Велено наступил лезвием конька на ногу Нидеррайтера в игре Канады и Швейцарии. Эвандер Кэйн написал: «Вот почему в хоккее нужны драки»

Теги Детройт Сборная Канады по хоккею видео НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Эвандер Кэйн Нино Нидеррайтер Джозеф Велено Хоккей

Джозеф Велено наступил коньком на ногу Нино Нидеррайтера.

Инцидент произошел во втором периоде матча группового этапа ЧМ-2023 между сборными Канады и Швейцарии (2:3).

Эпизод случился в ходе единоборства хоккеистов у борта, когда канадец Джозеф Велено наступил Нино Нидеррайтеру лезвием своего конька в район голеностопа ноги швейцарца.

Момент на этом не завершился, поскольку хоккеисты продолжили впоследствии толкаться на пятачке, и Нидеррайтер локтем отмахнулся по лицу Велено – за что получил от арбитров две минуты за грубость.

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кэйн отреагировал на этот инцидент с наступом коньком, написав: «Вот почему в хоккее нужны драки. Они будут препятствовать таким идеям. Отвратительно на это смотреть. Особенно после моей травмы в этом сезоне. Разочарование».

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12 комментариев

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Booligan
Если умышленно наступил, дисквалифицировать до конца турнира и всё
+26
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Don_Krebs
За такое дисквалифицировать надо, чтобы неповадно было. Прекрасно видел куда бил.
+19
0
+19
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цэсемьэр
Ответ Booligan
Если умышленно наступил, дисквалифицировать до конца турнира и всё
по всей видимости умышленно, акцентированное движение было.
откуда он такой, боттом-лайн Детройта?
дровосек безмозглый.
+20
-1
+19
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Danny Vigneault
не, ну это бан
+3
0
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Red.Wings
Ответ цэсемьэр
по всей видимости умышленно, акцентированное движение было. откуда он такой, боттом-лайн Детройта? дровосек безмозглый.
один из игроков которым разрешили драфтоваться в молодежную лигу в 15 лет как Кросби и МакДэвид например. в 16 лет считался новым Тейвзом. теперь днарь в Детройте, такие дела.
+3
0
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Strannix
Ответ Jeff Lebowski
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Какая чушь....
+4
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Сергей Щетинин
За такое пожизненно надо дисквалифицировать.
+3
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Отмороженный на всю голову. Реально дровосеков привезли
+2
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Jeff Lebowski
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memphis
Да и при драках похожие моменты были.
Просто теперь все просматривается со всех ракурсов и такие моменты видят все, соответственно, должна быть дисквалификация за такую дичь. Длительность - в зависимости от последствий для "жертвы".
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Фанат Ференцвароша
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За такое чудовищное действие нужно минимум на 3 игры дисквалифицировать. А лучше на весь турнир. Он знал что делал и знал, что так легко можно ногу сломать
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Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Booligan
Если умышленно наступил, дисквалифицировать до конца турнира и всё
Так видно же, что умышленно. Какой смысл так конёк поднимать?
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