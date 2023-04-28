Третьяк о запрете флага России на ЧМ-2023: «Это неправильно. Нельзя политику смешивать с хоккеем»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Владислав Третьяк ЛХФ ЧМ по хоккею Политика Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк считает несправедливым запрет флага России на ЧМ-2023.

Глава оргкомитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил, что флаги России и Беларуси будут запрещены во время турнира.

– Чемпионат мира сейчас не несет в себе такой популярности среди наших болельщиков. Мы не участвуем, за кого болеть‑то? Просто посмотреть, как развивается хоккей – мы и так знаем. Поэтому актуальность чемпионата мира у наших болельщиков теряется.

И многие не смотрят, потому что болеть не за кого. И болельщики туда не едут, и по телевизору не смотрят. Поэтому, думаю, той популярности, что обычно, у чемпионата мира в этом году не будет.

– Пишут, что даже с флагами России или Белоруссии запрещено там появляться.

– Это вопрос даже не к ИИХФ, а к организаторам – латышам, финнам. Если помните, в Риге уже были случаи, когда снимали флаги.

Я считаю, что это неправильно. Нельзя политику смешивать с хоккеем, – сказал президент ФХР и депутат Государственной думы.

Владислав Третьяк: «Главная задача – выполнить указания Путина, чтобы как можно больше людей занимались спортом»

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18 комментариев

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Iuasamotu
Третьяк сам же политик и хоккеист? Как они умеют так врать своему народу, просто диву даёшься?
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CrusadeR
Старый клоун, который когда-то был вратарем.
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Никита Анохин
так, а спортсменов звать на политические митинги, выступления в поддержку президента и тому прочее, значит можно ?
+11
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Vano from Tbilisi
ну вот не третьяку такое говорить. Сам же по самую макушку в политике
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jonnysilverhand01
А что ты тогда одновременно делаешь в Государственной думе (с 2003 г.) и на посту президента Федерации хоккея России (с 2006 г.) ?
+6
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Олег Мохов
третьяк:нельзя смешивать ночного хоккеиста с хоккеем
+4
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memphis
ахахаха
+3
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ChipsRobber
Ответ CrusadeR
Старый клоун, который когда-то был вратарем.
Там еще есть клоун чуть помоложе, который когда-то был защитником.
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teddy10
"Нельзя политику смешивать с хоккеем, – сказал президент ФХР и депутат Государственной думы"
В каком месте перестать смеяться?)
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DpeMa111
Спорт вне политики, ну смешно ведь
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Ivan Sokolov
Значит хоккей с политикой смешивать можно, а политику с хоккеем нельзя. Штош. Л - логика.
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Prokuror Prokurorov
Нельзя смешивать политику и спорт, а цитаты Владлена Татарского на матчах Кубка Гагарина - это другое.
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Real_v_dushe
Спорт стал политикой ещё в 30-е годы прошлого века и с тех времен у всех диктатур он был политикой, скажите об этом Владику
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Павел Мельников
Ответ Никита Анохин
так, а спортсменов звать на политические митинги, выступления в поддержку президента и тому прочее, значит можно ?
Это другое. Просто выражение политической воли, их никто не звал, они сами пришли, а буквы на снимках (которые им тоже никто не вешал) затирали потом просто так.
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