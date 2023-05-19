«Пиво 2 года не пью, у меня на него аллергия – из-за этого я и толстел. Если хочешь выпить – лучше джин, виски или текилу». Задоров об алкоголе

Теги Калгари НХЛ Никита Задоров ЗОЖ Здоровье алкоголь и спорт Хоккей

Российский защитник клуба НХЛ рассказал об аллергии на пиво.

Защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал об отношении  к алкоголю и сигаретам в НХЛ.

– В отпуске быстро вес набираете?

– Я могу 15 кг за неделю набрать.

– Это как вообще?

– Если буду постоянно пить пиво и есть бургеры, то наберу легко. Для меня самое тяжелое – следить за своим весом.

– У вас строгая диета?

– Да, уже началась. Три недели был шалтай-болтай, а сейчас уже в режиме. Но 15 кг я не набрал в этом году.

Я пиво уже года два не пью, у меня на него аллергия – из-за этого я и толстел.

– На глютен аллергия?

– Нельзя глютен, молочку и яйца. Аллергия проявляется не в том плане, что чихать начинаю, а просто организм не воспринимает эти продукты, не перерабатывает, сразу набор веса идет.

В принципе, держать питание несложно. Не ем фаст-фуд, много углеводов сейчас не ем, они не так нужны – тренировки не такие серьезные.

– Только поняла, что хоккеиста без пива представить сложно. Как обходитесь?

– Когда идешь куда-то с ребятами, то по банке каждый выпивает. Мне приходится вместо пива что-то другое заказывать.

– Вино хоккеисты особо не пьют?

– Пьют, но там тоже много сахара. Если хочешь выпить один-два бокала, то лучше всего джин, виски или текилу.

– Есть мнение, что современное поколение более ЗОЖное, могут вообще не пить алкоголь. Замечали?

– Сто процентов такое есть. Если идешь со взрослыми хоккеистами на ужин, то спокойно берут бутылку вина на четверых. Могут выпить по два бокала вина или пива перед игрой. А есть молодые ребята, которые вообще не пьют. Но все равно в сезоне есть парочка командных ужинов, вечеринок, там уже все гуляют.

Понятно, что если будешь постоянно пить по десять банок пива, то в игре будешь плохо себя чувствовать. Это раньше все так делали. Но раньше и курили после игры в душе, и выигрывали «Норрис Трофи», и лучшими защитниками в истории России становились.

Сейчас все изменилось, стало больше информации о том, как восстанавливаться, что этому мешает и так далее.

– Знаете игроков НХЛ, которые курят?

– Знаю одного, но называть фамилию не буду. На его игре точно не отражается, – сказал 28-летний хоккеист.

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97 комментариев

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Виктор Ш.
2 бокала текилы вместо 2 бокалов вина это альтернатива конечно)
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Артём Сергеев
джин— нормальный напиток
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Melnikov1968
В сухом вине сахара нет.
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Pink Floyd1276
Ни хрена себе, он джин, виски или текилу бокалами глушит - хорош.
+27
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Melnikov1968
Ответ Дмитрий
Есть
Минимальное количество, можно принебречь. 4 г/л, смешно говорить о сахаре.
+23
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Дмитрий
Ответ Виктор Ш.
2 бокала текилы вместо 2 бокалов вина это альтернатива конечно)
Лучше пивные использовать на замену
+22
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Dmitriy Korchagin
Какой же Задоров задорный! )
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Under
Ответ Oraz Orazov
виски, джины все же эти вражеские напитки 🙄
это вы с компьютера российской сборки написали?
+19
-1
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Stivi M.D.
Толстеют не от пива, а от закуски к пиву - аксиома
+12
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тимон
Ну да, два бокала виски - самое то
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Russ Ivan
Делаю свои настойки 25 лет, ничего лучше натуральных продуктов нет - без химии, красителей и сахара. Самогон нет времени гнать, очень трудоёмкий процесс, это уже на пенсии...
+9
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DVS1
Политолог, диетолог, модельер, толераст ну и иногда хоккеист, Никита хет-трик Задоров
+8
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Melnikov1968
Ответ Ярик01
Есть конечно, иначе как бы оно "бродило".
За счёт винных дрожжей, которые и поглощают сахар.
+7
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Kira_B
Ответ Russ Ivan
Делаю свои настойки 25 лет, ничего лучше натуральных продуктов нет - без химии, красителей и сахара. Самогон нет времени гнать, очень трудоёмкий процесс, это уже на пенсии...
"Внучек, ты видел чтобы я наши яблочки гадостью какой-нибудь поливал?" ))))
+5
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anatol&#8242;
Ответ The_Enot
Тогда в каком алкоголе нет сахара?
В чистых дистилятах. Виски "получает" сахар двумя путями, добавлением карамельного красителя (допускается технологией даже на родине продукта), и от бочек (из под хереса часто используются)
Сахар в вине - остаточный от содержащегося изначально в винограде
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Crenk
Ответ Артём Сергеев
джин— нормальный напиток
И ром
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Идеальный шторм
Ответ Ярик01
Есть масса безглютенового пива. Но вообще у него явно не аллергия, а неусвоение. Правда действовать должно наоборот - худеешь
Какой-то бред он про аллергию рассказал:)
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Melnikov1968
Ответ igor nn
У меня 70% знакомых пью сухое..а я не понимаю как его пить..Полусладкое другое дело..но его пью только я и пару знакомых девушек))
Сухое хорошо с сыром идет:)
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sega megabitovich
Ответ zzzeeerrrooo
При больших нагрузках лишним не будет
я также начальнику на заводе говорю, когда накидываюсь водкой, для здоровья полезно 😁
+4
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dzenga 1
Ответ Russ Ivan
Делаю свои настойки 25 лет, ничего лучше натуральных продуктов нет - без химии, красителей и сахара. Самогон нет времени гнать, очень трудоёмкий процесс, это уже на пенсии...
Зачет!!!
+3
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maksipol
как говорил классик: бывает пива выпить охото, а иногда водки надо!
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Sibiryachkoff
Ответ Идеальный шторм
Совершенно верно. Калорийность пива меньше, чем у мандаринки
Пиво 43 ккал/100, мандарин 33 ккал/100г. Звездеть изволите?
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anatol&#8242;
Ответ Sibiryachkoff
Пиво 43 ккал/100, мандарин 33 ккал/100г. Звездеть изволите?
Американский "минсельхоз" считает, что в мякоти мандаринов 53ккал, 33 возможно если с кожурой жрать))
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Джанлука Нальюка
Ответ Артём Сергеев
джин— нормальный напиток
Лондон драй.там сахара почти нет
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zzzeeerrrooo
Ответ Pink Floyd1276
Ни хрена себе, он джин, виски или текилу бокалами глушит - хорош.
При больших нагрузках лишним не будет
+3
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