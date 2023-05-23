У Кравеца были предложения от «Куньлуня» и еще одного клуба с Востока, но «Авангард» был приоритетом («Матч ТВ»)

Михаил Кравец имел предложения от «Куньлуня» и еще одного клуба с Востока.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Кравец останется главным тренером « ». По данным телеканала, условия соглашения остались такими же, как и в прошлом сезоне.

Омичи искали нового тренера на североамериканском рынке, в том числе пытались вернуть Боба Хартли, но не смогли договориться с канадцем.

Отмечается, что переговоры прошли с рядом иностранных тренеров, причем некоторые были готовы ехать в Россию. Но в клубе решили, что это ненадежные варианты, и вернулись к кандидатуре российского тренера.

У Кравеца были предложения от « » и еще одного клуба из Восточной конференции, но «Авангард» был для него приоритетом.

Напомним, Кравец стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» вместо Дмитрия Рябыкина 10 октября 2022 года. Затем его утвердили в должности главного тренера, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

В плей-офф-2023 омский клуб под руководством Кравеца проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.