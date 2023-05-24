Кэссиди о 4:0 с «Далласом»: «Вегас» хорошо завершал атаки. Поведя в счете, мы смогли немного расслабиться и играть без гонки»

Главный тренер «Вегаса» подвел итоги 3-го матча финала Запада против «Далласа».

«Голден Найтс» победили «Старс» (4:0) в 3-м матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли (3-0).

«Мы хорошо завершали атаки. Поведя в счете в игре на выезде, мы смогли немного расслабиться и играть без гонки.

При этом мы стремились оказывать на них давление. Мы говорили о том, что это важная часть нашей игры в плей-офф.

Не могу сказать, что это была лишь удача, мы действовали именно так, как хотели», – сказал Брюс Кэссиди.