Алексей Волков: «У Кравцова есть огромное желание стать лидером «Трактора» и ведущим игроком в КХЛ. Его козыри всем знакомы»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Виталий Кравцов Хоккей

Алексей Волков высказался о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор».

«Радует, что Виталий решил вернуться в родной «Трактор» и связать свое будущее с клубом на два сезона.

У Кравцова есть огромное желание стать лидером команды и ведущим игроком в КХЛ, что совпадает с интересами нашей организации.

Всем знакомы козыри нападающего: контроль шайбы, умение сыграть остро и в пас, высокое игровое мышление.

Уверен, что у самого Виталия достаточно высокая мотивация доказать свою состоятельность и быть успешным вместе с «Трактором» в КХЛ», – сказал генеральный менеджер клуба.

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1 комментарий

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alex_tankist_nagibator_2010_super
Его козыри о борт размазаны…
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