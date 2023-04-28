Третьяк о запрете флага России на ЧМ-2023: «Это неправильно. Нельзя политику смешивать с хоккеем»

Владислав Третьяк считает несправедливым запрет флага России на ЧМ-2023.

Глава оргкомитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил, что флаги России и Беларуси будут запрещены во время турнира.

– сейчас не несет в себе такой популярности среди наших болельщиков. Мы не участвуем, за кого болеть‑то? Просто посмотреть, как развивается хоккей – мы и так знаем. Поэтому актуальность чемпионата мира у наших болельщиков теряется.

И многие не смотрят, потому что болеть не за кого. И болельщики туда не едут, и по телевизору не смотрят. Поэтому, думаю, той популярности, что обычно, у чемпионата мира в этом году не будет.

– Пишут, что даже с флагами России или Белоруссии запрещено там появляться.

– Это вопрос даже не к , а к организаторам – латышам, финнам. Если помните, в Риге уже были случаи, когда снимали флаги.

Я считаю, что это неправильно. Нельзя политику смешивать с хоккеем, – сказал президент и депутат Государственной думы.

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