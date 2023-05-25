Кравцов подписал контракт с «Трактором» на 2 года

Теги Трактор переходы Ванкувер НХЛ КХЛ Виталий Кравцов Хоккей

Нападающий Виталий Кравцов возвращается в «Трактор».

Клуб и форвард договорились о контракте сроком до конца сезона-2024/25.

Кравцов – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Он уже играл за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ. Всего в его активе 213 матчей за «Трактор», в которых он набрал 95 (52+43) очков.

Сезон-2022/23 нападающий провел в НХЛ, где выступал за «Рейнджерс» и «Ванкувер». Всего он провел 44 игры и набрал 8 (4+4) баллов.

95 млн рублей – зарплата Кравцова за два года в «Тракторе». Есть бонусы, один из них – 5 млн за 20 очков в сезоне

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6 комментариев

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Игорь Игорев
Ответ Вечеслав Волынец
Первая отличная новость!!! Виталику удачи очень нехватало его в прошлом сезоне
Складывается ощущение, что ты Виталика так называемый «друг», которому не хватало его в прошлом сезоне, чтобы бухнуть нахаляву)
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kaplanido
Кравцов- хоккеист с завышенной самооценкой и заниженной трудоспособностью
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Вечеслав Волынец
Ответ Игорь Игорев
Складывается ощущение, что ты Виталика так называемый «друг», которому не хватало его в прошлом сезоне, чтобы бухнуть нахаляву)
Я не друг Виталика а просто старый болельщик трактора и давно слежу за его успехами как и за успехами Виталика. И я никогда не бухал на халяву. И на будущее не надо бы вам судить о человеке не зная его лично, иначе можно нарваться на огромные неприятности.
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Вячеслав Котов
великий вернулся
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Vovchik333
Не опять, а снова.
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