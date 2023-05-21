Михаил Сергачев: «Плюс хоккейных арен – фанаты близко к площадке. Средний палец показывают или поддерживают. На футбольном стадионе болельщиков не видишь»

Теги болельщики Тампа-Бэй НХЛ Открытие Банк Арена Михаил Сергачев Матч ТВ Хоккей

Михаил Сергачев считает, что плюс хоккейных арен в том, что там слышно и видно фанатов.

Сегодня, 21 мая, хоккеист посетил дерби «Спартака» с ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ на «Открытие Банк Арене». Сергачев, Кирилл Марченко и Андрей Василевский нанесли символический удар по мячу перед игрой.

– Если бы в хоккей играли на таких аренах, 60-80 тысяч зрителей, была бы другая атмосфера? Или вы не чувствуете ее во время игр?

– Мне кажется, в этом плюс хоккейных арен – фанаты близко к площадке, они наваливаются на тебя, их слышно и видно. Средний палец показывают или поддерживают, кричат. Это часть нашей игры, мне кажется, в этом прелесть хоккея.

А если большой такой футбольный стадион, то ты не видишь фанатов, а просто слышишь их. А нам нужно видеть их, нас чем-нибудь покрывают во время матча, – сказал защитник клуба НХЛ «Тампа» Сергачев.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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6 комментариев

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KRAN
Английские стадионы - да пошли мы нафиг.
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Bolela_02
Ответ blaugrano
Комментарий удален пользователем
Ты наверное на хоккее не был. Там прекрасно видно шайбу и голы. Главное в хоккейных аренах это крыша! Комфорт есть комфорт! На футболе то солнце в глаза, то дождь в лицо. Главное нет эффекта присутствия!
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TaR
На футбольных стадионах скоро действительно болельщиков не увидишь совсем. Спасибо Fan ID
+5
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blaugrano
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Curry30
сразу видно, далек от футбола человек, перекрылся на хоккее
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