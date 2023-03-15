Кныжов о жизни в Сан-Хосе: «Неприятно платить огромные налоги, но выхода нет. Хорошая погода круглый год говорит сама за себя. Наверное, это стоит того»
Николай Кныжов высказался о налогах в Калифорнии.
– В Сан-Хосе чувствуете себе как дома?
– Мне очень там нравится. Пока лечился, узнал получше город и окрестности. Во время сезона вообще почти нет времени съездить на пляж. Я очень люблю природу, так что в свободное время ездил и изучал красивые места.
– К дорогой жизни привыкли?
– Да, тут ничего не поделаешь. Конечно, неприятно платить огромные налоги, но другого выхода нет. Хорошая погода круглый год говорит сама за себя. Наверное, это стоит того.
– Хватает ли вообще денег от контракта НХЛ?
– Контракта НХЛ 100% хватает для комфортной жизни. Вспоминаю свой первый год, когда я играл в АХЛ, тогда было не очень приятно. Приходилось на всем экономить. Если и покупал какие-то крупные вещи, то старался делать это в другом штате, где меньше налоги. Но сейчас мне на все хватает, – сказал защитник «Сан-Хосе».
Кныжов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». Это его 1-е очко в НХЛ с мая 2021 года
Если верить гуглу, то это действительно ниже средней по городу.
Но ему хоть за еду платить не надо насколько я понимаю
Может кто-то уточнить примерные зарплаты в АХЛ?
Я думал, что там больше сотни тысяч долларов в год...
Для начала выучи слово - логика .
А для Кныжова бы не сработал здесь эффект «известных людей»?