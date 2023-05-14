Камалов о матчах «России 25» с Беларусью: «Они знают, что мы будем делать, мы знаем, что они будут делать. Уже сложнее с каждой игрой»

Защитник сборной «России 25» Никита Камалов высказался о матчах с Беларусью.

В субботу команда под руководством Романа Ротенберга победила белорусов в Туле (2:1 ОТ). Это была 6-я игра команд в рамках майского турне (5-1).

О серии

«Ребята притерлись, они знают, что мы будем делать, мы знаем, что они будут делать, уже сложнее с каждой игрой. Надо что‑то придумывать, создавать какие‑то интересные моменты».

О силовом приеме против Фальковского

«Игровой момент, мы в хоккей играем, пусть не расслабляется», - сказал .