Бобровский про 1:0 с «Каролиной»: «Мои товарищи по команде отлично поработали. Хороший результат для нас»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался о своем первом шатауте в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска по своим воротам в 3-м матче серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0).

«Мои товарищи по команде отлично поработали.

Все эти мелкие детали, заблокированные броски, хорошая работа клюшками.

Так что это определенно хороший результат для нас, и это хорошая командная работа», – сказал Бобровский.

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10 комментариев

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Сергей Югай
При всем реальном игровом величии Сереги , он исключительно скромный человек, и это тем более возвышает его в профессиональном плане . Похоже Серега забил болт на соперников и решил вообще урезать им и без того скудные шансы забить ему голы. Молодец!!!! Он просто издевается на соперником!!!!! Давно я не видел такой мастерской игры вратаря !!!! Серега! Ты просто Монстр игры!!!!! Брависсимо!!!!! Аплодирую стоя !!!!👍👍👍👏👏👏👍👍👍
+18
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+18
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Dimash Balatayev
Хорошо что я не мог зайти на спортс последний год и не мог похейтерить в комментах Боба. Теперь спокойно могу писать, что не хейтерил его в течение года, и то, что я не переобувальщик))
+13
-1
+12
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ABarca777
Сколько хейтеров было в регулярке Бобра, а сейчас уверен, что половина, его с г. смешивающие, теперь лестные посты строчат и говорят, всю жизнь болел за него. Тьфу. Лицемеры!
+7
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VintDV
Бобр лучший!!!
+1
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Антон Якимцев
Ответ Dimash Balatayev
Хорошо что я не мог зайти на спортс последний год и не мог похейтерить в комментах Боба. Теперь спокойно могу писать, что не хейтерил его в течение года, и то, что я не переобувальщик))
Красава)
+1
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Dimash Balatayev
Ответ Антон Якимцев
Красава)
))
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Lanzar
Скромняга)
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Don_Krebs
"Ко-ко-ко, где все те, кто раньше поливал Боба говном, ко-ко-ко, переобулись". Когда играл как дыра, тогда и поливали, сейчас играет хорошо - заслужил похвалу. По логике этих плюсодрочеров, надо всегда хвалить, как бы человек себя ни показывал. Но в жизни все по-другому устроено: меняются обстоятельства, меняются и оценки.
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Джон Мщузавсех
Ответ Don_Krebs
"Ко-ко-ко, где все те, кто раньше поливал Боба говном, ко-ко-ко, переобулись". Когда играл как дыра, тогда и поливали, сейчас играет хорошо - заслужил похвалу. По логике этих плюсодрочеров, надо всегда хвалить, как бы человек себя ни показывал. Но в жизни все по-другому устроено: меняются обстоятельства, меняются и оценки.
Только шумеры не меняются.
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_abc_
Ответ Don_Krebs
"Ко-ко-ко, где все те, кто раньше поливал Боба говном, ко-ко-ко, переобулись". Когда играл как дыра, тогда и поливали, сейчас играет хорошо - заслужил похвалу. По логике этих плюсодрочеров, надо всегда хвалить, как бы человек себя ни показывал. Но в жизни все по-другому устроено: меняются обстоятельства, меняются и оценки.
Кудахтать-то зачем перед тем, как писать начать? Я прям в замешательстве, если честно.

Вообще, по логике, можно просто людей не поливать вонючими субстанциями.
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