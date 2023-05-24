Агент Никита Квартальнов пытается влиять на селекцию минского «Динамо», прикрываясь отцом. Он предлагал Рейдеборну перейти в клуб. В ФХР подана жалоба («Чемпионат»)

Теги ФХР Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Никита Квартальнов Чемпионат.com Адам Рейдеборн Алеша Пилко Хоккей

Агент Никита Квартальнов пытается влиять на селекцию минского «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», сын главного тренера команды Дмитрия Квартальнова проявляет активную деятельность в Минске.

Экс-хоккеист, а ныне агент пытается влиять на селекцию и комплектование клуба, прикрываясь отцом.

По данным издания, Квартальнов-младший выходил на Адама Рейдеборна с предложением перейти в «Динамо», хотя у него нет таких полномочий. Он не является ни сотрудником клуба, ни агентом шведского голкипера.

Отмечается, что Никита Квартальнов, по всей видимости, хотел стать агентом Рейдеборна и других хоккеистов, желающих выступать в минском клубе.

Агентом Рейдеборна является Алеша Пилко. Вратарь отказался от предложений Квартальнова и решил провести следующий сезон в Швейцарии.

Как сообщает издание, в специальную комиссию ФХР, курирующую работу агентов, уже подана жалоба на Никиту Квартальнова с просьбой рассмотреть его деятельность и методы работы. В агентском сообществе лиги недовольны работой и поведением Квартальнова-младшего.

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10 комментариев

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РустемХ
Давно пора.
+8
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+8
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ТимТалер
Вот волчАра...
+4
0
+4
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крок 58
Ответ ТимТалер
Вот волчАра...
Жучара даже можно сказать)
+3
0
+3
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Олег
Остапа понесло 😄
+1
0
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artem klishin
семейный бизнес, почти как у Ротенбергов
+1
0
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kutavlik
"...недовольны работой и поведением Квартальнова-младшего..."
Это у них семейное - еще ни одна команда, которой руководил Квартальнов-старший не была довольна!!!! И даже наоборот!!!!
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ЧакЧак
ну крутится , а что делать
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-1
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bold
Вообще уже страх потеряли )) их в РБ и посадить могут , найдут за что ))
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Александр Романов
Отсутствие деловой этики
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Алексей Иванов
Ответ artem klishin
семейный бизнес, почти как у Ротенбергов
Ротену это не нужно, мелочью заниматься. Воровать составами в РФ безопаснее
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