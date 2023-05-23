Бобровский установил новый рекорд НХЛ по сэйвам за первые 3 матча полуфинала плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ рекорды Джонни Бауэр Хоккей

Сергей Бобровский побил рекорд НХЛ по сэйвам за 3 матча на стадии полуфинала плей-офф.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска по своим воротам в 3-й игре серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0).

Теперь на его счету 132 сэйва в 3 матчах финала Востока.

Он превзошел достижение Джонни Бауэра (125 сэйвов в 1960 году) и установил новый рекорд НХЛ по количеству сэйвов в первых 3 играх на стадии полуфинала плей-офф. 

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BomBerman
Обожаю статистику NHL.
+73
-1
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ Британский шпион
Потом какой-нибудь Петухов, если Флорида выиграет КС, а Боб сделает еще шатаут-другой: «Бобровский хорош, но ему максимально помогали»
Если Флорида выиграет КС, жду оправдание Петухова, почему это была по его мнению единственная команда без шансов на победу)
+47
0
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Британский шпион
Потом какой-нибудь Петухов, если Флорида выиграет КС, а Боб сделает еще шатаут-другой: «Бобровский хорош, но ему максимально помогали»
+41
0
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bailen
Статистика Бобровского в серии с Каролиной:
3 игры, 3 пш, 132 сейва
GAA: 1.00
SV%: .977
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Да уж, этот Бобровский мышей ловит)
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Зарубин
Поражаюсь какой только нет статистики:) Даже не удивлюсь если есть статистика - шатаутов или сэйвов по гороскопу или росту вратаря:))
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Montenegro Serbian
Ответ Павел Зарубин
Поражаюсь какой только нет статистики:) Даже не удивлюсь если есть статистика - шатаутов или сэйвов по гороскопу или росту вратаря:))
Причём мне кажется, что можно вообще от балды некоторую статистику придумывать, ибо кто её проверять будет?)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Так и рекорд Гретцки раньше Овечкина превзойдет)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Арсеньев
Ответ Британский шпион
Потом какой-нибудь Петухов, если Флорида выиграет КС, а Боб сделает еще шатаут-другой: «Бобровский хорош, но ему максимально помогали»
справедливости ради, Флорида сегодня 23 броска заблокировала. Каролина намного меньше.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Karev
Иногда американцы в своем статодрочерстве доходят до абсолютного абсурда
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Trol
Ответ Павел Зарубин
Поражаюсь какой только нет статистики:) Даже не удивлюсь если есть статистика - шатаутов или сэйвов по гороскопу или росту вратаря:))
Это не записанная статистика, чтобы именно "количество отбитых бросков после 3 игр финала конфы". Смотрят что кипер сделал 130 сейвов, смотрят протоколы прошлых лет после 3х игр и вуаля, статистика готова.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поговорим о разном
Отлично! Поздравленья!!!! Бобровский может! Радуюсь за нашего старательного в ответственные моменты вратаря.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
paster_bibo
Ответ Павел Зарубин
Поражаюсь какой только нет статистики:) Даже не удивлюсь если есть статистика - шатаутов или сэйвов по гороскопу или росту вратаря:))
Если собрать все протоколы которые уцелели и загрузить в субд то любую статистику можно собирать на таком незначительном объеме данных хоть каждые пять минут. Знай только пиши запросы))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ John Stark
Много кто ставил на флориду перед началом ПО? Постфактум удобно говорить конечно
Конечно нет, но когда делаешь пост в котором пишешь, почему каждая из команд не выиграет и почему может выиграть, странно у одной писать, что она точно не выиграет. Бостон выглядел мощно, но у Флориды ненулевые шансы были с самого начала.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Abdullin
а вот это круто!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Максаков
Ответ Artem Karev
Иногда американцы в своем статодрочерстве доходят до абсолютного абсурда
Не понимаю, в чём абсурд сделать простой запрос по богатейшей базе данных, если она у тебя есть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Trol
Ответ Павел Зарубин
Поражаюсь какой только нет статистики:) Даже не удивлюсь если есть статистика - шатаутов или сэйвов по гороскопу или росту вратаря:))
То есть это не рекорд какой-то, чтобы чёрным по белому было записано "вот такому игроку принадлежит это достижение".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Karev
Ответ Александр Максаков
Не понимаю, в чём абсурд сделать простой запрос по богатейшей базе данных, если она у тебя есть
Абсурд в статистике а-ля "забил больше всех в 3ей фазе луны, находясь в большинстве среди команд западной конференции". Это статистика ради статистики, тупо для лишних заголовков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Predeus
Ответ Британский шпион
Потом какой-нибудь Петухов, если Флорида выиграет КС, а Боб сделает еще шатаут-другой: «Бобровский хорош, но ему максимально помогали»
ну, это не совсем ересь. они сыгрались в единую систему. большое количество бросков и даже xG не должны обманывать. наоборот, много видимых бросков хорошего вратаря только разминают. а вот с отскоками Бобсу помогают эталонно (в конце второго такоооой дурак чуть не прилетел с отскока, но Ткачук бдел)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ Alexey Vysokov
уже был пост, где он заранее оправдания расписал по всем 16 командам
В том и прикол, что по всем кроме Флориды. Написал, что она точно не выиграет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Vysokov
Ответ Serge Vendino
Если Флорида выиграет КС, жду оправдание Петухова, почему это была по его мнению единственная команда без шансов на победу)
уже был пост, где он заранее оправдания расписал по всем 16 командам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя-гол
Ответ Serge Vendino
Конечно нет, но когда делаешь пост в котором пишешь, почему каждая из команд не выиграет и почему может выиграть, странно у одной писать, что она точно не выиграет. Бостон выглядел мощно, но у Флориды ненулевые шансы были с самого начала.
да ладно, отличный будет повод порофлить над собой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John Stark
Ответ Serge Vendino
Если Флорида выиграет КС, жду оправдание Петухова, почему это была по его мнению единственная команда без шансов на победу)
Много кто ставил на флориду перед началом ПО? Постфактум удобно говорить конечно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Безин Чук
Ответ BomBerman
Обожаю статистику NHL.
Не хватает привязки к фазам луны.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий