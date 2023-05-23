Дмитрий Рябыкин: «Грицюк мог бы стать главной российской звездой «Авангарда» в сезоне-2023/24. В СКА Арсений – один из. Очень серьезная конкуренция»

Дмитрий Рябыкин высказался о возможном переходе Арсения Грицюка в СКА.

Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» принял предложение СКА. «Ястребы» в течение недели могут повторить предложение и сохранить в составе своей команды.

– Как подействует на хоккеиста возможный переход в ?

– Сложный вопрос. В Омске так складывается ситуация, что в предстоящем сезоне Грицюк мог бы стать главной российской звездой клуба, как говорится, все позиции открыты.

В СКА, как мне кажется, ситуация немного другая, мест на афише мало, Арсений – один из. Очень серьезная конкуренция среди молодых талантов, ее нужно выдерживать в каждом матче и в каждой тренировке, оправданий не будет.

Психологически это тонкая история, потребуется перестройка. Как она пойдет – ответа нет.

– Что посоветуете Грицюку?

– Арсений уже далеко не масочник, ему 22 года, многие таланты в этом возрасте были полноценными звездами. Нельзя терять время, хоккейный век очень короткий. Надо взрослеть, принимать ответственные решения и выводить свою карьеру на звездный уровень.

Все возможности для этого у Арсения есть. Желаю ему успеха, – сказал экс-тренер « ».