Зюзин о матчах «России 25» с Беларусью: «Были опасения, что из-за железного занавеса наш хоккей может потерять в развитии. Никакой потери времени!»

Андрей Зюзин считает серию игр «России 25» против Беларуси успешным мероприятием.

Уже сыграно 6 из 8 матчей серии, команда под руководством Романа Ротенберга одержала в них 5 побед.

«Мне очень нравится, как проходит тур сборной «России 25». Напряженные и качественные игры, причем совсем не показательные и не выставочные, а очень конкурентные. Следствие этого – травмы. Конечно, всегда хочется их избежать, особенно на выходе из сезона, но они показывают накал борьбы.

Видно, что и команда, и новый тренерский штаб белорусов очень серьезно отнеслись к этому туру, а наша команда для них – большой раздражитель. Вчерашний матч в Туле, который завершился в овертайме, – показатель.

У всех были опасения, что из-за железного занавеса наш хоккей может потерять в развитии. С этой точки зрения нынешний тур – крутое событие. Видим конкурентный, международный хоккей. Никакой потери времени!» – сказал бывший тренер «Сочи» по развитию.