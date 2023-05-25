Паскуале заработает 120 млн рублей за 2 сезона в «Барысе» (Metaratings)

Эдди Паскуале суммарно заработает 120 млн рублей по 2-летнему контракту с «Барысом».

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее появилась информация о том, что 32-летний вратарь, выступавший в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ за «Металлург», подпишет с клубом из Астаны двухлетний контракт.

уже выступал в КХЛ за « » в сезоне-2019/20.

В минувшем сезоне он провел 50 игр в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,25. Также он выходил на лед в 10 играх плей-офф (4 победы).