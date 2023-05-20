Велено наступил лезвием конька на ногу Нидеррайтера в игре Канады и Швейцарии. Эвандер Кэйн написал: «Вот почему в хоккее нужны драки»
Джозеф Велено наступил коньком на ногу Нино Нидеррайтера.
Инцидент произошел во втором периоде матча группового этапа ЧМ-2023 между сборными Канады и Швейцарии (2:3).
Эпизод случился в ходе единоборства хоккеистов у борта, когда канадец Джозеф Велено наступил Нино Нидеррайтеру лезвием своего конька в район голеностопа ноги швейцарца.
Момент на этом не завершился, поскольку хоккеисты продолжили впоследствии толкаться на пятачке, и Нидеррайтер локтем отмахнулся по лицу Велено – за что получил от арбитров две минуты за грубость.
Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кэйн отреагировал на этот инцидент с наступом коньком, написав: «Вот почему в хоккее нужны драки. Они будут препятствовать таким идеям. Отвратительно на это смотреть. Особенно после моей травмы в этом сезоне. Разочарование».
откуда он такой, боттом-лайн Детройта?
дровосек безмозглый.
Просто теперь все просматривается со всех ракурсов и такие моменты видят все, соответственно, должна быть дисквалификация за такую дичь. Длительность - в зависимости от последствий для "жертвы".