«Русофобия зашкаливает. У меня нет слов». Быков об инциденте с болельщиком в футболке с надписью «Россия» на ЧМ

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики Вячеслав Быков Сборная Венгрии по хоккею ЧМ по хоккею Политика дискриминация Хоккей

Вячеслав Быков высказался об инциденте с фанатом в футболке с надписью «Россия» на ЧМ.

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия». Организаторы ЧМ-2023 призвали его снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча Швеции против Венгрии (7:1) в финском городе Тампере.

«Ну, что тут сказать? У меня просто нет слов, русофобия зашкаливает, и на организаторов давление, безусловно, и на всех. И каждый хочет из себя сделать героя в этом смысле, показать себя, какие они, даже не знаю, как назвать этих людей, русофобы. 

Слежу ли я за самим чемпионатом мира? Пока не было возможности, не знаю, получится, не получится. И настроения как-то нет. Вроде бы надо посмотреть, чтобы быть в курсе каких-то новшеств или эволюций, есть ли что-то интересное для информации. Но как-то не складывается. 

Появится ли возможность посмотреть решающие матчи, например, плей-офф? Посмотрим. Не знаю. Пока, честно скажу, вроде бы и чемпионат мира идет, а нет рвения какого-то посмотреть, по идее, это праздник хоккейный, спортивный, он для любителей, для болельщиков, для специалистов. Но у меня пока как-то не в жилу.

Тем более, когда наших нет, то это не праздник. Свадьба без молодоженов получается», – заявил бывший главный тренер сборной России.

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23 комментария

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Красный чай
Быкову как там в Швейцарии? Сильно ли голода и холода страдает, нацисты на улицах не лезут ли?
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Ryan T.
Славка, бедный. Ты как там? Поди домой охото, в Россею?
Но не пущают клятые западные русофобы доброго молодца Славу Быкова.
+32
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Abdul Aziz
смешно становятся, когда на эту тему высказываются руские граждане другой страны
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-2
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Павел Зарубин
Так а в чем причина такой русофобии, явно же не на пустом месте возникла?
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Hardy
и чего это они так не любят Россию, загадка
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Melnikov1968
Так по-моему венгр хотел сделать из себя героя, и ему это удалось. Все сразу возбудились, помощь хотят оказать. Слава, присоединяйся к Свищеву, он уже там иск готовит.
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Pikachu Pikachu
Лицемерие быкова зашкаливает.
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Lampo
Ответ Александр Романов
Ну надеть майку с надписью Россиия в стране где ходят ветераны сс , надо быть очень умным человеком
Венгры играют в Хельсинки, а финны не устраивают ССовские марши
+2
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sla3138
Ответ Abdul Aziz
смешно становятся, когда на эту тему высказываются руские граждане другой страны
Тем более те, кто пишет с ошибками.
+4
-3
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Abdul Aziz
Ответ sla3138
Тем более те, кто пишет с ошибками.
Не успел отредактировать.
+2
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Автомобилист-Екб
Редакторы, как Вы так сделали новость, что нейтральному человеку ни разу не понятно, про что она? какая то Венгрия против Швеции, тренер Быков.. В каком виде спорта этот финал, что за тренер Быков, безымянный
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sla3138
Ответ Abdul Aziz
Не успел отредактировать.
Поэтому я прав. А ваша компашка всё равно минусы ставит.
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Александр Романов
Ответ Lampo
Венгры играют в Хельсинки, а финны не устраивают ССовские марши
Не знал , думал в Риге игра была
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Алекс Ну
Ответ Александр Романов
Ну надеть майку с надписью Россиия в стране где ходят ветераны сс , надо быть очень умным человеком
А там ещё есть те, кто перешли вместе с государством и воевали на стороне красной армии. Это тогда как? А сейчас они вообще против санкций выступают? Вопрос всё тот же: когда уже власть предержащие будут делать, как хочет их народ?!
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