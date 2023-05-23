Кравец останется главным тренером «Авангарда». Контракт – на год («СЭ»)

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Михаил Кравец Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Кравец останется во главе «Авангарда» в следующем сезоне.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт со специалистом подписан на один год.

Омичи искали нового тренера на североамериканском рынке, в том числе пытались вернуть Боба Хартли, но не смогли договориться с канадцем.

Кравец стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» вместо Дмитрия Рябыкина 10 октября 2022 года. Затем его утвердили в должности главного тренера, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

В плей-офф-2023 омский клуб под руководством Кравеца проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.

Хартли не готов возглавить «Авангард»: «Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома»

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30 комментариев

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Rudenzik
Хорошая новость, заслужил ещё один шанс
+27
-2
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Антон Фёдоров
Надеюсь, всё получится! Осталось дождаться адекватного усиления!
+21
-1
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HockeyMan
По мне, так это лучший вариант, в данной ситуации.

Если Боб не вернулся, то Кравец уж точно заслужил поработать с начала сезона и до конца
+21
-2
+19
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Ermakk
Наконец то родили, Кравец лучший вариант на сегодня нежели брать сбитых летчиков из НХЛ
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Юрий Байбурдин
Кожева может спать спокойно.
+8
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Александр Маслов
Многие игроки ждали,кто будет главным,теперь ясность есть, и я думаю к Кравцу пойдут,он даёт играть,тем же нападающим,которые не хотят играть в жёстких рамках,да и Курьянов уже знает о его виденье игры,думаю это положительно скажется на комплектовании команды.
+7
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mexicantushkan
тренер чисто под регулярку для попадание в плей-офф, абсолютно не умеющий учиться на своих ошибках (количество "волевых поражений" в прошлом плэй-офф наверное рекордное в кхл)
+6
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Денис Дьяконов
Ответ HockeyMan
По мне, так это лучший вариант, в данной ситуации. Если Боб не вернулся, то Кравец уж точно заслужил поработать с начала сезона и до конца
абсолютно согласен с вами
+4
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Ыжык
К Кравца много минусов. Понятно что прошлый сезон был не полный и скомканный. Но эти минусы нужно с ним обговорить. Насиловать Буше и Найта это нихрена не выход. Пусть даёт четкий план как он будет играть и как работать с молодежью и тогда норм.
+4
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Денис Дьяконов
Ответ mexicantushkan
тренер чисто под регулярку для попадание в плей-офф, абсолютно не умеющий учиться на своих ошибках (количество "волевых поражений" в прошлом плэй-офф наверное рекордное в кхл)
а с чего вы взяли, что он не умеет учится?
+5
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Павел Чечёта
Справедливо
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viktorpavlov70
Вот это поворот!!! Не болею за Авангард, но Кравец своей работой в этом сезоне не заслужил пинка под зад. И очень хорошо. что у него будет шанс доказать это.
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Ыжык
Ответ mackay
В прошлом сезоне что было тем и играл - какие вопросы то ? Найт и Буше лидеры - кто кроме Найта будет в меньшинстве играть на точке железобетонно и в ответственных ситуациях ?
В прошлом сезоне из за того что Кравец во всех сложных ситуациях выпускал Найта и Буше, а 3-4 звенья сидели на лавке и деградировали, их естественно не хватило, а всякие Телегины и Дедуновы оказались не готовы. При Хартли, эти "что было" свои функции вполне выполняли.
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Hola Hola
Наконец-то, определились.
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Alexey Sobolev
А через год Хартли дом достроит
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mackay
Ответ Ыжык
К Кравца много минусов. Понятно что прошлый сезон был не полный и скомканный. Но эти минусы нужно с ним обговорить. Насиловать Буше и Найта это нихрена не выход. Пусть даёт четкий план как он будет играть и как работать с молодежью и тогда норм.
В прошлом сезоне что было тем и играл - какие вопросы то ? Найт и Буше лидеры - кто кроме Найта будет в меньшинстве играть на точке железобетонно и в ответственных ситуациях ?
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Zidane0907
В сложившейся ситуации это лучший вариант. Всё таки за прошлый сезон, как минимум оценка 4+,с учётом того какую команду он принял. Делаем работу над ошибками и играем дальше!
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mexicantushkan
Ответ Денис Дьяконов
а с чего вы взяли, что он не умеет учится?
вторая половина моего комментария, кто смотрел плэй-офф тот помнит, все поражения как под копирку тренерские
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Zolotoi24
Наконец то возобладал здравый смысл у руководства! Надо дать мужику порулить полноценный сезон
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Кеша
Хорошая новость для Авангарда . Стабильность лучше неопределенности. Команда пройдёт полный цикл подготовки к сезону со старым тренером. Это большой плюс без нервотрепки.
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Габорик
Выглядит, конечно, унизительно, как тренер из френдзоны - перебрали кучу вариантов, никто не захотел, в итоге оставили того, который и так был готов работать.

Посмотрим, с учётом неопределённости в составе - пока ждать прогресса в результате не приходится, выход в финал конференции видится за счастье. Ну и похоже Свитов вместо Курьянова на лавке, будет рисовать большинство :)
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Rakamakaf0
И это хорошее решение!
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Александр Романов
Абсолютно адекватное решение
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Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Спасибо моему другу Курьянову что услышал меня и оставил Кравеца тренером и деньги с экономили .
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Максим Старовойтов
Год это значит до первых косяков и до свидания после серии поражений. Грабли Рябыкина.
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