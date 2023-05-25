Алексей Волков: «У Кравцова есть огромное желание стать лидером «Трактора» и ведущим игроком в КХЛ. Его козыри всем знакомы»
Алексей Волков высказался о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор».
«Радует, что Виталий решил вернуться в родной «Трактор» и связать свое будущее с клубом на два сезона.
У Кравцова есть огромное желание стать лидером команды и ведущим игроком в КХЛ, что совпадает с интересами нашей организации.
Всем знакомы козыри нападающего: контроль шайбы, умение сыграть остро и в пас, высокое игровое мышление.
Уверен, что у самого Виталия достаточно высокая мотивация доказать свою состоятельность и быть успешным вместе с «Трактором» в КХЛ», – сказал генеральный менеджер клуба.
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