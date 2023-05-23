Дмитрий Рябыкин: «Грицюк мог бы стать главной российской звездой «Авангарда» в сезоне-2023/24. В СКА Арсений – один из. Очень серьезная конкуренция»

Теги Авангард СКА Дмитрий Рябыкин КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался о возможном переходе Арсения Грицюка в СКА.

Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» принял предложение СКА. «Ястребы» в течение недели могут повторить предложение и сохранить Грицюка в составе своей команды.

– Как подействует на хоккеиста возможный переход в СКА?

– Сложный вопрос. В Омске так складывается ситуация, что в предстоящем сезоне Грицюк мог бы стать главной российской звездой клуба, как говорится, все позиции открыты.

В СКА, как мне кажется, ситуация немного другая, мест на афише мало, Арсений – один из. Очень серьезная конкуренция среди молодых талантов, ее нужно выдерживать в каждом матче и в каждой тренировке, оправданий не будет.

Психологически это тонкая история, потребуется перестройка. Как она пойдет – ответа нет.

– Что посоветуете Грицюку?

– Арсений уже далеко не масочник, ему 22 года, многие таланты в этом возрасте были полноценными звездами. Нельзя терять время, хоккейный век очень короткий. Надо взрослеть, принимать ответственные решения и выводить свою карьеру на звездный уровень.

Все возможности для этого у Арсения есть. Желаю ему успеха, – сказал экс-тренер «Авангарда».

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15 комментариев

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Ыжык
А вот в сезоне и увидим. В Авангарде он не был лучшим из лучших. Да и лидером точно не был.
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Booligan
На новом стадионе СКА будут самые удобные вип-места и самые тёплые скамейки. А ещё Йозе научит хоккею
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Ermakk
Арсений, до встречи в Ладе)
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Александр Маслов
Если Гриц будет играть в Ска,как в у нас в сезоне 22/23 г.то скоро окажется в ротации,а затем ,как и многих в " путешествие"......
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HockeyMan
А какие еще звезды играют в СКА? По мне так состав у них так себе. Другое дело, что таких игроков там на 2 команды)
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Кеша
Мог быть «первым парнем на деревне», лидером команды и легендой клуба. А будет обычным очередным бегунком у Ротенберга .
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Ми Ша
СКА это огромный мыльный пузырь. По Грицюку на 💯 % согласен с Рябыкиным
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alklimov2018
А конкуренция здесь при чем? Она никогда еще не вредила.
Здесь вопрос чем его заставят заниматься - если встраивать в систему, то ничего хорошего не выйдет. Спросите Гусева, Жафярова, Подколзина и т.д.
Тем более, что Грицюк - зависимый, но весьма переоцененный игрок. Спросите Кравцова.:)
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цэсемьэр
если я ничего не путаю, именно при Рябыкине в Авангарде Грицюк совсем потух и сник, и только с приходом Кравеца начал стабильно набирать очки и показывать достойную игру.
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Огюст
Рябыкина знать никто в команды тренером не зовёт ,так стал "аналитиком " по принципу - а может будет так или эдак !
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Rakamakaf0
Выбрал деньги а не развитие...
Надеюсь я не прав.
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Stellar
Тем более будет стимул доказывать, что не зря взяли в СКА.
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Vadoniy
Забавный факт: мы смотрим на Арсения как на возможную будущую звезду, он довольно молодой игрок и как бы всё у него впереди. И в то же время есть Виталий Кравцов, к которому отношение как к сбитому лётчику, который уже кучу шансов не использовал и много сомнений, что он вообще будет заметным игроком даже на уровне КХЛ. А тем временем Виталий лишь на год старше Арсения.
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zychik
Кеша
Точна, так же как и Куч мог бы стать в ЦСКА. А стал легендой в НХЛ. А парнем на деревне стал Игорек))))))))))
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