Владислав Третьяк сообщил, могут ли Россия и Беларусь подать заявку на проведение ЧМ.

«В будущем – конечно. Почему нет? Это было бы здорово. И каждая страна в отдельности тоже может провести чемпионат мира.

Мы помним, как все прекрасно было в Минске в 2014 году, где сборная России завоевала золото. Тут все было организовано на самом высоком уровне.

В принципе, все возможно. Просто надо подумать об этом, поставить такую задачу, а потом ее решить», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и на сезон-2023/24.