Депутат Свищев: «Зачем показывать ЧМ без России? Это неправильно. Кто маньяк и любит смотреть за другими командами, пусть смотрит в интернете»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики телевидение Сборная Беларуси по хоккею Государственная дума ЧМ по хоккею Дмитрий Свищев Политика Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Свищев заявил, что показывать ЧМ без сборной России принципиально неправильно.

– Мне настолько не интересен чемпионат мира, что я его просто не смотрю. Как и большинство российских и белорусских болельщиков. Без наших стран нет ни интриги, ни мотивации.

Нет такого интереса и со стороны рекламодателей, которые традиционно финансировали чемпионаты мира. Я слышал, что и американцы достаточно жестко высказывались, что необходимо россиян и белорусов допускать до соревнований. На чемпионате мира все грустно, скучно и местечково.

– Как вы относитесь к тому, что «Матч ТВ» транслирует матчи чемпионата мира?

– Я отношусь к этим трансляциям со скепсисом. Зачем показывать чемпионат мира, в котором не принимает участие Россия? Не вижу смысла. Это принципиально неправильно.

Судя по всему, права на трансляцию мы покупаем и таким образом поддерживаем организаторов и Международную федерацию, которая не допускает наших спортсменов до участия, еще и с жесткой мотивировкой.

Если это некая договоренность на будущее – это один момент. И другой, если это способ поддержать организацию, которая держит нашу страну на паузе. Поэтому, я считаю, на паузу нужно поставить и финансирование.

Кто уж такой маньяк и любит смотреть за другими командами на чемпионате мира, то пусть смотрит в интернете, – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

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44 комментария

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ZaharPetrovicUralez
А зачем показывали чемпионаты мира по футболу 1998, 2006, 2010, 2022? Та тоже наших не было
+77
-2
+75
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Ovi174
Кого вообще интересует мнение этого пид**са???
+75
-3
+72
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Денис Гончаров
Ответ ZaharPetrovicUralez
А зачем показывали чемпионаты мира по футболу 1998, 2006, 2010, 2022? Та тоже наших не было
И не сказать, чтобы это сильно сказалось на качестве игры на турнире)
+34
-2
+32
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furiking
Ну сейчас чувак с лицом немытого картофеля будет мне рассказывать что смотреть, а что нет
+23
0
+23
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Харламов Никита
а зачем постить ДЕПУТОЙДА Свищева - если есть МАНЬЯКИ его спичи в интернете найдут 🤪
+21
0
+21
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костянчик1918
Ответ lomme
Потому что там сборной России не было по спортивной причине, здесь же по надуманной политической.
По надуманной !!!! Что ты такое несешь !!!!🤦‍♂️🤦‍♂️
+13
-1
+12
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Кавабунга Шреддоголовый
А зачем ЧМ по футболу 2022 показывали? 2010? 2006?
А вообще, какое твое дело? Кто хочет, тот и смотрит, а ты можешь слюни дальше пускать
+12
-1
+11
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uralets46
Матч ТВ , читай Газпром, платит Европе деньги. Так уважаемый депутат, направьте депутатский запрос по адресу, и про Газ спросите, почему никто не замёрз зимой?
+7
0
+7
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Евгений Цыбулин
Ответ furiking
Ну сейчас чувак с лицом немытого картофеля будет мне рассказывать что смотреть, а что нет
Вам бы фотороботы депутатов составлять)))+ однозначно)
+6
0
+6
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pont77
Сегодня ты смотришь ЧМ без России, а завтра порнуху без баб. (с) Свищев
+7
-1
+6
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Anita_Goferdump
а ведь скоро так и сделают "по просьбам граждан". ватники не перестают удивлять.
+6
-1
+5
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Мистер Блин
депутат свищев, это ваша работа что ли, говорить о том, что другим смотреть по тв ,а что нет?
+5
0
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Дмитрий Кутузов
Ответ Damien King
Такими рассуждениями скоро из футбола останутся только чемпионаты России и Беларуси
Только маньяк может смотреть чемп Беларуси по футболу
+4
0
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oldgordon
Он с Фетисовым свихнулся на этой почве, интересно, а что он смотрит? Наверное игры сборной с белоруссами и казахами в записи, а также РПЛ. Эти измеряется его патриотизм, а остальные, кто смотрит ЧМ по хоккею, чемпионаты Германии и Италии по футболу, враги государства
+4
0
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Angelgirl
Пошёл ----!
+4
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Melnikov1968
Ты вообще что, пример для нормальных граждан? Играй в керлинг и не бубни.
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каток Третьяка
взял кучу людей маньяками назвал, которые просто любят смотреть хоккей... хороший конечно человек этот свищев
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Клирик
Ну всё встало на свои места! Все любители спорта маньяки и им нужен ошейник и фан уйди.
Покажите мне хоть одного живого человека, кто мог проголосовать за это? То есть господина депутата.
+3
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marshal .masha
А ничего, что Россия входит в эту организацию и взносы делает. Это не поддержка ? А насчет желания смотреть или не смотреть дело добровольное
+4
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Damien King
Такими рассуждениями скоро из футбола останутся только чемпионаты России и Беларуси
+6
-3
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WaldemarZen
Без белорусов нет интриги?
+2
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Silent2006
Ответ ZaharPetrovicUralez
А зачем показывали чемпионаты мира по футболу 1998, 2006, 2010, 2022? Та тоже наших не было
Думаю, по мнению Свищева и их не нужно было показывать. А так-то забрать бы депутатскую корочку у этого господина и выпороть его прилюдно на Красной площади. И потом пусть идет дворы подметает. На большее у него ума никогда не хватит.
+2
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ogent
Ответ lomme
Потому что там сборной России не было по спортивной причине, здесь же по надуманной политической.
Надуманной? Ты вообще то в своём уме?
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Ярик01
Ответ lomme
Потому что там сборной России не было по спортивной причине, здесь же по надуманной политической.
Понимаю, что ты совсем не интересуешься спортом, лишь 15 рубликов осваиваешь, но футбольную сборную России от стыков по политическим причинам отстранили, а не по спортивным
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Петроград
ЧМ по футболу тоже не надо было показывать?
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