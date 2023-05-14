Зюзин о матчах «России 25» с Беларусью: «Были опасения, что из-за железного занавеса наш хоккей может потерять в развитии. Никакой потери времени!»

Теги травмы Андрей Зюзин Сборная Беларуси по хоккею товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

Андрей Зюзин считает серию игр «России 25» против Беларуси успешным мероприятием.

Уже сыграно 6 из 8 матчей серии, команда под руководством Романа Ротенберга одержала в них 5 побед. 

«Мне очень нравится, как проходит тур сборной «России 25». Напряженные и качественные игры, причем совсем не показательные и не выставочные, а очень конкурентные. Следствие этого – травмы. Конечно, всегда хочется их избежать, особенно на выходе из сезона, но они показывают накал борьбы.

Видно, что и команда, и новый тренерский штаб белорусов очень серьезно отнеслись к этому туру, а наша команда для них – большой раздражитель. Вчерашний матч в Туле, который завершился в овертайме, – показатель.

У всех были опасения, что из-за железного занавеса наш хоккей может потерять в развитии. С этой точки зрения нынешний тур – крутое событие. Видим конкурентный, международный хоккей. Никакой потери времени!» – сказал бывший тренер «Сочи» по развитию. 

5 комментариев

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Oleg Olegov
Да даже опережаем. У Канады даже сборной 25 нет, а финны когда последний раз в Туле играли? То-то же.
+3
0
+3
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Fullhouse
Да, похер, что это поколение хоккеистов уже вряд ли сыграет на ЧМ и ОИ, зато суперсерией с Беларусью никто похвастаться не может
Они реально тупые или прикидываются?
+2
0
+2
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al
по моему, так даже лучше😇
0
0
0
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Док163
Ахахахаххахха мы это потом увидим, когда появится шанс сыграть с нормальными сборными! Послушаем потом ваши оправдания :)
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Алексей Тарлыков
Правильно, про развитие не сказал же
0
0
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