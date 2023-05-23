Дмитрий Рябыкин: «Грицюк мог бы стать главной российской звездой «Авангарда» в сезоне-2023/24. В СКА Арсений – один из. Очень серьезная конкуренция»
Дмитрий Рябыкин высказался о возможном переходе Арсения Грицюка в СКА.
Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» принял предложение СКА. «Ястребы» в течение недели могут повторить предложение и сохранить Грицюка в составе своей команды.
– Как подействует на хоккеиста возможный переход в СКА?
– Сложный вопрос. В Омске так складывается ситуация, что в предстоящем сезоне Грицюк мог бы стать главной российской звездой клуба, как говорится, все позиции открыты.
В СКА, как мне кажется, ситуация немного другая, мест на афише мало, Арсений – один из. Очень серьезная конкуренция среди молодых талантов, ее нужно выдерживать в каждом матче и в каждой тренировке, оправданий не будет.
Психологически это тонкая история, потребуется перестройка. Как она пойдет – ответа нет.
– Что посоветуете Грицюку?
– Арсений уже далеко не масочник, ему 22 года, многие таланты в этом возрасте были полноценными звездами. Нельзя терять время, хоккейный век очень короткий. Надо взрослеть, принимать ответственные решения и выводить свою карьеру на звездный уровень.
Все возможности для этого у Арсения есть. Желаю ему успеха, – сказал экс-тренер «Авангарда».
Здесь вопрос чем его заставят заниматься - если встраивать в систему, то ничего хорошего не выйдет. Спросите Гусева, Жафярова, Подколзина и т.д.
Тем более, что Грицюк - зависимый, но весьма переоцененный игрок. Спросите Кравцова.:)
Надеюсь я не прав.
Точна, так же как и Куч мог бы стать в ЦСКА. А стал легендой в НХЛ. А парнем на деревне стал Игорек))))))))))