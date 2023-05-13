Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх

Остон Мэттьюс и Джон Таварес не забросили ни одной шайбы в 5 играх серии с «Флоридой».

Форварды « » сделали 3 результативные передачи на двоих в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (1-4).

(0+2) остался без очков в трех последних играх серии. Таварес (0+1) сделал единственную передачу в пятом матче.

Средняя зарплата по текущему контракту 25-летнего Остона составляет 11,64 миллиона долларов. Он рассчитан до завершения сезона-2023/24, в следующем году нападающий может стать неограниченно свободным агентом.

Кэпхит 32-летнего – 11 млн долларов. Контракт действует до завершения сезона-2024/25.