Велено наступил лезвием конька на ногу Нидеррайтера в игре Канады и Швейцарии. Эвандер Кэйн написал: «Вот почему в хоккее нужны драки»

Джозеф Велено наступил коньком на ногу Нино Нидеррайтера.

Инцидент произошел во втором периоде матча группового этапа ЧМ-2023 между сборными и (2:3).

Эпизод случился в ходе единоборства хоккеистов у борта, когда канадец наступил лезвием своего конька в район голеностопа ноги швейцарца.

Момент на этом не завершился, поскольку хоккеисты продолжили впоследствии толкаться на пятачке, и Нидеррайтер локтем отмахнулся по лицу Велено – за что получил от арбитров две минуты за грубость.

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кэйн отреагировал на этот инцидент с наступом коньком, написав: «Вот почему в хоккее нужны драки. Они будут препятствовать таким идеям. Отвратительно на это смотреть. Особенно после моей травмы в этом сезоне. Разочарование».