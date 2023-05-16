ФХР поздравила Стеблина с 75-летием: «Он сумел сохранить наш хоккей на лидирующих позициях в условиях безденежья и размытых понятий о патриотизме»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Александр Стеблин Политика деньги Хоккей

ФХР поздравила бывшего президента федерации Александра Стеблина с 75-летием.

Он занимал эту должность в период с 1997 по 2006 год. В 2010 году стал почетным президентом ФХР.

17 декабря прошлого года Александр Стеблин был введен в Зал славы отечественного хоккея в категории «Функционеры».

«Он возглавил Федерацию хоккея России в смутное для нашего спорта время и сумел сохранить отечественный хоккей на лидирующих позициях в условиях безденежья и размытых понятий о патриотизме, когда надевать форму сборной желали далеко не все.

Сегодня Александр Стеблин празднует 75-летний юбилей. Он пользуется заслуженным авторитетом в хоккейном мире», – говорится в сообщении ФХР.

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2 комментария

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Ебздрогыч
Главное, что сейчас понятие патриотизма сформулировано четко: кто поддерживает участников кооператива Озера и выпускников питерской секции дзюдо - тот патриот, остальные - иноагенты и враги народа
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Vadoniy
Неразмытые понятия - это мерседесы и деньги?
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