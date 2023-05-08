Мэттьюс, Марнер, Нюландер и Таварес впервые не забили в трех матчах подряд. Квартет занимает 49% платежки «Торонто»

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Джон Таварес Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс Хоккей

Ведущие нападающие «Торонто» еще не забили ни одного гола в серии с «Флоридой»..

«Мэйпл Лифс» проигрывают «Пантерс» со счетом 0-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

Лидеры канадского клуба в нападении Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес не забросили ни одной шайбы в трех матчах.

Это первый случай в истории квартета, когда каждый из них ни разу не отличился голами в трех играх подряд.

Пол Морис, главный тренер «Флориды», отметил вклад российского голкипера Сергея Бобровского в том, что четыре форварда «Торонто» по-прежнему остаются без голов в серии.

Мэттьюс (14,1%), Таварес (13,3), Марнер (13,2) и Нюландер (8,4) занимают 49 процентов платежной ведомости «Торонто».

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
А вы, друзья, как ни садитесь;

Всё в чемпионы не годитесь.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
В последнем абзаце что-то не то с процентами. У Нюлы кэпхит меньше 7 лямов, а у Тавареса почти 11.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамис Зарипов
Зачехлил их Боб !!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Latenight Radio
Перепутали местами Тавареса и Нюландера.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simbad
Потому что против Тампы было аномальное везение, об этом говорит статистика. Наивно было полагать, что два раунда подряд будет такой же фарт, плюс Флорида, как команда значительно сбалансированнее. Поэтому все закономерно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Printezis1990
Какой же качественный Бобровский это еще раз показывает что теоретический разбор кто как бросает и тд для вратаря важен Боб как и топ Роа Бродер разбирает заранее каждого форварда и они для его предсказуемы никто из соверменных вратарей анализом особо не занимается получается раз все остальные стоят так себе!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BomBerman
Давно пора в НХЛ бюджеты увеличить!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сергей егоров
Бобёр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Ответ Serge Vendino
В последнем абзаце что-то не то с процентами. У Нюлы кэпхит меньше 7 лямов, а у Тавареса почти 11.
Да нет, правильно. На CapFriendly всё посчитано.

Но и сами можете прикинуть и поделить - 7 : 11 и 8,14 : 13,2 дают одинаковое число
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ Александр Митраков
Да нет, правильно. На CapFriendly всё посчитано. Но и сами можете прикинуть и поделить - 7 : 11 и 8,14 : 13,2 дают одинаковое число
Уже исправили. Изначально у Тавареса самый маленький процент был написан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий