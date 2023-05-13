Третьяк о турне «России 25»: «Важно, что спортсмены в одной семье с народом. Мы стоим под флагом и играем с нашими друзьями белорусами. Сборные защищают честь своих стран»

Теги болельщики Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею МХЛ ВХЛ Политика Алексей Дюмин сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк высказался о серии игр сборной «России 25» против Беларуси.

Всего запланировано 8 матчей. В первых двух играх в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7), в Красноярске и первой игре в Туле – вновь россияне (5:1 и 4:1). 

Шестой матч серии проходит сегодня в Туле. Еще дважды команды встретятся в Минске (15 и 16 мая). 

«Большое спасибо губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину. Мы второй год подряд проводим здесь матчи сборной, и для нас это большой праздник.

Люди пришли посмотреть хороший хоккей, к нему есть интерес. Задача Федерации хоккея – как можно лучше развивать наш вид спорта, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок приходили на стадионы и получали удовольствие. А кто-то из них захочет играть в хоккей.

Мы провели матчи в Красноярске и Челябинске. Сегодня важно, что спортсмены в одной семье с народом. Мы стоим под флагом и играем с нашими друзьями белорусами. В Туле организация на высшем уровне. Здесь любят хоккей, в городе есть команды МХЛ и ВХЛ.

Мы бы не хотели никого выделять. Главное, что две команды играют с задором и показывают интересный хоккей. Может быть, у них больше ошибок, чем полагается, но для болельщиков это интересно. Они получают колоссальное удовольствие.

А для молодых хоккеистов это опыт. Когда ты надеваешь свитер национальной сборной, это совершенно другие ощущения, чем в клубе.

Благодарю обе команды за то, что они сегодня не отдыхают где-то после сезона, а защищают честь своих стран», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

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2 комментария

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Oleg Olegov
А с чего вдруг Россия-25 стала национальной командой?
+2
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Bartez1986
Лучший тренер мира пишет тексты Владику. Он и раньше нес бред, но сейчас просто переплюнул
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