Кныжов о жизни в Сан-Хосе: «Неприятно платить огромные налоги, но выхода нет. Хорошая погода круглый год говорит сама за себя. Наверное, это стоит того»

высказался о налогах в Калифорнии.

– В Сан-Хосе чувствуете себе как дома?

– Мне очень там нравится. Пока лечился, узнал получше город и окрестности. Во время сезона вообще почти нет времени съездить на пляж. Я очень люблю природу, так что в свободное время ездил и изучал красивые места.

– К дорогой жизни привыкли?

– Да, тут ничего не поделаешь. Конечно, неприятно платить огромные налоги, но другого выхода нет. Хорошая погода круглый год говорит сама за себя. Наверное, это стоит того.

– Хватает ли вообще денег от контракта НХЛ?

– Контракта НХЛ 100% хватает для комфортной жизни. Вспоминаю свой первый год, когда я играл в , тогда было не очень приятно. Приходилось на всем экономить. Если и покупал какие-то крупные вещи, то старался делать это в другом штате, где меньше налоги. Но сейчас мне на все хватает, – сказал защитник «Сан-Хосе».

Кныжов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». Это его 1-е очко в НХЛ с мая 2021 года