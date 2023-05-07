ФХР напомнила, что Теофанос, Мильштейн, Гандлер и еще 11 агентов не имеют аккредитации. Работа с ними грозит санкциями игрокам и клубам

ФХР напомнила, что Дэн Мильштейн, Пол Теофанос и еще 11 агентов не имеют аккредитации.

Федерация выступила с заявлением по поводу работы агентов.

«В связи с поступающими обращениями, Федерация хоккея России напоминает, что в соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» для осуществления работы на территории Российской Федерации спортивные агенты подлежат аккредитации.

Работа с неаккредитованными спортивными агентами влечет применение санкций вплоть до штрафов и дисквалификации как к хоккеистам, так и работникам хоккейных клубов. Актуальный список аккредитованных агентов размещен на сайте ФХР в разделе «Хоккейные агенты».

Такие лица, как Александр Галайша, Иржи Гамал, Марк Гандлер, Ильнур Гильфанов, Егор Гришатов, Равиль Исхаков, Вадим Кормилицын, Денис Логинов, , Максим Моливер, Артем Свирид, Пол Теофанос, Николай Толоконников, Сергей Черемин не имеют аккредитации на осуществление деятельности по трудоустройству спортсменов в профессиональные хоккейные клубы и работать с ними запрещено.

Также в соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации подлежит лицензированию. Лицензирование осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Деятельность лиц, предлагающих трудоустройство спортсменов в хоккейные клубы Российской Федерации без аккредитации ФХР и за пределами территории Российской Федерации без соответствующей лицензии, подпадает под признаки мошенничества в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы по выявленным фактам нарушений передаются в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ФХР.

Отметим, что Теофанос, Мильштейн и Гандлер представляют интересы российских игроков НХЛ.