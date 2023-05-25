Кравцов подписал контракт с «Трактором» на 2 года

Нападающий Виталий Кравцов возвращается в «Трактор».

Клуб и форвард договорились о контракте сроком до конца сезона-2024/25.

Кравцов – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Он уже играл за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ. Всего в его активе 213 матчей за «Трактор», в которых он набрал 95 (52+43) очков.

Сезон-2022/23 нападающий провел в НХЛ, где выступал за «Рейнджерс» и «Ванкувер». Всего он провел 44 игры и набрал 8 (4+4) баллов.

95 млн рублей – зарплата Кравцова за два года в «Тракторе». Есть бонусы, один из них – 5 млн за 20 очков в сезоне