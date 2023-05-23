Кравец останется главным тренером «Авангарда». Контракт – на год («СЭ»)

Михаил Кравец останется во главе «Авангарда» в следующем сезоне.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт со специалистом подписан на один год.

Омичи искали нового тренера на североамериканском рынке, в том числе пытались вернуть Боба Хартли, но не смогли договориться с канадцем.

стал временно исполняющим обязанности главного тренера « » вместо Дмитрия Рябыкина 10 октября 2022 года. Затем его утвердили в должности главного тренера, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

В плей-офф-2023 омский клуб под руководством Кравеца проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.

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