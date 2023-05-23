Бобровский установил новый рекорд НХЛ по сэйвам за первые 3 матча полуфинала плей-офф

Сергей Бобровский побил рекорд НХЛ по сэйвам за 3 матча на стадии полуфинала плей-офф.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска по своим воротам в 3-й игре серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0).

Теперь на его счету 132 сэйва в 3 матчах финала Востока.

Он превзошел достижение Джонни Бауэра (125 сэйвов в 1960 году) и установил новый рекорд по количеству сэйвов в первых 3 играх на стадии полуфинала плей-офф.