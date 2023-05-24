Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 3 шайбы после 5 бросков «Вегаса» и был заменен
Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 3 шайбы после 5 бросков «Вегаса» в 3-м матче cерии.
«Старс» уступили «Голден Найтс» (0:4) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-3).
24-летний вратарь за стартовые 7 минут 10 секунд игры отразил только 2 броска из 5. Он был заменен после третьей шайбы гостей.
На замену вышел Скотт Уэджвуд, отразивший 10 бросков из 11.
«Вегас» забросил «Далласу» 3 шайбы за 7:10 с начала игры – лучший результат для финалов конференций с 1989 года
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