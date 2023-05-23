34-летний Бобровский – самый возрастной вратарь за 14 лет с первым шатаутом в плей-офф НХЛ

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Тим Томас НХЛ рекорды Хоккей

Сергей Бобровский стал самым возрастным вратарем за 14 лет с первым шатаутом в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска по своим воротам в 3-м матче серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0).

Он впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф НХЛ. Всего в его активе 64 матча в Кубке Стэнли.

Бобровский (34 года, 244 дня) стал самым возрастным голкипером НХЛ на момент своего первого шатаута в плей-офф за последние 14 лет.

В 2009 году вратарь «Бостона» Тим Томас впервые сыграл на ноль в плей-офф в возрасте 35 лет и 340 дней. 

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳

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16 комментариев

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dosatuy
Рад за Сергея, особенно после сезона когда его хаяли все кому не лень, правда в том была его вина. Надеюсь он завоюет Кубок Стэнли и Конн Смайт Трофи. Хотя я Флориду не особо люблю и опять же Ткачак)) к которому стал испытывать наконец симпатию после не объективной неприязни ранее)) Молодцы парни. Победы!
+22
0
+22
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Антон
Если Бобровский с Флоридой выиграет чашку, то тут хоть кино снимай потом. Рабочее название "WTF???".
+14
0
+14
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Caniball
Ответ Dimash Balatayev
Тим Томас 2.0
Я бы не стал сравнивать.
Бобр давно на виду и получает далеко не малую з/п.
И вот наконец-то он в этом плей-офф стал отрабатывать каждый центик своей з/п.
+8
-1
+7
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Bratsk Bruins
Ответ dosatuy
Рад за Сергея, особенно после сезона когда его хаяли все кому не лень, правда в том была его вина. Надеюсь он завоюет Кубок Стэнли и Конн Смайт Трофи. Хотя я Флориду не особо люблю и опять же Ткачак)) к которому стал испытывать наконец симпатию после не объективной неприязни ранее)) Молодцы парни. Победы!
Полностью поддерживаю!
+5
0
+5
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Radik_2.0
даже если Флорида не возьмёт КС, но выйдет в финал, при такой игре Бобр вполне может получить Конн Смайт
+4
0
+4
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Latenight Radio
Ответ dosatuy
Рад за Сергея, особенно после сезона когда его хаяли все кому не лень, правда в том была его вина. Надеюсь он завоюет Кубок Стэнли и Конн Смайт Трофи. Хотя я Флориду не особо люблю и опять же Ткачак)) к которому стал испытывать наконец симпатию после не объективной неприязни ранее)) Молодцы парни. Победы!
Канадские звездюли закалили Мэттью, сколько он отгребал от Кассьяна, сам кидался и сам получал, а приехал во Флориду и расцвел.
+3
0
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Roberts
Где-то поперхнулся Крис Пронгер, вспомнив игру Бобровского за Филу.
+1
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Dimash Balatayev
Ответ Caniball
Я бы не стал сравнивать. Бобр давно на виду и получает далеко не малую з/п. И вот наконец-то он в этом плей-офф стал отрабатывать каждый центик своей з/п.
Имел ввиду то, что как и у Томаса должен быть поздний Конн Смайт)
+1
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Dimash Balatayev
Тим Томас 2.0
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sportnsk
Пытался вспомнить термин, который бы характеризовал нынешний уровень игры Бобровского, но понял что такого слова еще не придумали.
"Феноменальный", "космический" и прочие "невероятные" решительно не дотягивают до сути. Наверняка Серегй поселился и обжился в голове у каждого хоккеиста Каролины и до конца серии его оттуда не выдрать никакими щипцами или психологами. Так и продолжит давить и деморализовывать. Не знаю какие сценарии и сюжеты нам приготовлены дальше, но пока это плей офф Бобровского, пусть так и будет до конца!
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Андрей Габдрахманов
Боб идёт за Кубком и Мвп Плей-офф) тащит на себе Флориду против топ команд)
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maxoc
Боб разыгрался в этом плей-офф
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upuckuH
фига, уже 64 матча в кубке. когда успел?)
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upuckuH
Томас и Куик тащили невероятно. Василевский ожидаемо брал свое, в отличие от этих.
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dalmolchun
Ответ Caniball
Я бы не стал сравнивать. Бобр давно на виду и получает далеко не малую з/п. И вот наконец-то он в этом плей-офф стал отрабатывать каждый центик своей з/п.
В плей-офф не платят
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