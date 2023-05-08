Мэттьюс, Марнер, Нюландер и Таварес впервые не забили в трех матчах подряд. Квартет занимает 49% платежки «Торонто»
Ведущие нападающие «Торонто» еще не забили ни одного гола в серии с «Флоридой»..
«Мэйпл Лифс» проигрывают «Пантерс» со счетом 0-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.
Лидеры канадского клуба в нападении Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес не забросили ни одной шайбы в трех матчах.
Это первый случай в истории квартета, когда каждый из них ни разу не отличился голами в трех играх подряд.
Пол Морис, главный тренер «Флориды», отметил вклад российского голкипера Сергея Бобровского в том, что четыре форварда «Торонто» по-прежнему остаются без голов в серии.
Мэттьюс (14,1%), Таварес (13,3), Марнер (13,2) и Нюландер (8,4) занимают 49 процентов платежной ведомости «Торонто».
Всё в чемпионы не годитесь.
Но и сами можете прикинуть и поделить - 7 : 11 и 8,14 : 13,2 дают одинаковое число