Кэссиди о 4:0 с «Далласом»: «Вегас» хорошо завершал атаки. Поведя в счете, мы смогли немного расслабиться и играть без гонки»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Брюс Кэссиди Хоккей

Главный тренер «Вегаса» подвел итоги 3-го матча финала Запада против «Далласа».

«Голден Найтс» победили «Старс» (4:0) в 3-м матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли (3-0).

«Мы хорошо завершали атаки. Поведя в счете в игре на выезде, мы смогли немного расслабиться и играть без гонки. 

При этом мы стремились оказывать на них давление. Мы говорили о том, что это важная часть нашей игры в плей-офф.

Не могу сказать, что это была лишь удача, мы действовали именно так, как хотели», – сказал Брюс Кэссиди. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doktor
Чем знаменит Кэссиди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий