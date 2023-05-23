Бобровский про 1:0 с «Каролиной»: «Мои товарищи по команде отлично поработали. Хороший результат для нас»
Сергей Бобровский высказался о своем первом шатауте в плей-офф НХЛ.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска по своим воротам в 3-м матче серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0).
«Мои товарищи по команде отлично поработали.
Все эти мелкие детали, заблокированные броски, хорошая работа клюшками.
Так что это определенно хороший результат для нас, и это хорошая командная работа», – сказал Бобровский.
Вообще, по логике, можно просто людей не поливать вонючими субстанциями.