимание к хоккею.

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер награжден орденом Почета.

«О награждении орденом Почета я узнал прямо на льду – мы проводили тренировку в Магнитогорске перед важным матчем с «Металлургом».

Сейчас у меня просто разрывается телефон – очень много поздравлений. Спасибо всем, кто позвонил и написал – очень хочу поблагодарить каждого.

Эта награда – общая заслуга всех, кто был рядом с нашей сборной в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 – тренеров, персонала, каждого хоккеиста, тех кто болел и помогал нам.

Отдельное спасибо хочу сказать людям, которые поддерживали всю сборную и меня лично – Алексею Борисовичу Миллеру за невероятную помощь в развитии петербургского и всего российского хоккея; Аркадию Романовичу Ротенбергу за личный вдохновляющий пример и за огромную работу на благо нашего любимого спорта; Владиславу Александровичу Третьяку за его опыт, бесценные знания и ежедневную поддержку.

Поздравляю наших легенд – Павла Буре, и – горжусь, что мы с ними получили награды в один день. Это настоящие легенды, которые делали и делают очень много для развития нашего хоккея.

Отдельно хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за пристальное внимание к нашему любимому виду спорта.

Именно благодаря вам российский хоккей пережил непростые времена и вернул себе былую славу. Мы снова побеждаем на чемпионатах мира и Олимпиадах, каждый год у нас появляются новые таланты, а наш внутренний чемпионат становится интереснее и ярче с каждым сезоном.

При этом расслабляться нельзя ни на минуту – работа продолжается и идет в ежедневном режиме. Особое внимание нашему будущему – детям, которым совсем скоро предстоит стать нашими новыми звездами.

Одним из таких центров, где кропотливо работают над нашим будущим является «Сириус» в Сочи. Уверен, что грядущая слава нашего хоккея рождается именно там. Вперед, к новым победам!» – написал Ротенберг.