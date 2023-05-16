Третьяк допустил, что Россия и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение ЧМ: «В будущем – конечно. Почему нет? Было бы здорово»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею ФХБ ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк сообщил, могут ли Россия и Беларусь подать заявку на проведение ЧМ.

«В будущем – конечно. Почему нет? Это было бы здорово. И каждая страна в отдельности тоже может провести чемпионат мира.

Мы помним, как все прекрасно было в Минске в 2014 году, где сборная России завоевала золото. Тут все было организовано на самом высоком уровне.

В принципе, все возможно. Просто надо подумать об этом, поставить такую задачу, а потом ее решить», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

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10 комментариев

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Lanc
Он почти прямым текстом говорит, что было бы здорово без Вовы. Это же мятеж!
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Антон
ЧМ из 2 команд. В 1 группе - Беларусь, во 2 - РФ. Победители выходят в плов и играют между собой за золото. Интрига.
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Ярик01
Они с Ротеном каждый день соревнуются, кто больше оторванной от реальности херни скажет?
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Oleg Olegov
Даааааа. В том самом будущем.
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2hsjck49rf
Владик может не дожить…
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Oleg Olegov
Ответ Антон
ЧМ из 2 команд. В 1 группе - Беларусь, во 2 - РФ. Победители выходят в плов и играют между собой за золото. Интрига.
Не забывайте, нужно ещё подготовить Казахстан, чтобы они норвежцев обыграли. Поэтому Казахстан в обеих группах.
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Геннадий Туник
Подать,конечно,можно.Но кто её примет?
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Жесткий Костас
И сам Славик у кормушки!
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_Абырвалг_
И добавил : Жаль только - жить в эту пору прекрасную уж не придется -ни мне ,ни тебе ! )))
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couture39
Ответ Антон
ЧМ из 2 команд. В 1 группе - Беларусь, во 2 - РФ. Победители выходят в плов и играют между собой за золото. Интрига.
Почему из двух? Можно пригласить еще КНДР и Сирию.
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