Михаил Бирюков о матчах «России 25» с Беларусью в Туле: «Остался в восторге от увиденного. Прекрасная атмосфера, хоккей отличного качества»

Теги ФХР Сборная Беларуси по хоккею Михаил Бирюков товарищеские матчи Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Михаил Бирюков высказался о матчах «России 25» с Беларусью в Туле.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала 2 победы – 4:1 и 2:1 ОТ.

«Побывал на матче команды «Россия 25» в Туле и остался в восторге от увиденного.

«Прекрасная атмосфера, хоккей отличного качества. Решение ФХР проводить матчи сборной в разных регионах страны правильное, ведь эти игры стали большим праздником и для Тулы, и для других городов. Приятно находиться на арене в такие дни, подпитываться эмоциями и быть частью этого праздника.

Нет большого турнирного давления, но все ребята хотят победить. Причем победить красиво. И Беларусь, и особенно «Россия 25» играют с акцентом на атаку, быстро бегут вперед, создают много моментов, забрасывают красивые шайбы. Хоккей не просто открытый, он еще и творческий, умный.

И болельщикам, и специалистам приятно смотреть такую игру. Как бывший вратарь, могу сказать, что в таких матчах интереснее играть и голкиперам.

Больше комбинаций, больше бросков – значит, больше активности. И больше сэйвов. У обеих сборных хорошие вратари, они справляются с ответственностью», – сказал бывший вратарь сборной России. 

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