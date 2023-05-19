«Пиво 2 года не пью, у меня на него аллергия – из-за этого я и толстел. Если хочешь выпить – лучше джин, виски или текилу». Задоров об алкоголе

Российский защитник клуба НХЛ рассказал об аллергии на пиво.

Защитник « » рассказал об отношении к алкоголю и сигаретам в .

– В отпуске быстро вес набираете?

– Я могу 15 кг за неделю набрать.

– Это как вообще?

– Если буду постоянно пить пиво и есть бургеры, то наберу легко. Для меня самое тяжелое – следить за своим весом.

– У вас строгая диета?

– Да, уже началась. Три недели был шалтай-болтай, а сейчас уже в режиме. Но 15 кг я не набрал в этом году.

Я пиво уже года два не пью, у меня на него аллергия – из-за этого я и толстел.

– На глютен аллергия?

– Нельзя глютен, молочку и яйца. Аллергия проявляется не в том плане, что чихать начинаю, а просто организм не воспринимает эти продукты, не перерабатывает, сразу набор веса идет.

В принципе, держать питание несложно. Не ем фаст-фуд, много углеводов сейчас не ем, они не так нужны – тренировки не такие серьезные.

– Только поняла, что хоккеиста без пива представить сложно. Как обходитесь?

– Когда идешь куда-то с ребятами, то по банке каждый выпивает. Мне приходится вместо пива что-то другое заказывать.

– Вино хоккеисты особо не пьют?

– Пьют, но там тоже много сахара. Если хочешь выпить один-два бокала, то лучше всего джин, виски или текилу.

– Есть мнение, что современное поколение более ЗОЖное, могут вообще не пить алкоголь. Замечали?

– Сто процентов такое есть. Если идешь со взрослыми хоккеистами на ужин, то спокойно берут бутылку вина на четверых. Могут выпить по два бокала вина или пива перед игрой. А есть молодые ребята, которые вообще не пьют. Но все равно в сезоне есть парочка командных ужинов, вечеринок, там уже все гуляют.

Понятно, что если будешь постоянно пить по десять банок пива, то в игре будешь плохо себя чувствовать. Это раньше все так делали. Но раньше и курили после игры в душе, и выигрывали «Норрис Трофи», и лучшими защитниками в истории России становились.

Сейчас все изменилось, стало больше информации о том, как восстанавливаться, что этому мешает и так далее.

– Знаете игроков НХЛ, которые курят?

– Знаю одного, но называть фамилию не буду. На его игре точно не отражается, – сказал 28-летний хоккеист.