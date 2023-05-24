Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 3 шайбы после 5 бросков «Вегаса» и был заменен

Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 3 шайбы после 5 бросков «Вегаса» в 3-м матче cерии.

«Старс» уступили «Голден Найтс» (0:4) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-3).

24-летний вратарь за стартовые 7 минут 10 секунд игры отразил только 2 броска из 5. Он был заменен после третьей шайбы гостей.

На замену вышел Скотт Уэджвуд, отразивший 10 бросков из 11.

«Вегас» забросил «Далласу» 3 шайбы за 7:10 с начала игры – лучший результат для финалов конференций с 1989 года