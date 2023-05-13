Губернатор Тульской области о турне «России 25»: «Хоккей – спорт номер один. Это шаг для детей стать будущими Третьяками, Фетисовыми, Ковальчуками и Овечкиными»

Алексей Дюмин высказался о проведении матчей «России 25» с Беларусью в Туле.

«Федерация хоккея России, и помогают нам советами, участвуют в процессе развития хоккея в регионе. Удивительно, что спорт всегда был вне политики, но сейчас идет воздействие на наши команды. Несмотря на международную обстановку нам важно использовать все имеющиеся ресурсы.

Сейчас мы видим новый сегмент, но он очень важен – особенно для игроков и их будущего. Мы в любом случае вернемся на чемпионаты мира и другие международные соревнования. Также это очень важно для наших болельщиков. Мы должны заполнить брешь.

Хоккей – спорт номер один. Для регионов России важно проводить такие соревнования. Это и популяризация хоккея, и помощь людям психологически разгрузиться в это непростое время, в которое мы живем. Это также и шаг для детей стать будущими Третьяками, Фетисовыми, Ковальчуками и Овечкиными», – сказал губернатор Тульской области.