Губернатор Тульской области о турне «России 25»: «Хоккей – спорт номер один. Это шаг для детей стать будущими Третьяками, Фетисовыми, Ковальчуками и Овечкиными»

Теги ФХР болельщики Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Илья Ковальчук Александр Овечкин ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Политика Р-Спорт Алексей Дюмин сборная России U25 Хоккей

Алексей Дюмин высказался о проведении матчей «России 25» с Беларусью в Туле.

«Федерация хоккея России, Владислав Третьяк и Роман Ротенберг помогают нам советами, участвуют в процессе развития хоккея в регионе. Удивительно, что спорт всегда был вне политики, но сейчас идет воздействие на наши команды. Несмотря на международную обстановку нам важно использовать все имеющиеся ресурсы.

Сейчас мы видим новый сегмент, но он очень важен – особенно для игроков и их будущего. Мы в любом случае вернемся на чемпионаты мира и другие международные соревнования. Также это очень важно для наших болельщиков. Мы должны заполнить брешь.

Хоккей – спорт номер один. Для регионов России важно проводить такие соревнования. Это и популяризация хоккея, и помощь людям психологически разгрузиться в это непростое время, в которое мы живем. Это также и шаг для детей стать будущими Третьяками, Фетисовыми, Ковальчуками и Овечкиными», – сказал губернатор Тульской области.

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8 комментариев

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Ivan Juniorovich
Включил этот «матч» просто посмотреть для интереса что ж там за хоккей то. Смотрю, полная лажа, выглядит как какая-то тренировка, а здесь в ленте постоянные восторги о невероятном уровне хоккея. Комментаторы с упоением комментируют этот фарс, Васьки на трибунах радуются тому, как великая сборная, под руководством гениальных тренеров обыгрывает еле как сборную из первого дивизиона. Нет слов
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Melnikov1968
А что, обязательно нужно стать Третьяками, Фетисовыми, Ковальчуками? Есть и другие варианты, например, Алферовыми, Сахаровыми, Ландау. Или кроме хоккея уже ни хрена не видите?
+2
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Сергей Жарковский
А где гарантии что подрастающее поколение хоккеистов не будет играть на таких же Больших Турах только со сборной Беларуси?
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dereds
Чем помогает ФХР региону непонятно, кроме Шамсутдинова хоккей в области некому не нужен и то потому что его сын играет в 4 звене.
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Dszubov
Странно,что не добавил Ротенберга
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Brazy
Как насчет детям попытаться стать собой вместо того чтобы следовать сомнительным ролевым моделям?
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Александр Шеповалов
Губеры как по бумажке все одно и тоже рассказывают,уже априори знаешь весь текст не читая даже.
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Александр Невский
Ответ Melnikov1968
А что, обязательно нужно стать Третьяками, Фетисовыми, Ковальчуками? Есть и другие варианты, например, Алферовыми, Сахаровыми, Ландау. Или кроме хоккея уже ни хрена не видите?
на Украине все мечтают стать Зеленским .какой президент такие и жители
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