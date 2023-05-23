Сергей Герсонский: «Не верю, что Хартли возглавит «Авангард». Но если это произойдет, Ткачев ему понадобится»

Сергей Герсонский высказался о возможном возвращении Боба Хартли в «Авангард».

– Скажу сразу, я не верю в то, что Хартли возглавит «Авангард». Но если это все-таки произойдет, то, конечно, такой форвард, как Ткачев, ему понадобится. Потому что в этом возрасте тренеры заточены на победу, а не на то, чтобы создавать какие-то конфликтные ситуации. А у Ткачева есть много плюсов, которые можно использовать для организации хорошей, интересной игры. У него достаточно хороших качеств, а такие хоккеисты, как правило, ценятся.

Да, есть и какие-то минусы, но плюсов-то все равно больше. Поэтому если Хартли появится в «Авангарде», он найдет применение нападающему по полной программе, и говорить о том, что Ткачев не подходит под систему Хартли, я бы не стал.

Будет странно, если тренер будет разбрасываться такими игроками. Есть же пословица про курицу и золотые яйца, она полностью соответствует ситуации.

– В свое время Хартли довольно жестко воспитывал другого невысокого нападающего Сергея Толчинского. Может ли история повториться и с Ткачевым?

– У Толчинского все же немного иная роль в команде. Тем не менее, таким воспитательным процессом Хартли добился, что нападающий стал другим. На самом деле, воспитание игроков еще никогда не мешало. И довести хоккеиста до определенной стадии, чтобы он нашел в себе недостатки и старался перестроиться, это тоже большой плюс к мастерству тренера. Не всегда же между ним и игроками должны быть гладкие взаимоотношения, – сказал бывший главный тренер «Авангарда».

Агент Ткачева: «Владимир не отказывался от «Авангарда». Они сказали: «Если у нас будет Хартли, мы не видим Ткачева в составе»