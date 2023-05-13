Губернатор Тульской области о развитии хоккея в регионе: «Третьяк и Ротенберг помогали нам на всех этапах, давали советы»

Губернатор Тульской области отметил вклад ФХР в развитие тульского хоккея.

«Хоккей – командная игра. У нас есть две молодежных команды и клуб ВХЛ, который в этом сезоне добился больших результатов, выйдя в плей-офф.

Все идет с начальных этапов, прежде всего от необходимой инфраструктуры и наших партнеров, которые вкладывают деньги и дополняют эту инфраструктуру в различных муниципальных образованиях. Они помогают развитию детского и профессионального хоккея. Большое им за это спасибо.

ФХР в лице Владислава Александровича Третьяка и Романа Ротенберга помогали нам на всех этапах, давали советы и участвовали в этом процессе. Строим планы по восхождению к более высоким ступенькам, но пока об этом говорить рано.

Два туляка в сборной «России 25»? Мы начали историю хоккея в Туле с чистого листа. Ее пишут люди, которые любят хоккей и вкладываются в него. Конечно, мы этим гордимся. Может быть, это аванс для того, что сейчас происходит в Туле? Мы надеемся на то, что в этой и следующих играх они докажут, что по праву находятся в сборной, которая сегодня представляет наш государственный флаг и гимн», – сказал Алексей Дюмин.

Третьяк о матчах в Туле: «Там губернатор играет. Настоящий патриот, понимает, что через хоккей можно достучаться до людей. Культ туляков, можно сказать»