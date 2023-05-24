Агент Никита Квартальнов пытается влиять на селекцию минского «Динамо», прикрываясь отцом. Он предлагал Рейдеборну перейти в клуб. В ФХР подана жалоба («Чемпионат»)
Агент Никита Квартальнов пытается влиять на селекцию минского «Динамо».
Как сообщает «Чемпионат», сын главного тренера команды Дмитрия Квартальнова проявляет активную деятельность в Минске.
Экс-хоккеист, а ныне агент пытается влиять на селекцию и комплектование клуба, прикрываясь отцом.
По данным издания, Квартальнов-младший выходил на Адама Рейдеборна с предложением перейти в «Динамо», хотя у него нет таких полномочий. Он не является ни сотрудником клуба, ни агентом шведского голкипера.
Отмечается, что Никита Квартальнов, по всей видимости, хотел стать агентом Рейдеборна и других хоккеистов, желающих выступать в минском клубе.
Агентом Рейдеборна является Алеша Пилко. Вратарь отказался от предложений Квартальнова и решил провести следующий сезон в Швейцарии.
Как сообщает издание, в специальную комиссию ФХР, курирующую работу агентов, уже подана жалоба на Никиту Квартальнова с просьбой рассмотреть его деятельность и методы работы. В агентском сообществе лиги недовольны работой и поведением Квартальнова-младшего.
Это у них семейное - еще ни одна команда, которой руководил Квартальнов-старший не была довольна!!!! И даже наоборот!!!!