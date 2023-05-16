Василий Каменев: «Не смотрю ЧМ, кого канадцы обыграли – по барабану. Лучше узнать, как наши парни родину защищают в ходе СВО»

Василий Каменев заявил, что у него нет желания наблюдать за ЧМ без сборной России.

– Вы смотрите матчи, которые проводит сборная «России 25», новая команда в структуре нашего хоккея, против команды Беларуси в рамках «Большого тура»?

– Смотрю. Иногда включаю, когда есть время свободное. Конечно, после окончания плей-офф есть некое опустошение. Поездка сборной по разным городам, ее матчи с белорусами – популяризация хоккея, тоже хорошее дело. Но такого ажиотажа, переживания, конечно, нет. Это уже такой десерт, когда все наелись.

– , тренер «России 25», говорит, что матчи против смотрит вся страна и они сравнимы чуть ли не с Суперсерией СССР – , прошедшей в ХХ веке.

– Ну это я комментировать не буду.

– А смотрите матчи чемпионата мира, который проходит в Финляндии и Латвии?

– Не-а, тоже не смотрю. Если только придешь с работы, что-то показывают, немножко погляжу. Вообще неинтересно. Кто там с кем играет, кого там канадцы обыграли – по барабану. Нет никакого желания за этим наблюдать.

Только, говорю, если придешь домой перекусить, включишь телевизор, чтобы узнать, что там у нас по спорту? Шведы с финнами играют на чемпионате мира, смотрю. Счет узнал – и все. Лучше переключить на другие каналы, узнать, как там наши парни родину защищают в ходе СВО.

– Когда Россия участвует в чемпионате мира, смотрите этот турнир?

– Конечно. Таблицу изучаю, смотрю, как там чего, с кем дальше будем играть, на кого лучше выйти в плей-офф. Сейчас нет интереса – разве что узнать, кто выиграет финал и станет чемпионом.

– Вячеслав Фетисов возмущен тем, что чемпионат мира показывают по «Матч ТВ». Может, не стоит его транслировать?

– Я тоже этого не понимаю. «Евровидение» проходит – его же не показывают. А чемпионат мира зачем? Там какие-то венгры играют, норвежцы, смотрю, чего-то пыжатся, бегают – это цирк вообще, – заявил бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.