Депутат Свищев: «Зачем показывать ЧМ без России? Это неправильно. Кто маньяк и любит смотреть за другими командами, пусть смотрит в интернете»
Дмитрий Свищев заявил, что показывать ЧМ без сборной России принципиально неправильно.
– Мне настолько не интересен чемпионат мира, что я его просто не смотрю. Как и большинство российских и белорусских болельщиков. Без наших стран нет ни интриги, ни мотивации.
Нет такого интереса и со стороны рекламодателей, которые традиционно финансировали чемпионаты мира. Я слышал, что и американцы достаточно жестко высказывались, что необходимо россиян и белорусов допускать до соревнований. На чемпионате мира все грустно, скучно и местечково.
– Как вы относитесь к тому, что «Матч ТВ» транслирует матчи чемпионата мира?
– Я отношусь к этим трансляциям со скепсисом. Зачем показывать чемпионат мира, в котором не принимает участие Россия? Не вижу смысла. Это принципиально неправильно.
Судя по всему, права на трансляцию мы покупаем и таким образом поддерживаем организаторов и Международную федерацию, которая не допускает наших спортсменов до участия, еще и с жесткой мотивировкой.
Если это некая договоренность на будущее – это один момент. И другой, если это способ поддержать организацию, которая держит нашу страну на паузе. Поэтому, я считаю, на паузу нужно поставить и финансирование.
Кто уж такой маньяк и любит смотреть за другими командами на чемпионате мира, то пусть смотрит в интернете, – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.
А вообще, какое твое дело? Кто хочет, тот и смотрит, а ты можешь слюни дальше пускать
Покажите мне хоть одного живого человека, кто мог проголосовать за это? То есть господина депутата.