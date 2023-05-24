«Вегас» забросил «Далласу» 3 шайбы за 7:10 с начала игры – лучший результат для финалов конференций с 1989 года

«Вегас» забросил три шайбы «Далласу» за 7 минут 10 секунд после начала 1-го периода.

«Голден Найтс» победили «Старс» (4:0) в 3-м матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли (3-0).

Джонатан Маршессо открыл счет на 1:11, Иван Барбашев отличился в большинстве на 5:57, а Уильям Каррье забросил третью шайбу на 7:10.

Это самые ранние три шайбы в исполнении одной команды в финале конференции с 1989 года, когда «Чикаго» во втором матче финала Запада с «Калгари» (4:2) повел 3:0 на 6:02.

Рекорд НХЛ для серий за выход в финал Кубка Стэнли принадлежит «Детройту». В 1953 году «Ред Уингс» повели 3:0 в 5-м матче полуфинала Кубка Стэнли с «Бостоном» (6:4) на 3:45.

«Вегас» забил «Далласу» 3 гола за 6 минут в 1-м периоде, победив 4:0. Счет в серии – 3-0