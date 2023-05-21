Василевский о том, кто из НХЛ мог бы сыграть в футбол по примеру Овечкина: «Кучеров хорошо играет. Как-нибудь приведем его»
Андрей Василевский сообщил, что форвард «Тампы» Никита Кучеров хорошо играет в футбол.
Сегодня, 21 мая, Василевский, Кирилл Марченко и Михаил Сергачев нанесли символический удар по мячу перед игрой Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА.
– Овечкин недавно сыграл в футбол за «Динамо». Кто из НХЛ мог бы по примеру Александра выйти поиграть минут на 10?
– Кучеров хорошо играет, жаль, что он не здесь.
Как-нибудь приведем его на футбол и сразу пустим на поле, – сказал вратарь клуба НХЛ «Тампа» Василевский.
Напомним, в июне 2022 года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.
Овечкин может снова сыграть за «Динамо» в футбольном матче. Он забивал «Амкалу» в 2022-м
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Это сейчас пошла тенденция замены футбола и баскетбола на бадминтон и гольф.