Паскуале заработает 120 млн рублей за 2 сезона в «Барысе» (Metaratings)
Эдди Паскуале суммарно заработает 120 млн рублей по 2-летнему контракту с «Барысом».
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее появилась информация о том, что 32-летний вратарь, выступавший в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ за «Металлург», подпишет с клубом из Астаны двухлетний контракт.
Паскуале уже выступал в КХЛ за «Барыс» в сезоне-2019/20.
В минувшем сезоне он провел 50 игр в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,25. Также он выходил на лед в 10 играх плей-офф (4 победы).
но объективно, Паскуале провёл на топовом уровне только первый сезон в Ярославле, и никаких 80-100М он не стоит - обычный вратарь.