Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх
Остон Мэттьюс и Джон Таварес не забросили ни одной шайбы в 5 играх серии с «Флоридой».
Форварды «Торонто» сделали 3 результативные передачи на двоих в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (1-4).
Мэттьюс (0+2) остался без очков в трех последних играх серии. Таварес (0+1) сделал единственную передачу в пятом матче.
Средняя зарплата по текущему контракту 25-летнего Остона составляет 11,64 миллиона долларов. Он рассчитан до завершения сезона-2023/24, в следующем году нападающий может стать неограниченно свободным агентом.
Кэпхит 32-летнего Тавареса – 11 млн долларов. Контракт действует до завершения сезона-2024/25.
Столько лет,куча денег, лучшие тренеры и все прочее. И ни фига. Ужасть) Пару лет назад в платежке быдо 103 мил. со всеми выкупами, больничными и прочее. И опять ничего.
Взять и разогнать. И сначала))
P.S. Дубаса - подружку Кифа, гнать туда же.