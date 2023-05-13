Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Джон Таварес Остон Мэттьюс деньги Хоккей

Остон Мэттьюс и Джон Таварес не забросили ни одной шайбы в 5 играх серии с «Флоридой».

Форварды «Торонто» сделали 3 результативные передачи на двоих в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (1-4). 

Мэттьюс (0+2) остался без очков в трех последних играх серии. Таварес (0+1) сделал единственную передачу в пятом матче. 

Средняя зарплата по текущему контракту 25-летнего Остона составляет 11,64 миллиона долларов. Он рассчитан до завершения сезона-2023/24, в следующем году нападающий может стать неограниченно свободным агентом. 

Кэпхит 32-летнего Тавареса – 11 млн долларов. Контракт действует до завершения сезона-2024/25. 

17 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Кто-нибудь удивлён вылетом Торонто?)
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Юрий Богданов
пора переподписывать
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The next One
От Тавареса нужно избавляться конечно О’Райли %90 лучше как центр при этом несколько дешевле Джона.
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raspisanie77
Топари-кубкари!
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FaithDevotion
Мэттьюс хоть стабильно больше очка за игру в среднем за сезон выбивает, но таварес, у которого и 90 ни разу не набралось… Заслуженно)
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tagidani
Ответ The next One
От Тавареса нужно избавляться конечно О’Райли %90 лучше как центр при этом несколько дешевле Джона.
Нельзя же его так, сразу на выход, у человека мечта исполнилась, он за Торонто с детства мечтал играть, карму ради этого портил
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цэсемьэр
три передачи на троих - а третий кто?😁
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Misson
Что-то надо делать. Торонто упёрся в потолок.
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RBS
Панара тоже совсем антикубковый к сожалению всё больше и больше, зато Боб преобразился очень круто и здорово. Бостон вон всем составом антикубковый вышел. Регулярка это озеро, а кубок это горная река, вскрывает суть каждого игрока, мужик ты или гниловат
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Фтемноте
Просто дно! А ещё в прошлом году Усы тут привозносили какая он супер-звезда! Бездарь просто. ГМ на выход, и один из этих тоже. Хотя наверное подертвуют лишь шведом.
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VintDV
Таварес конечно странный тип. Кто то его даже со Стамескиным смеет сравнивать. Но если выбирать между ним и О’Райли я бы оставил второго. Он и дешевле выйдет.
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Александр Василич
А по моему надо взять и всех разогнать. И все сначала начинать.
Столько лет,куча денег, лучшие тренеры и все прочее. И ни фига. Ужасть) Пару лет назад в платежке быдо 103 мил. со всеми выкупами, больничными и прочее. И опять ничего.
Взять и разогнать. И сначала))
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Maxim Shumov
Ну теперь Усач точно заслужил свои 15 млн, а то и все 17. Такую кубковую машину терять нельзя.
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Кино Музыка
Пора список таких игроков составлять. Не факт что они лидеры.
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muxxon
Гнать Кифа в шею поганой метлой. Так бездарно использовать элитных игроков... надо еще постараться. Это как обезьяне микроскоп доверить. И то, лучше наверное бы справилась.
P.S. Дубаса - подружку Кифа, гнать туда же.
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Барин
Ответ RBS
Панара тоже совсем антикубковый к сожалению всё больше и больше, зато Боб преобразился очень круто и здорово. Бостон вон всем составом антикубковый вышел. Регулярка это озеро, а кубок это горная река, вскрывает суть каждого игрока, мужик ты или гниловат
Бред какой-то...озеро или горная река
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