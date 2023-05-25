Паскуале заработает 120 млн рублей за 2 сезона в «Барысе» (Metaratings)

Теги Металлург Мг возможные переходы КХЛ Барыс Эдди Паскуале деньги Sports.ru - Казахстан Хоккей

Эдди Паскуале суммарно заработает 120 млн рублей по 2-летнему контракту с «Барысом».

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее появилась информация о том, что 32-летний вратарь, выступавший в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ за «Металлург», подпишет с клубом из Астаны двухлетний контракт.

Паскуале уже выступал в КХЛ за «Барыс» в сезоне-2019/20.

В минувшем сезоне он провел 50 игр в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,25. Также он выходил на лед в 10 играх плей-офф (4 победы). 

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6 комментариев

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Rudenzik
А что так скромно? Требовал чуть ли не 100 млн за сезон. Видимо в условиях лимита никому не нужен в российских командах дорогой вратарь-легионер
+2
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+2
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Rudenzik
Ответ цэсемьэр
логика есть, соглашусь. но объективно, Паскуале провёл на топовом уровне только первый сезон в Ярославле, и никаких 80-100М он не стоит - обычный вратарь.
Да, так и есть
+1
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Сергей Павлов
Эдди. Побед тебе побольше. Ты хорош) П.С.. побед против Локо - поменьше😅
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цэсемьэр
Ответ Rudenzik
А что так скромно? Требовал чуть ли не 100 млн за сезон. Видимо в условиях лимита никому не нужен в российских командах дорогой вратарь-легионер
в условиях потолка, лимит тут не при чем.
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Rudenzik
Ответ цэсемьэр
в условиях потолка, лимит тут не при чем.
Это тоже, но больше лимит. Нецелесообразно в данной ситуации брать вратаря-лега, лучше взять троих полевых, если конечно вратарь не способен в одиночку матчи вытаскивать, Эдди явно не такой. Сейчас большинство российских клубов будут иметь чисто отечественные бригады вратарей, по этой же причине Рейдеборна СЮ не стал брать, да и Эдди в Магнитке не стали удерживать, лучше взять лишнего лега в поле. Лимит очень сильно ударит по тем командам, где нет сильного российского костяка. С потолком ни СЮ ни у Магнитки сейчас нет проблем, они бы взяли их, если бы не лимит.
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цэсемьэр
Ответ Rudenzik
Это тоже, но больше лимит. Нецелесообразно в данной ситуации брать вратаря-лега, лучше взять троих полевых, если конечно вратарь не способен в одиночку матчи вытаскивать, Эдди явно не такой. Сейчас большинство российских клубов будут иметь чисто отечественные бригады вратарей, по этой же причине Рейдеборна СЮ не стал брать, да и Эдди в Магнитке не стали удерживать, лучше взять лишнего лега в поле. Лимит очень сильно ударит по тем командам, где нет сильного российского костяка. С потолком ни СЮ ни у Магнитки сейчас нет проблем, они бы взяли их, если бы не лимит.
логика есть, соглашусь.
но объективно, Паскуале провёл на топовом уровне только первый сезон в Ярославле, и никаких 80-100М он не стоит - обычный вратарь.
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