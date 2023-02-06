«Благодаря Путину российский хоккей пережил непростые времена и вернул былую славу. Снова побеждаем на ЧМ и Олимпиадах». Ротенберг об ордене Почета

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Алексей Жамнов Павел Буре Владимир Путин Вячеслав Старшинов Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Аркадий Ротенберг Политика Хоккей

Роман Ротенберг поблагодарил Владимира Путина за внимание к хоккею.

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА награжден орденом Почета.

«О награждении орденом Почета я узнал прямо на льду – мы проводили тренировку в Магнитогорске перед важным матчем с «Металлургом».

Сейчас у меня просто разрывается телефон – очень много поздравлений. Спасибо всем, кто позвонил и написал – очень хочу поблагодарить каждого.

Эта награда – общая заслуга всех, кто был рядом с нашей сборной в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 – тренеров, персонала, каждого хоккеиста, тех кто болел и помогал нам.

Отдельное спасибо хочу сказать людям, которые поддерживали всю сборную и меня лично – Алексею Борисовичу Миллеру за невероятную помощь в развитии петербургского и всего российского хоккея; Аркадию Романовичу Ротенбергу за личный вдохновляющий пример и за огромную работу на благо нашего любимого спорта; Владиславу Александровичу Третьяку за его опыт, бесценные знания и ежедневную поддержку.

Поздравляю наших легенд – Павла Буре, Вячеслава Старшинова и Алексея Жамнова – горжусь, что мы с ними получили награды в один день. Это настоящие легенды, которые делали и делают очень много для развития нашего хоккея.

Отдельно хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за пристальное внимание к нашему любимому виду спорта.

Именно благодаря вам российский хоккей пережил непростые времена и вернул себе былую славу. Мы снова побеждаем на чемпионатах мира и Олимпиадах, каждый год у нас появляются новые таланты, а наш внутренний чемпионат становится интереснее и ярче с каждым сезоном.

При этом расслабляться нельзя ни на минуту – работа продолжается и идет в ежедневном режиме. Особое внимание нашему будущему – детям, которым совсем скоро предстоит стать нашими новыми звездами.

Одним из таких центров, где кропотливо работают над нашим будущим является «Сириус» в Сочи. Уверен, что грядущая слава нашего хоккея рождается именно там. Вперед, к новым победам!» – написал Ротенберг.

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83 комментария

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ivan-off
Ответ Сергей Орлов
На ЧМ последний раз побеждали в 2014, когда кроме нас никто не приехал, а считать Олимпиадой недокубок Шпенглера без игроков НХЛ может только финский Шариков.
кстати, в 2008 была первая победа за 15 лет через неделю после восхождения на престол Димона
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Санитар-волк
Заменим во всех этих превосходных степенях "российский хоккей" на "Рома Ротенберг", а "вернул юылую славу на "у***л кучу денег" - и весь дискомфорт сразу исчезает, всё встаёт на свои места.
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Борис Егоров
Да сколько можно пихать эту рекламу букмекеров везде???!!! Из каждого угла. Надолела! Мужики, лучше найдите в яндексе сервис по фразе: бронзовый прогноз. Дают прогнозы на спорт уже 10 лет! На первом месте выходит. Доверять можно! Играют каждый день.
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Сергей Галынский
А Третьяк тут причем э🙈🤣🤣🤣
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Camarão
Простите, но АХАХАХАХХПХПХПХПАХАХ
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Evincive
Лесть никогда не исходит от великих душ, она — удел мелких душонок, умеющих становиться еще мельче, чтобы войти в жизненную сферу важной персоны, к которой они тяготеют.
Оноре де Бальзак
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Вечно в бане
Ответ antineutrino
получается с 2014 не выигрываем ЧМ благодаря Путину. или это только в одну сторону работает?
В обе. Только не так.

Если побеждаем, то благодаря Путину. А если не побеждаем, то без Путина было бы ещё хуже.
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Владислав Романов
а Путин то тут причём, хоспади...
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Angelgirl
Ответ ilmir84
Ну и сколько россияне будут терпеть это?
Пока кто нибудь не поможет!
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Олег Кузнецов
Ответ Красный чай
Солнце восходит благодаря ему чивоуштам
Рома,ты стал карикатурен....
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Angelgirl
Ответ burefan
Когда-нибудь, я очень хочу верить, придёт время и вся эта лизоблюдская компания получит по заслугам. Все Третьяки-шметьяки, Ротенберги, Милерры-Шмиллеры. Видеть их не могу
Блевать на них на всех!
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Петр Завалов
Читал - и не покидало ощущение,что Рома в конце верноподданнической речи предложит восстановить в России конституционную монархию.Не предложил.Пока...
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Angelgirl
Нам не надо рассказывать, что у нас и благодаря кому! Мы хорошо знаем, как могло и должно было быть! Всё для этого у нас было.
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Eduard Rastryopin
Там много культовых фраз. И вот когда начинаешь сравнивать с нашим Полиграф Полиграфычем,который все эти вульгарные "шуточки" из пивнух типа "если у бабушки были бы яйца" рассказывает на весь мир,становится просто жутко. "Мы попадем в рай,а они просто сдохнут" вполне в стиле "Собачьего сердца" Или обратная ситуация,где Шариков в разговоре со Швондером про возможную войну с империалистами - Я воевать не пойду никуда!На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом. Я тяжко раненный при операции. Ведь это же как под копирку все наши гиперпатриоты,и их детишки.
Михаил Афанасьевич рулит! 100 лет прошло, а как будто сегодня написал!
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Валерий Питерский
Мне не нравится нападки на президента, но... Что сделал этот товарищ для страны? Это что такое... Он может воевал под Соледаром? Бред какой-то...
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Кирюшенко
То ли ещё будет. Кенты ополоумевшего, впадающего в маразм деда начнут в открытую угорать над ним и получать медали уже Героев России. Поздний Брежнев паинькой покажется)
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Гекдениз Кардениз
Ответ Александр Скворцов
Прошла весна настало лето Спасибо ВВП за это!
с маленькой
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Павел Светлов
Ответ Ебздрогыч
Мы снова побеждаем на чемпионатах мира и Олимпиадах, даже если не участвуем в них! Вот это уровень!
ну, Паганини же играл без струн!
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Павел Светлов
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а когда он уже начнет сам себя награждать, как Брежнев?
кстати да, у самого-то отечественных орденов-медалей нет (религиозные, региональные и ведомственные не считаем), только "Знак Почета" (1988) и Орден Почёта (1996) — за заслуги перед государством и большой вклад в обустройство таможенной границы с государствами Прибалтики
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Илья Ганин
До успехов уровня финала олимпиады 1998 так ни разу и не дошли.
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Eduard Rastryopin
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
В очередь, су ки ны дети, в очередь (с)! Забыл?!
Там много культовых фраз.
И вот когда начинаешь сравнивать с нашим Полиграф Полиграфычем,который все эти вульгарные "шуточки" из пивнух типа "если у бабушки были бы яйца" рассказывает на весь мир,становится просто жутко.
"Мы попадем в рай,а они просто сдохнут" вполне в стиле "Собачьего сердца"
Или обратная ситуация,где Шариков в разговоре со Швондером про возможную войну с империалистами - Я воевать не пойду никуда!На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом. Я тяжко раненный при операции.
Ведь это же как под копирку все наши гиперпатриоты,и их детишки.
+6
-2
+4
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burefan
Когда-нибудь, я очень хочу верить, придёт время и вся эта лизоблюдская компания получит по заслугам. Все Третьяки-шметьяки, Ротенберги, Милерры-Шмиллеры. Видеть их не могу
+9
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ноунэйм
да это ж просто гойда какая то. успех и слава.
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Дмитрий К.
Да ты что, вот открыл глаза то! А в СССР мы побеждали благодаря Хрущеву или Брежневу? Позорище, даже в Союзе при всех его культах личности такой чуши не несли.
+5
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Ovanesss
Пережил былую славу и вернул непростые времена - так правильнее будет
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