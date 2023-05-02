Роман Ротенберг: «Игрокам нужна морковка, образно говоря. Должна быть возможность зарабатывать. Агенты окучивают юниоров, предлагают американскую морковку»

Роман Ротенберг высказался об отъезде российских хоккеистов в Америку.

– Хотелось бы видеть у нас еще больше хороших игроков. Чтобы они меньше уезжали за океан. Я назову вам навскидку пять команд, которые выделяются по составу: СКА, , «Ак Барс», « », « »… Но нам нужно еще больше сильных клубов. А для этого надо сделать так, чтобы наши игроки никуда не уезжали.

– Как же это сделать?

– Маленькие мальчики приходят в хоккейную школу. Они развиваются в этом виде спорта, государство в них вкладывается. Ребята посвящают хоккею всю жизнь. Они жертвуют всем, чтобы стать профессиональным спортсменом. Я по себе знаю – это выбор каждого конкретного человека. Ты играешь в хоккей днем и даже ночью, все остальное в жизни уходит на второй план.

– Вы к чему ведете?

– К тому, что у хоккеистов обязательно должна быть возможность, чтобы зарабатывать. За работу они должны получать какие-то премии. Образно говоря, им нужна морковка.

Нельзя лишать детей мечты, то есть морковки! Может, бюрократам в кабинетах не понять. Но мы должны сделать все, чтобы те люди, которые жертвуют всем в жизни, получали за это достойное вознаграждение.

– Но вот СКА вывел на орбиту Андрея Кузьменко – он поехал в «Ванкувер» и забил там 39 голов за сезон, став звездой мирового уровня. Что же в этом плохого?

– Мы говорим о ребятах, которые достигли такого уровня, что они могут играть там, где сами захотят. Но одно дело – хоккеист, который может играть в первом звене «Колорадо», как . Но если хоккеист летит за океан, чтобы выступать там в пятой лиге и кататься на автобусе по пустыне между Мексикой и США – есть ли в этом смысл? В этом нет смысла.

Агенты, которые работают в Северной Америке, проезжаются по нашим регионам и окучивают самых талантливых юниоров. Они встречаются с детьми, с их родителями и предлагают свою американскую морковку.

– Carrot.

– Вот именно! Даже не carrot juice (морковный сок – прим. Sports.ru) как у Игоря Ларионова, а просто carrot (морковь). И это конкуренция. Они переманивают наших ребят разными способами. Это большой бизнес, заокеанские агенты готовы инвестировать, они вкладывают большие деньги, но зарабатывают в разы больше.

Это такой конвейер, когда игрок отправляется в Северную Америку, а агент за него получает, допустим, по 50 тысяч долларов. Один, другой, третий… Так и сколачивается капитал. А что будет дальше с парнем – агенту не интересно вообще. И вот с этим надо бороться, – сказал главный тренер СКА.

Андрей Сафронов: «НХЛ сейчас блестит, победить эту атлантическую морковку мы пока не в силах»