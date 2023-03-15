Кныжов о жизни в Сан-Хосе: «Неприятно платить огромные налоги, но выхода нет. Хорошая погода круглый год говорит сама за себя. Наверное, это стоит того»

Теги Сан-Хосе НХЛ АХЛ Николай Кныжов деньги Хоккей

Николай Кныжов высказался о налогах в Калифорнии.

– В Сан-Хосе чувствуете себе как дома?

– Мне очень там нравится. Пока лечился, узнал получше город и окрестности. Во время сезона вообще почти нет времени съездить на пляж. Я очень люблю природу, так что в свободное время ездил и изучал красивые места.

– К дорогой жизни привыкли?

– Да, тут ничего не поделаешь. Конечно, неприятно платить огромные налоги, но другого выхода нет. Хорошая погода круглый год говорит сама за себя. Наверное, это стоит того.

– Хватает ли вообще денег от контракта НХЛ?

– Контракта НХЛ 100% хватает для комфортной жизни. Вспоминаю свой первый год, когда я играл в АХЛ, тогда было не очень приятно. Приходилось на всем экономить. Если и покупал какие-то крупные вещи, то старался делать это в другом штате, где меньше налоги. Но сейчас мне на все хватает, – сказал защитник «Сан-Хосе».

Кныжов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». Это его 1-е очко в НХЛ с мая 2021 года

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28 комментариев

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Александр Максаков
Ответ Jeff Lebowski
Какой пляж, там вода в океане выше 15С не поднимается. Даже после двух стаканов белой колени сводит.
Ну как бы на пляже воды нет.
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Jeff Lebowski
Какой пляж, там вода в океане выше 15С не поднимается. Даже после двух стаканов белой колени сводит.
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Тёма Тёма
Ответ fantazer812
А почему тогда Кныжов попал бы под мобилизацию останься здесь?
Возможность была бы. Там точно такой возможности нет. Рад за него. Но налоги - меньшее из проблем для гражданина нашей страны)
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Тёма Тёма
Ответ Фёдор Кузнецов
Попасть в НХЛ и закрепиться там в 23 года это уже круто
У нас разные мнения на этот счёт, вот и всё.
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fantazer812
Ответ Тёма Тёма
ПОКА не забрали. Плюс даже у игроков вышки есть варианты с решением данной проблемы известным способом.
А почему тогда Кныжов попал бы под мобилизацию останься здесь?
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Тёма Тёма
Ответ Vladco
Тёма, ты хоть законодательство изучи.Украинское тоже подходит,почти идентично российскому касаемо пизывного возраста. У дядьки бузина, в голове капуста:(( Удивляюсь как с этим фаршем в мозгах люди живут?
Ну Вы же живёте))))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Тёма Тёма
Не ну это всё меняет. Я рад за него, но на взрослом уровне ничего не добился толком, а уже 25 лет.
Попасть в НХЛ и закрепиться там в 23 года это уже круто
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Тёма Тёма
Ответ Фёдор Кузнецов
Один из немногих российских защитников в НХЛ, играл за молодёжную сборную
Не ну это всё меняет. Я рад за него, но на взрослом уровне ничего не добился толком, а уже 25 лет.
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Тёма Тёма
Ответ fantazer812
Интересно. По такой логике тогда почему не забрали игроков вышки к примеру?)
ПОКА не забрали. Плюс даже у игроков вышки есть варианты с решением данной проблемы известным способом.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Тёма Тёма
Нет конечно. Чем он известен?
Один из немногих российских защитников в НХЛ, играл за молодёжную сборную
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Тёма Тёма
Ответ Vladco
Тёма, ты хоть законодательство изучи.Украинское тоже подходит,почти идентично российскому касаемо пизывного возраста. У дядьки бузина, в голове капуста:(( Удивляюсь как с этим фаршем в мозгах люди живут?
Сначала на Вы, попрошу. Мы с Вами не пили, чтобы на "ты". Причем тут Украина-то? Я сказал свое мнение про нытье о жизни в другой стране, привел пример, что тут тоже не очень просто. И явно небезопасней. Точка, думаю.
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Vladco
Ответ Тёма Тёма
Радулову сколько лет? Вот и ответ.
Тёма, ты хоть законодательство изучи.Украинское тоже подходит,почти идентично российскому касаемо пизывного возраста. У дядьки бузина, в голове капуста:(( Удивляюсь как с этим фаршем в мозгах люди живут?
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Thomas Schaaf
Ответ Макс Смирнов
70к минус налоги ,+- 45-55 в зависимости от штата остаётся чистыми на год
Спасибо.
Если верить гуглу, то это действительно ниже средней по городу.
Но ему хоть за еду платить не надо насколько я понимаю
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fantazer812
Ответ Тёма Тёма
Нет конечно. Чем он известен?
Интересно. По такой логике тогда почему не забрали игроков вышки к примеру?)
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Макс Смирнов
Ответ Thomas Schaaf
"Вспоминаю свой первый год, когда я играл в АХЛ, тогда было не очень приятно. Приходилось на всем экономить." Может кто-то уточнить примерные зарплаты в АХЛ? Я думал, что там больше сотни тысяч долларов в год...
70к минус налоги ,+- 45-55 в зависимости от штата остаётся чистыми на год
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Тёма Тёма
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Забей на известных людей. Для начала выучи слово - логика .
Нет не забью. Про проблемы с логикой - это к вашему нику и вам лично)
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Тёма Тёма
Ответ fantazer812
Ну вы же акцент зачем то на возраст Радулова сделали🙃 А для Кныжова бы не сработал здесь эффект «известных людей»?
Нет конечно. Чем он известен?
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Thomas Schaaf
"Вспоминаю свой первый год, когда я играл в АХЛ, тогда было не очень приятно. Приходилось на всем экономить."

Может кто-то уточнить примерные зарплаты в АХЛ?
Я думал, что там больше сотни тысяч долларов в год...
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Тёма Тёма
Надо объяснять, как это делается для известных людей? 🤣🤣🤣
Забей на известных людей.
Для начала выучи слово - логика .
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fantazer812
Ответ Тёма Тёма
Надо объяснять, как это делается для известных людей? 🤣🤣🤣
Ну вы же акцент зачем то на возраст Радулова сделали🙃
А для Кныжова бы не сработал здесь эффект «известных людей»?
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Тёма Тёма
Ответ fantazer812
Никишин? Окулов? Григоренко? Шалунов? Мамин? Ткачев?
Надо объяснять, как это делается для известных людей? 🤣🤣🤣
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fantazer812
Ответ Тёма Тёма
Радулову сколько лет? Вот и ответ.
Никишин? Окулов? Григоренко? Шалунов? Мамин? Ткачев?
+2
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Тёма Тёма
Ответ Gagarin Party
Радулов попал под мобилизацию?
Радулову сколько лет? Вот и ответ.
+1
-7
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SergioConceicao
Ответ Тёма Тёма
Хм. Ну ты выбирай: или налоги или мобилизация. Ну или зарабатывай так, чтобы о налогах не думать.
Он не с Украины
+10
-3
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Сибирский литовец
Ответ Антон Никитин
Причем тут вообще мобилизация?
Актуально видимо в Кропивницком , невольно вылетает
+5
-2
+3
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