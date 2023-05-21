Василевский об американском футболе: «В «Тампе» был Том Брэди, из-за него и начали все ходить. Надо слишком понимать эту игру, чтобы любить ее»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Тампа-Бэй Том Брэди Андрей Василевский Михаил Сергачев Матч ТВ Хоккей

Хоккеисты «Тампы» Михаил Сергачев и Андрей Василевский высказались об американском футболе.

– В НХЛ вы играете в том городе, где у вас есть суперская команда по американскому футболу. В России не понимают этот вид спорта. Насколько американский футбол – крутая тема?

Василевский: «Да, в этой команде был Том Брэди, из-за него как раз и начали все ходить на американский футбол».

Сергачев: «В американском футболе слишком много пауз и короткий отрезок игры – 5-12 секунд и сразу пауза. Много частей команды, много игроков, которые бегут в разные стороны. А так, иногда весело, особенно когда смотришь Супербоул».

Василевский: «Надо слишком понимать эту игру, чтобы любить ее».

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3 комментария

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curdboy
В Тампе-то смотрели, я думаю, и без Брэди. А вот я начал следить как раз, благодаря "Чампе Бэй" и именно вам, косплеивших Брэди и Гронка)))
Интервьюер, конечно, загнул про суперскую команду)) В сезоне, когда Бакс взяли Супербоул - да, была суперской, даже на следующий год - почти (прям как Молния)) обе, кстати, слили будущим чемпионам, хозяином которых является Кронке))) а в этом году были одни мучения (ой, снова прям как у Тампы)) не очень здоровая тенденция, т.к. следующий сезон не обещает ничего хорошего - могут и в ПО не выйти)
Когда начинал следить, вообще правил не знал - но так потихоньку основные понятия усвоил и втянулся)) так что слишком понимать не обязательно) некоторые игры поживее хоккейных матчей смотрятся))
а про много пауз - тут, мне кажется, бейсбол всем даст прикурить)))
+3
-2
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Ratmir90
Ам фут крутая игра! как Василевский и сказал надо понимать в чем там дело что бы было интересно. Но главные преимущества нфл что там в каждой игре есть хайлайты, и даже в последних матчах сезона есть интрига и конкуренция
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