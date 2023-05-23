У Кравеца были предложения от «Куньлуня» и еще одного клуба с Востока, но «Авангард» был приоритетом («Матч ТВ»)

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Михаил Кравец имел предложения от «Куньлуня» и еще одного клуба с Востока.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Кравец останется главным тренером «Авангарда». По данным телеканала, условия соглашения остались такими же, как и в прошлом сезоне.

Омичи искали нового тренера на североамериканском рынке, в том числе пытались вернуть Боба Хартли, но не смогли договориться с канадцем.

Отмечается, что переговоры прошли с рядом иностранных тренеров, причем некоторые были готовы ехать в Россию. Но в клубе решили, что это ненадежные варианты, и вернулись к кандидатуре российского тренера.

У Кравеца были предложения от «Куньлуня» и еще одного клуба из Восточной конференции, но «Авангард» был для него приоритетом.

Напомним, Кравец стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» вместо Дмитрия Рябыкина 10 октября 2022 года. Затем его утвердили в должности главного тренера, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

В плей-офф-2023 омский клуб под руководством Кравеца проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.

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10 комментариев

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Кеша
Куньлунь и Авангард это , как сравнивать ### с пальцем.
+11
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dosatuy
Что не нашли ни одного достойного заморыша (за морем)? Кравец достойный тренер, рад за него. Успехов ему и Авангарду в следующем сезоне!
+7
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Max_ST
Ну чтож! Удачи 🙌 и только победы!!!
+3
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waa1982
Кравца, а не Кравеца. Выучите, уже, что ли, русский язык.
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Павел Очнев
Наконец то определились! Вот теперь и посмотрим как Кравец будет исправлять свои ошибки,и способен ли он чему то учиться. Будет ли больше доверять молодёжи или снова будет перестраховыаться? А гонять Найта и Буше по половине матча это не дело...
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Александр Невский
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Спасибо большое моему другу Курьянову что услышал меня и оставил Кравца тренером и денег с экономили .
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viktorpavlov70
Ответ Кеша
Куньлунь и Авангард это , как сравнивать ### с пальцем.
Всё в мире относительно. Если сравнивать Куньлунь с Авангардом, то Авангард безусловно в приоритете. А вот если китайцев сравнивать, скажем с командами из ВХЛ, то в приоритете уже становится Куньлунь.
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Hola Hola
Ответ Ыжык
Интересно как это было? Кравецу сразу сказали что он пожарный вариант, а он сидел и ждал?
Скорее всего заранее было обговорено, до какого числа определятся с тренером.
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