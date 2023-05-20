Нидеррайтер о том, что Велено наступил ему коньком на ногу: «Этому не место в хоккее, ИИХФ должна принять меры. Судьи тоже могли сработать лучше»

Нино Нидеррайтер оценил инцидент с Джозефом Велено.

Ситуация произошла во втором периоде матча группового этапа ЧМ-2023 между сборными Канады и Швейцарии (2:3).

Эпизод случился в ходе единоборства хоккеистов у борта, когда канадец наступил лезвием своего конька в район голеностопа ноги швейцарца.

Велено не был удален в этом моменте.

«Думаю, что судьи в целом не очень хорошо поработали. Надеюсь, что они станут лучше.

Мы понимаем, что им тяжело, потому что все происходит очень быстро, но они могли бы увидеть чуть больше.

Коньки очень острые. Если наступить кому-то на ногу, можно нанести серьезное повреждение. Таким действиям не место в хоккее.

Надеюсь, что ИИХФ предпримет меры и вынесет наказание. Сейчас дело за ними. Они должны что-то сделать. Судьи тоже могли сработать лучше», – сказал нападающий сборной Швейцарии.

Велено наступил лезвием конька на ногу Нидеррайтера в игре Канады и Швейцарии. Эвандер Кэйн написал: «Вот почему в хоккее нужны драки»