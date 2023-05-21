Василевский об американском футболе: «В «Тампе» был Том Брэди, из-за него и начали все ходить. Надо слишком понимать эту игру, чтобы любить ее»

Хоккеисты «Тампы» Михаил Сергачев и Андрей Василевский высказались об американском футболе.

– В вы играете в том городе, где у вас есть суперская команда по американскому футболу. В России не понимают этот вид спорта. Насколько американский футбол – крутая тема?

Василевский: «Да, в этой команде был Том Брэди, из-за него как раз и начали все ходить на американский футбол».

: «В американском футболе слишком много пауз и короткий отрезок игры – 5-12 секунд и сразу пауза. Много частей команды, много игроков, которые бегут в разные стороны. А так, иногда весело, особенно когда смотришь Супербоул».

: «Надо слишком понимать эту игру, чтобы любить ее».