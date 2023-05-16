Депутат Свищев: «Зачем показывать ЧМ без России? Это неправильно. Кто маньяк и любит смотреть за другими командами, пусть смотрит в интернете»

Дмитрий Свищев заявил, что показывать ЧМ без сборной России принципиально неправильно.

– Мне настолько не интересен чемпионат мира, что я его просто не смотрю. Как и большинство российских и белорусских болельщиков. Без наших стран нет ни интриги, ни мотивации.

Нет такого интереса и со стороны рекламодателей, которые традиционно финансировали чемпионаты мира. Я слышал, что и американцы достаточно жестко высказывались, что необходимо россиян и белорусов допускать до соревнований. На чемпионате мира все грустно, скучно и местечково.

– Как вы относитесь к тому, что « » транслирует матчи чемпионата мира?

– Я отношусь к этим трансляциям со скепсисом. Зачем показывать чемпионат мира, в котором не принимает участие Россия? Не вижу смысла. Это принципиально неправильно.

Судя по всему, права на трансляцию мы покупаем и таким образом поддерживаем организаторов и Международную федерацию, которая не допускает наших спортсменов до участия, еще и с жесткой мотивировкой.

Если это некая договоренность на будущее – это один момент. И другой, если это способ поддержать организацию, которая держит нашу страну на паузе. Поэтому, я считаю, на паузу нужно поставить и финансирование.

Кто уж такой маньяк и любит смотреть за другими командами на чемпионате мира, то пусть смотрит в интернете, – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.