Летунов о жизни в США: «Где-то очень приветливые люди, где-то – не особо. Там, где солнечно, у людей постоянно улыбка на лице. Так же и в России»

Форвард «Торпедо» Максим Летунов поделился впечатлениями от жизни в Америке.

Российский хоккеист играл в США с 2012 по 2022 год.

– Игрок системы « » Даниил Гущин заявил, что в Америке люди добрее, а в России – более закрытые. У вас такое же впечатление сложилось?

– Где-то в Америке очень приветливые люди, а где-то – не особо. Все зависит от штата. Там, где солнечно, у людей постоянно улыбка на лице и хорошее настроение. Так же и в России. Когда солнце, тогда настроение у всех поднимается.

– Где в Америке вам было комфортнее всего жить и играть?

– Когда я играл в Калифорнии, в Сан-Хосе, там были свои плюсы. Можно практически целый год ходить в шортах. Там всегда настроение хорошее.

– Но другие хоккеисты говорят, что там все дорого.

– Это действительно единственный минус. В Калифорнии дороже, чем в других штатах.

– Также некоторые российские игроки утверждают, что прожить на зарплату АХЛ непросто.

– Я считаю, что хоккеисты в зарабатывают достаточно хорошо, – сказал .