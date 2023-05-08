«Бобровский. Это весь ответ». Морис на вопрос о том, почему у Мэттьюса, Нюландера, Тавареса и Марнера 0 голов в 3 играх серии с «Флоридой»

Пол Морис назвал Сергея Бобровского главной причиной неудач лидеров «Торонто» в серии.

« » увеличили преимущество в серии второго раунда Кубка Стэнли (3-0, 3:2 ОТ в третьем матче).

Форварды «Лифс» , , и Вильям Нюландер ни разу не забили в этой серии.

О том, почему лидеры «Торонто» не забивают

« . Это весь ответ».

О том, что «Торонто» не забивает больше 2 голов за игру в серии

«Игры складывались по-разному. Сегодня Сергею было очень тяжело. Мы уже традиционно начали с нескольких пропущенных выходов 2-в-1. Потом наступило какое-то затишье. Во втором периоде мы активизировались и начали создавать моменты.

Психологически этот матч был для него труднее, чем первые два. Это игры плей-офф, любой розыгрыш может представлять опасность», – сказал главный тренер «Пантерс».

8:4, 7:2 и третье поражение «Торонто» – сумасшедший день в плей-офф НХЛ

Бобровский – 3-я звезда матча с «Торонто»: 22 сэйва из 24, 6-я подряд победа в плей-офф