ФХР напомнила, что Теофанос, Мильштейн, Гандлер и еще 11 агентов не имеют аккредитации. Работа с ними грозит санкциями игрокам и клубам

Теги ФХР Равиль Исхаков НХЛ Марк Гандлер КХЛ МХЛ Денис Логинов Ильнур Гильфанов Иржи Гамал ВХЛ Пол Теофанос Александр Галайша Артем Свирид Дэн Мильштейн Хоккей

ФХР напомнила, что Дэн Мильштейн, Пол Теофанос и еще 11 агентов не имеют аккредитации.

Федерация выступила с заявлением по поводу работы агентов. 

«В связи с поступающими обращениями, Федерация хоккея России напоминает, что в соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» для осуществления работы на территории Российской Федерации спортивные агенты подлежат аккредитации.

Работа с неаккредитованными спортивными агентами влечет применение санкций вплоть до штрафов и дисквалификации как к хоккеистам, так и работникам хоккейных клубов. Актуальный список аккредитованных агентов размещен на сайте ФХР в разделе «Хоккейные агенты».

Такие лица, как Александр Галайша, Иржи Гамал, Марк Гандлер, Ильнур Гильфанов, Егор Гришатов, Равиль Исхаков, Вадим Кормилицын, Денис Логинов, Дэн Мильштейн, Максим Моливер, Артем Свирид, Пол Теофанос, Николай Толоконников, Сергей Черемин не имеют аккредитации ФХР на осуществление деятельности по трудоустройству спортсменов в профессиональные хоккейные клубы и работать с ними запрещено.

Также в соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации подлежит лицензированию. Лицензирование осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Деятельность лиц, предлагающих трудоустройство спортсменов в хоккейные клубы Российской Федерации без аккредитации ФХР и за пределами территории Российской Федерации без соответствующей лицензии, подпадает под признаки мошенничества в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы по выявленным фактам нарушений передаются в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ФХР.

Отметим, что Теофанос, Мильштейн и Гандлер представляют интересы российских игроков НХЛ.

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16 комментариев

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Александр Митраков
У местных аферистов хорошее лобби
+14
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Melnikov1968
А от кого поступают такие обращения в ФХР? Интересно было бы узнать фамилии.
+12
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Cbj Fan
Малый нюанс. Мильштейн не имеет, но в его команде Святослав Киселев имеет. https://www.goldstarhockey.com/team
+8
0
+8
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Евгений Мешков
что мешает клубам ударить по рукам с агентом, а потом сказать лиге и ФХР: так а мы с игроком же договорились напрямую? смысл ваших лицензий?
+3
0
+3
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bars1998
а что мешает работать по доверенности? По закону любой человек может свои дела дать вести кому угодно)
+2
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Николай Наумов
Ответ Евгений Мешков
что мешает клубам ударить по рукам с агентом, а потом сказать лиге и ФХР: так а мы с игроком же договорились напрямую? смысл ваших лицензий?
Если у агента все договоренности на словах, то что мешает его кинуть? Если он нигде не прописан, то ничего и потребовать не может. С бабаем уже имели устные договоренности, и что? Кинул.
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Artem Ka
Ответ Евгений Мешков
что мешает клубам ударить по рукам с агентом, а потом сказать лиге и ФХР: так а мы с игроком же договорились напрямую? смысл ваших лицензий?
Наверное то, что как то надо платить этим агентам.
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dosatuy
ФХР на место ставит, правильно.
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Поговорим о разном
ФХР проводит большую работу (сомнительную) по международным делам в спорте. Но вот эта работа - поможет нашей сборной вернуться на международные большие соревнования???? Что теперь произойдёт в хоккее??? Все хоккеисты наши в НХЛ прочитают такое напоминание и бросят все свои контракты там и уже завтра будут стоять в очереди к "разрешенным" агентам за трудоустройство хоть в Сочи? Что конкретно изменит то это напоминание. Третьяк опять делами КХЛ больше занимается - чем своими в ФХР. Надо что-то придумывать о возвращении нашей сборной на серьёзные турниры. А он всё за легионерами и иностранцами с утра до ночи гоняется. (И тоже без особых успехов).
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Deathspell Omega
Мало того, что агент абсолютно паразитическая деятельность, так еще ФХР её аккредитацией занимается...
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jonnysilverhand01
Какие прекрасные и говорящие фамилии … особенно Мильштейн
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BT
Лицензия на работу в КХЛ - это нормально и логично. В НХЛ агенты тоже должны иметь лицензию, чтобы работать с клубами НХЛ.

Но аккредитация для того, чтобы представлять российских игроков за рубежом - это что-то уникальное. Формальное основание понятно, это закон. Но эти агенты же не действуют на территории России. Или если гражданин России приезжает в США и ищет там работу, он тоже должен идти в аккредитованное в российском МВД агентство?
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Евгений Кузнецов
Ой да ладно...
Заберите ещё лицензию (если она конечно есть) у Шуми Бабаева, сразу найдется Баба Шумиев😂
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Miknik
Ответ Евгений Мешков
что мешает клубам ударить по рукам с агентом, а потом сказать лиге и ФХР: так а мы с игроком же договорились напрямую? смысл ваших лицензий?
Мешает то, что договариваться придется слишком о многом. Когда все хорошо, то хорошо. А когда игрок накосячил, кто решать проблемы будет? Агент, прикрываясь именем клуба?
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