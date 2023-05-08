«Бобровский. Это весь ответ». Морис на вопрос о том, почему у Мэттьюса, Нюландера, Тавареса и Марнера 0 голов в 3 играх серии с «Флоридой»
Пол Морис назвал Сергея Бобровского главной причиной неудач лидеров «Торонто» в серии.
«Флорида» увеличили преимущество в серии второго раунда Кубка Стэнли (3-0, 3:2 ОТ в третьем матче).
Форварды «Лифс» Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Митч Марнер и Вильям Нюландер ни разу не забили в этой серии.
О том, почему лидеры «Торонто» не забивают
«Бобровский. Это весь ответ».
О том, что «Торонто» не забивает больше 2 голов за игру в серии
«Игры складывались по-разному. Сегодня Сергею было очень тяжело. Мы уже традиционно начали с нескольких пропущенных выходов 2-в-1. Потом наступило какое-то затишье. Во втором периоде мы активизировались и начали создавать моменты.
Психологически этот матч был для него труднее, чем первые два. Это игры плей-офф, любой розыгрыш может представлять опасность», – сказал главный тренер «Пантерс».
8:4, 7:2 и третье поражение «Торонто» – сумасшедший день в плей-офф НХЛ
Бобровский – 3-я звезда матча с «Торонто»: 22 сэйва из 24, 6-я подряд победа в плей-офф
И статистику побед/ поражений по карьере плей-офф поправил и уверенность себе вернул…
Всё-таки двухкратный обладатель Визины должен иметь перформанс в плей-офф )
Пусть дойдёт до финала )