Василевский о том, кто из НХЛ мог бы сыграть в футбол по примеру Овечкина: «Кучеров хорошо играет. Как-нибудь приведем его»

Андрей Василевский сообщил, что форвард «Тампы» Никита Кучеров хорошо играет в футбол.

Сегодня, 21 мая, Василевский, Кирилл Марченко и Михаил Сергачев нанесли символический удар по мячу перед игрой Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

– Овечкин недавно сыграл в футбол за «Динамо». Кто из мог бы по примеру Александра выйти поиграть минут на 10?

– Кучеров хорошо играет, жаль, что он не здесь.

Как-нибудь приведем его на футбол и сразу пустим на поле, – сказал вратарь клуба НХЛ «Тампа» Василевский.

Напомним, в июне 2022 года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

Овечкин может снова сыграть за «Динамо» в футбольном матче. Он забивал «Амкалу» в 2022-м

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!