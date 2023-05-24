Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 3 шайбы после 5 бросков «Вегаса» и был заменен

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Скотт Уэджвуд Джейк Эттинджер Хоккей

Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 3 шайбы после 5 бросков «Вегаса» в 3-м матче cерии.

«Старс» уступили «Голден Найтс» (0:4) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-3). 

24-летний вратарь за стартовые 7 минут 10 секунд игры отразил только 2 броска из 5. Он был заменен после третьей шайбы гостей. 

На замену вышел Скотт Уэджвуд, отразивший 10 бросков из 11. 

«Вегас» забросил «Далласу» 3 шайбы за 7:10 с начала игры – лучший результат для финалов конференций с 1989 года

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Einfach Safari
подправил себе стату перед вылетом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий