Агент Никита Квартальнов пытается влиять на селекцию минского «Динамо», прикрываясь отцом. Он предлагал Рейдеборну перейти в клуб. В ФХР подана жалоба («Чемпионат»)

Агент Никита Квартальнов пытается влиять на селекцию минского «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», сын главного тренера команды проявляет активную деятельность в Минске.

Экс-хоккеист, а ныне агент пытается влиять на селекцию и комплектование клуба, прикрываясь отцом.

По данным издания, Квартальнов-младший выходил на с предложением перейти в «Динамо», хотя у него нет таких полномочий. Он не является ни сотрудником клуба, ни агентом шведского голкипера.

Отмечается, что Никита Квартальнов, по всей видимости, хотел стать агентом Рейдеборна и других хоккеистов, желающих выступать в минском клубе.

Агентом Рейдеборна является Алеша Пилко. Вратарь отказался от предложений Квартальнова и решил провести следующий сезон в Швейцарии.

Как сообщает издание, в специальную комиссию , курирующую работу агентов, уже подана жалоба на Никиту Квартальнова с просьбой рассмотреть его деятельность и методы работы. В агентском сообществе лиги недовольны работой и поведением Квартальнова-младшего.