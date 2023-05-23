34-летний Бобровский – самый возрастной вратарь за 14 лет с первым шатаутом в плей-офф НХЛ
Сергей Бобровский стал самым возрастным вратарем за 14 лет с первым шатаутом в плей-офф НХЛ.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска по своим воротам в 3-м матче серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0).
Он впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф НХЛ. Всего в его активе 64 матча в Кубке Стэнли.
Бобровский (34 года, 244 дня) стал самым возрастным голкипером НХЛ на момент своего первого шатаута в плей-офф за последние 14 лет.
В 2009 году вратарь «Бостона» Тим Томас впервые сыграл на ноль в плей-офф в возрасте 35 лет и 340 дней.
У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳
Бобр давно на виду и получает далеко не малую з/п.
И вот наконец-то он в этом плей-офф стал отрабатывать каждый центик своей з/п.
"Феноменальный", "космический" и прочие "невероятные" решительно не дотягивают до сути. Наверняка Серегй поселился и обжился в голове у каждого хоккеиста Каролины и до конца серии его оттуда не выдрать никакими щипцами или психологами. Так и продолжит давить и деморализовывать. Не знаю какие сценарии и сюжеты нам приготовлены дальше, но пока это плей офф Бобровского, пусть так и будет до конца!