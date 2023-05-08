Мэттьюс, Марнер, Нюландер и Таварес впервые не забили в трех матчах подряд. Квартет занимает 49% платежки «Торонто»

Ведущие нападающие «Торонто» еще не забили ни одного гола в серии с «Флоридой»..

«Мэйпл Лифс» проигрывают «Пантерс» со счетом 0-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

Лидеры канадского клуба в нападении , , и не забросили ни одной шайбы в трех матчах.

Это первый случай в истории квартета, когда каждый из них ни разу не отличился голами в трех играх подряд.

Пол Морис, главный тренер «Флориды», отметил вклад российского голкипера Сергея Бобровского в том, что четыре форварда «Торонто» по-прежнему остаются без голов в серии.

Мэттьюс (14,1%), Таварес (13,3), Марнер (13,2) и Нюландер (8,4) занимают 49 процентов платежной ведомости «Торонто».