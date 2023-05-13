Квартальнов о поражении от «России 25»: «Ребята старались, боролись, вратарь держал в тонусе. Немного не дотерпели»

Теги Дмитрий Квартальнов Сборная Беларуси по хоккею Александр Скоренов Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча против сборной «России 25» (1:2 ОТ).

«Взяли или потеряли одно очко? Я сказал команде – надо стараться такие игры выигрывать. Немного не дотерпели, здесь нам минус. Ребята старались, боролись, вратарь держал в тонусе – это плюс.

Едем домой, перезарядимся, хотим сыграть достойные матчи. Играть перед своими трибунами, зрителями – это немного волнительно, но нам надо думать о других вещах.

Усиление перед минскими матчами? К нам один парень прилетает, посмотрим. Может, Скоренов и Еременко восстановятся. Плюс-минус будет тот же самый состав. Мне было интересно посмотреть на команду во время этой серии. Еще делать выводы рано, посмотрим, как сыграем в Минске», – сказал главный тренер сборной Беларуси.

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