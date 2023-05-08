«Бобровский. Это весь ответ». Морис на вопрос о том, почему у Мэттьюса, Нюландера, Тавареса и Марнера 0 голов в 3 играх серии с «Флоридой»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Джон Таварес Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс Хоккей

Пол Морис назвал Сергея Бобровского главной причиной неудач лидеров «Торонто» в серии.

«Флорида» увеличили преимущество в серии второго раунда Кубка Стэнли (3-0, 3:2 ОТ в третьем матче). 

Форварды «Лифс» Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Митч Марнер и Вильям Нюландер ни разу не забили в этой серии.

О том, почему лидеры «Торонто» не забивают 

«Бобровский. Это весь ответ».

О том, что «Торонто» не забивает больше 2 голов за игру в серии

«Игры складывались по-разному. Сегодня Сергею было очень тяжело. Мы уже традиционно начали с нескольких пропущенных выходов 2-в-1. Потом наступило какое-то затишье. Во втором периоде мы активизировались и начали создавать моменты. 

Психологически этот матч был для него труднее, чем первые два. Это игры плей-офф, любой розыгрыш может представлять опасность», – сказал главный тренер «Пантерс». 

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41 комментарий

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Maxim Shumov
Всякие Кросби-Малкины всю жизнь играли в ПО против разных клубов и вратарей, но стабильно набирали очки. У некставнов из Торонто - обратная ситуация, они - игроки для регулярки, съедающие половину платежки, вот и весь секрет вылетов в первом раунде. Панарин, похоже - из той же категории, что и тот же Таварес. Как только перекрыли кислород, убрали чистый лёд - они выдают 0+0 за серию.
+96
-3
+93
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Melnikov1968
Боб тащит эту серию, вместе с командой!!!
+55
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+54
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Дмитрий Кутузов
Бобёр наконец-то вспомнил что он топ-вратарь!
+40
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Хесус НаваС
Ответ Maxim Shumov
Всякие Кросби-Малкины всю жизнь играли в ПО против разных клубов и вратарей, но стабильно набирали очки. У некставнов из Торонто - обратная ситуация, они - игроки для регулярки, съедающие половину платежки, вот и весь секрет вылетов в первом раунде. Панарин, похоже - из той же категории, что и тот же Таварес. Как только перекрыли кислород, убрали чистый лёд - они выдают 0+0 за серию.
Панарин хотя бы с Коламбусом Тампу проходил
+38
-3
+35
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Антон Якимцев
Боб глянул на зарплату и решил поиграть.
+30
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goga70
Сереге уже бы и отдохнуть. С другой стороны, есть шанс, прихлопнуть листья 4:0 в серии. Тогда и время на отдых появится.
+24
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+22
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йозе марино
Торонто конечно лохи, пройти этот ненависный первый раунд, и так сливать второй, команде которая в плей оф зашла в последний момент..
+15
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+14
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Антон Якимцев
Ответ Сергей Кузьмин
Ты такой умный, аж диву даюсь почему не тренер в нхл. Шестеркин, Сорокин, Василевский отличные вратари. Но без хороших защитников их слили
Связи не уловил с моим сообщением в твоём ответе, наверное не настолько я умный.
+15
-2
+13
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Дмитрий Белов
Тот случай, когда статистика мало что говорит об уровне игры вратаря. Бостон без Бобра бы они не прошли бы - факт, с торонтой он тоже неслабо тащит, но с Бостоном - вытащил именно в ключевых моментах.
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adimsonekat
Тьфу-тьфу-тьфу. Только бы не сглазили. Боб может феерить, а потом развалиться. Верим!
+13
-2
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Garikus89
Ответ Maxim Shumov
Всякие Кросби-Малкины всю жизнь играли в ПО против разных клубов и вратарей, но стабильно набирали очки. У некставнов из Торонто - обратная ситуация, они - игроки для регулярки, съедающие половину платежки, вот и весь секрет вылетов в первом раунде. Панарин, похоже - из той же категории, что и тот же Таварес. Как только перекрыли кислород, убрали чистый лёд - они выдают 0+0 за серию.
Это ты Тампу обвинил в том, что при играх с ними чистый лед был?) Тебе даже тренер Флориды назвал единственную причину, по которой счёт 3-0, а не 0-3)
+12
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Пинающий Достоинства
Как бы не завершилось плей-офф для пантер и Сереги, это плей-офф для него однозначно в плюс…
И статистику побед/ поражений по карьере плей-офф поправил и уверенность себе вернул…
Всё-таки двухкратный обладатель Визины должен иметь перформанс в плей-офф )
Пусть дойдёт до финала )
+9
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душнила
Ответ йозе марино
Торонто конечно лохи, пройти этот ненависный первый раунд, и так сливать второй, команде которая в плей оф зашла в последний момент..
Такие как Флорида с последних мест и берут кубки
+10
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+8
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Stockt Malone
Ответ Maxim Shumov
Всякие Кросби-Малкины всю жизнь играли в ПО против разных клубов и вратарей, но стабильно набирали очки. У некставнов из Торонто - обратная ситуация, они - игроки для регулярки, съедающие половину платежки, вот и весь секрет вылетов в первом раунде. Панарин, похоже - из той же категории, что и тот же Таварес. Как только перекрыли кислород, убрали чистый лёд - они выдают 0+0 за серию.
Айлендерс с Таваресом обыгрывали и Флориду и Питтсбург с Малкиным и Кросби, причём вторых 4:0 прошли. Я бы не стал кого то тут выделять. Ещё неделю назад многие нахваливали Торонто и в первую очередь нападающих, протащивших «листья» сквозь неприступную казалось бы Тампу. А акции Бобра напротив весь сезон невысоко котировались. Тутошние эксперты «хоронили» его карьеру, называя чемоданом без ручки для Пантер. Можно сказать, что и Илюха (Самсонов) не потащил. Но сказать всегда проще, особенно по горячим следам после поражения команды.
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Stockt Malone
Ответ Sonny Milano
Он с Коламбусом, не Коламбус с ним.
Там как раз Бобровский в воротах божил тогда. Неплохая команда зарождалась.
+6
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Stockt Malone
Рад за Серегу.
+4
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ИваннИванов
Ответ Maxim Shumov
А ты раньше 2019 на них смотрел?
А ты? Баранка Малкина с Айлендерс, например, была в 14/15. А можно вспомнить, например серию с Вашингтоном в 15/16 с 4-мя очками Малкина и Кросби на двоих. И кучу всего. В такую сказку, как ты рассказываешь, могут поверить только те, кто всего этого не видел. Или уже не помнит.
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Rialto 82
Не сглазьте!
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k.vlad
какие везины) он коня отхватит, если так всё пойдет)
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Crazy Writer
Ответ Антон Якимцев
Связи не уловил с моим сообщением в твоём ответе, наверное не настолько я умный.
Он имел в виду, что все наши топ вратари имеют большие контракты. При этом претензий к Бобровскому больше и чаще высказывают, чем к Василевскому, хотя ситуация идентичная. Но отношение примерно следующее: если Бобр не тащит - он зажрался-обленился или просто плохой-переоцененный гк, а Василевского, например - защитники не прикрыли, хотя он молодец и старается(куда меньше негатива). Хотя обе команды очень похожие, только эти сезоны у Флориды таких защитников(типа хедмана-сергачева-макдоны) не было.
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Александр Максаков
А эта троица когда-нибудь вообще блистала в ПО, кроме прошедшей серии?
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ИваннИванов
Ответ k.vlad
чашку выигрывают вратари по большому счету
Колорадо в прошлом году взял чашку с весьма средненьким вратарем. Чашку выиграл точно не он. Другой вопрос, что с дыркой в воротах до чашки не добраться. Если в воротах соперников не такая же дырка..
+2
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Алексей Бутько
Ответ ИваннИванов
Колорадо в прошлом году взял чашку с весьма средненьким вратарем. Чашку выиграл точно не он. Другой вопрос, что с дыркой в воротах до чашки не добраться. Если в воротах соперников не такая же дырка..
Тот Колорадо был супер могуч
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k.vlad
Ответ ИваннИванов
Колорадо в прошлом году взял чашку с весьма средненьким вратарем. Чашку выиграл точно не он. Другой вопрос, что с дыркой в воротах до чашки не добраться. Если в воротах соперников не такая же дырка..
Дело в том, что "средненькие" вратари иногда звездят, ну тот же Холтби к примеру, ни до чашки, ни после он так не играл. А уж про обладателей везин я просто не говорю.
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ogent
Ответ Михаил Цветков
Всех больше тошнит от тех, кто дро**т на Василевского и Бобровского!!! Тьфу на вас!!!
Хорошо горишь.........
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