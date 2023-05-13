Владимир Алистров: «Работать с Квартальновым интересно, это некий опыт. Все ребята потихоньку к нему привыкают»

Теги Дмитрий Квартальнов Сборная Беларуси по хоккею Владимир Алистров Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Владимир Алистров прокомментировал поражение от сборной «России 25» (1:2 ОТ).

«Хорошая игра от нашей команды. Немного не хватило, проиграли в овертайме. В целом смотрелись неплохо. Не хватило реализации, в третьем периоде было несколько выходов 1 в 0. Надо было забивать и выигрывать в основное время.

Пропустили в овертайме – это ключевой момент матча. Мы обязаны выиграть две встречи дома. Будут наши болельщики, это наш шестой полевой игрок. Это должно нам помочь.

Эта серия – хороший опыт. Наша команда молодая. Это огромный плюс для каждого игрока. Работать с Квартальновым интересно, это некий опыт. Все ребята потихоньку к нему привыкают. В целом с ним интересно работать.

Усиление в минских матчах? Я ничего не слышал, это вопрос не ко мне», – сказал нападающий сборной Беларуси.

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