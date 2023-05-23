34-летний Бобровский – самый возрастной вратарь за 14 лет с первым шатаутом в плей-офф НХЛ

Сергей Бобровский стал самым возрастным вратарем за 14 лет с первым шатаутом в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска по своим воротам в 3-м матче серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0).

Он впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф НХЛ. Всего в его активе 64 матча в Кубке Стэнли.

Бобровский (34 года, 244 дня) стал самым возрастным голкипером НХЛ на момент своего первого шатаута в плей-офф за последние 14 лет.

В 2009 году вратарь «Бостона» Тим Томас впервые сыграл на ноль в плей-офф в возрасте 35 лет и 340 дней.

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳