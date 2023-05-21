Михаил Сергачев: «Плюс хоккейных арен – фанаты близко к площадке. Средний палец показывают или поддерживают. На футбольном стадионе болельщиков не видишь»

Михаил Сергачев считает, что плюс хоккейных арен в том, что там слышно и видно фанатов.

Сегодня, 21 мая, хоккеист посетил дерби «Спартака» с ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ на «Открытие Банк Арене». , Кирилл Марченко и Андрей Василевский нанесли символический удар по мячу перед игрой.

– Если бы в хоккей играли на таких аренах, 60-80 тысяч зрителей, была бы другая атмосфера? Или вы не чувствуете ее во время игр?

– Мне кажется, в этом плюс хоккейных арен – фанаты близко к площадке, они наваливаются на тебя, их слышно и видно. Средний палец показывают или поддерживают, кричат. Это часть нашей игры, мне кажется, в этом прелесть хоккея.

А если большой такой футбольный стадион, то ты не видишь фанатов, а просто слышишь их. А нам нужно видеть их, нас чем-нибудь покрывают во время матча, – сказал защитник клуба « » Сергачев.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!