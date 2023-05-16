Василий Каменев: «Не смотрю ЧМ, кого канадцы обыграли – по барабану. Лучше узнать, как наши парни родину защищают в ходе СВО»

Теги Сборная Канады по хоккею телевидение Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Политика сборная России U25 Хоккей

Василий Каменев заявил, что у него нет желания наблюдать за ЧМ без сборной России.

– Вы смотрите матчи, которые проводит сборная «России 25», новая команда в структуре нашего хоккея, против команды Беларуси в рамках «Большого тура»?

– Смотрю. Иногда включаю, когда есть время свободное. Конечно, после окончания плей-офф КХЛ есть некое опустошение. Поездка сборной по разным городам, ее матчи с белорусами – популяризация хоккея, тоже хорошее дело. Но такого ажиотажа, переживания, конечно, нет. Это уже такой десерт, когда все наелись.

Роман Ротенберг, тренер «России 25», говорит, что матчи против Беларуси смотрит вся страна и они сравнимы чуть ли не с Суперсерией СССР – Канада, прошедшей в ХХ веке.

– Ну это я комментировать не буду.

– А смотрите матчи чемпионата мира, который проходит в Финляндии и Латвии?

– Не-а, тоже не смотрю. Если только придешь с работы, что-то показывают, немножко погляжу. Вообще неинтересно. Кто там с кем играет, кого там канадцы обыграли – по барабану. Нет никакого желания за этим наблюдать.

Только, говорю, если придешь домой перекусить, включишь телевизор, чтобы узнать, что там у нас по спорту? Шведы с финнами играют на чемпионате мира, смотрю. Счет узнал – и все. Лучше переключить на другие каналы, узнать, как там наши парни родину защищают в ходе СВО.

– Когда Россия участвует в чемпионате мира, смотрите этот турнир?

– Конечно. Таблицу изучаю, смотрю, как там чего, с кем дальше будем играть, на кого лучше выйти в плей-офф. Сейчас нет интереса – разве что узнать, кто выиграет финал и станет чемпионом.

– Вячеслав Фетисов возмущен тем, что чемпионат мира показывают по «Матч ТВ». Может, не стоит его транслировать?

– Я тоже этого не понимаю. «Евровидение» проходит – его же не показывают. А чемпионат мира зачем? Там какие-то венгры играют, норвежцы, смотрю, чего-то пыжатся, бегают – это цирк вообще, – заявил бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.

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16 комментариев

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El Fenomeno 9️⃣
🤡
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дамир дугаров
У него родина это Украина получается? То есть он за тех парней?
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Pink Floyd1276
Как ваши парни родину защищают в ходе СВО это уже не спорт.
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дамир дугаров
Ответ Александр Невский
И что тебе мой рейтинг дался , читай внимательно и слушай что я буду говорить .
Такой рейтинг только истинный гений получить может. Либо из тех, кто после 24.02 зарегался и начал тут свои сказки о необходимости сво рассказывать. Ты кстати уже доброволец ?
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Ми Ша
Вася, читай книжки раз ничего не смотришь
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Mikhalych77
Иногда лучше молчать, чем говорить.
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ARoman91
🤡🤡🤡
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vital_customs
Ответ Александр Невский
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Ухахаха,сказочник или фантазёр 🤣🤣🤣
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Александр Невский
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Krammark1971
Вроде молотобойцем в кузне работает,а не в федерации хоккея. Приходит такой с работы устало и давай телевизор смотреть - че у нас по спорту...
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Latenight Radio
– А смотрите матчи чемпионата мира, который проходит в Финляндии и Латвии?

– Не-а, тоже не смотрю.
– Шведы с финнами играют на чемпионате мира, смотрю.
–Там какие-то венгры играют, норвежцы, смотрю, чего-то пыжатся
0
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GMF
Ответ vital_customs
Ухахаха,сказочник или фантазёр 🤣🤣🤣
С рейтингом минус 3200 )
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