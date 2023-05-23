Кравец останется главным тренером «Авангарда». Контракт – на год («СЭ»)
Михаил Кравец останется во главе «Авангарда» в следующем сезоне.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт со специалистом подписан на один год.
Омичи искали нового тренера на североамериканском рынке, в том числе пытались вернуть Боба Хартли, но не смогли договориться с канадцем.
Кравец стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» вместо Дмитрия Рябыкина 10 октября 2022 года. Затем его утвердили в должности главного тренера, подписав контракт до конца сезона-2022/23.
В плей-офф-2023 омский клуб под руководством Кравеца проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.
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Если Боб не вернулся, то Кравец уж точно заслужил поработать с начала сезона и до конца
Посмотрим, с учётом неопределённости в составе - пока ждать прогресса в результате не приходится, выход в финал конференции видится за счастье. Ну и похоже Свитов вместо Курьянова на лавке, будет рисовать большинство :)