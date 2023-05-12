Летунов о жизни в США: «Где-то очень приветливые люди, где-то – не особо. Там, где солнечно, у людей постоянно улыбка на лице. Так же и в России»
Форвард «Торпедо» Максим Летунов поделился впечатлениями от жизни в Америке.
Российский хоккеист играл в США с 2012 по 2022 год.
– Игрок системы «Сан-Хосе» Даниил Гущин заявил, что в Америке люди добрее, а в России – более закрытые. У вас такое же впечатление сложилось?
– Где-то в Америке очень приветливые люди, а где-то – не особо. Все зависит от штата. Там, где солнечно, у людей постоянно улыбка на лице и хорошее настроение. Так же и в России. Когда солнце, тогда настроение у всех поднимается.
– Где в Америке вам было комфортнее всего жить и играть?
– Когда я играл в Калифорнии, в Сан-Хосе, там были свои плюсы. Можно практически целый год ходить в шортах. Там всегда настроение хорошее.
– Но другие хоккеисты говорят, что там все дорого.
– Это действительно единственный минус. В Калифорнии дороже, чем в других штатах.
– Также некоторые российские игроки утверждают, что прожить на зарплату АХЛ непросто.
– Я считаю, что хоккеисты в АХЛ зарабатывают достаточно хорошо, – сказал Летунов.
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