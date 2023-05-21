«Русофобия зашкаливает. У меня нет слов». Быков об инциденте с болельщиком в футболке с надписью «Россия» на ЧМ

Вячеслав Быков высказался об инциденте с фанатом в футболке с надписью «Россия» на ЧМ.

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия». Организаторы ЧМ-2023 призвали его снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча Швеции против (7:1) в финском городе Тампере.

«Ну, что тут сказать? У меня просто нет слов, русофобия зашкаливает, и на организаторов давление, безусловно, и на всех. И каждый хочет из себя сделать героя в этом смысле, показать себя, какие они, даже не знаю, как назвать этих людей, русофобы.

Слежу ли я за самим чемпионатом мира? Пока не было возможности, не знаю, получится, не получится. И настроения как-то нет. Вроде бы надо посмотреть, чтобы быть в курсе каких-то новшеств или эволюций, есть ли что-то интересное для информации. Но как-то не складывается.

Появится ли возможность посмотреть решающие матчи, например, плей-офф? Посмотрим. Не знаю. Пока, честно скажу, вроде бы и чемпионат мира идет, а нет рвения какого-то посмотреть, по идее, это праздник хоккейный, спортивный, он для любителей, для болельщиков, для специалистов. Но у меня пока как-то не в жилу.

Тем более, когда наших нет, то это не праздник. Свадьба без молодоженов получается», – заявил бывший главный тренер сборной России.