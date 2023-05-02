Роман Ротенберг: «Игрокам нужна морковка, образно говоря. Должна быть возможность зарабатывать. Агенты окучивают юниоров, предлагают американскую морковку»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА Локомотив СКА НХЛ АХЛ КХЛ Роман Ротенберг Валерий Ничушкин детский хоккей Матч ТВ деньги Хоккей

Роман Ротенберг высказался об отъезде российских хоккеистов в Америку.

– Хотелось бы видеть у нас еще больше хороших игроков. Чтобы они меньше уезжали за океан. Я назову вам навскидку пять команд, которые выделяются по составу: СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Локомотив», «Авангард»… Но нам нужно еще больше сильных клубов. А для этого надо сделать так, чтобы наши игроки никуда не уезжали.

– Как же это сделать?

– Маленькие мальчики приходят в хоккейную школу. Они развиваются в этом виде спорта, государство в них вкладывается. Ребята посвящают хоккею всю жизнь. Они жертвуют всем, чтобы стать профессиональным спортсменом. Я по себе знаю – это выбор каждого конкретного человека. Ты играешь в хоккей днем и даже ночью, все остальное в жизни уходит на второй план.

– Вы к чему ведете?

– К тому, что у хоккеистов обязательно должна быть возможность, чтобы зарабатывать. За работу они должны получать какие-то премии. Образно говоря, им нужна морковка.

Нельзя лишать детей мечты, то есть морковки! Может, бюрократам в кабинетах не понять. Но мы должны сделать все, чтобы те люди, которые жертвуют всем в жизни, получали за это достойное вознаграждение.

– Но вот СКА вывел на орбиту Андрея Кузьменко – он поехал в «Ванкувер» и забил там 39 голов за сезон, став звездой мирового уровня. Что же в этом плохого?

– Мы говорим о ребятах, которые достигли такого уровня, что они могут играть там, где сами захотят. Но одно дело – хоккеист, который может играть в первом звене «Колорадо», как Валерий Ничушкин. Но если хоккеист летит за океан, чтобы выступать там в пятой лиге и кататься на автобусе по пустыне между Мексикой и США – есть ли в этом смысл? В этом нет смысла.

Агенты, которые работают в Северной Америке, проезжаются по нашим регионам и окучивают самых талантливых юниоров. Они встречаются с детьми, с их родителями и предлагают свою американскую морковку.

– Carrot.

– Вот именно! Даже не carrot juice (морковный сок – прим. Sports.ru) как у Игоря Ларионова, а просто carrot (морковь). И это конкуренция. Они переманивают наших ребят разными способами. Это большой бизнес, заокеанские агенты готовы инвестировать, они вкладывают большие деньги, но зарабатывают в разы больше.

Это такой конвейер, когда игрок отправляется в Северную Америку, а агент за него получает, допустим, по 50 тысяч долларов. Один, другой, третий… Так и сколачивается капитал. А что будет дальше с парнем – агенту не интересно вообще. И вот с этим надо бороться, – сказал главный тренер СКА.

Андрей Сафронов: «НХЛ сейчас блестит, победить эту атлантическую морковку мы пока не в силах»

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17 комментариев

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Александр
рома аутист натуральный
+19
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Мадина Уйгурова
Ответ Александр
рома аутист натуральный
у меня ребенок с РАС, так он намного умнее Ротенберга. не стоит оскорблять глупых людей аутистами, это всего лишь проблемы с социализацией, часто без умственных отклонений даже. у Ромки другой диагноз.
+11
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Мадина Уйгурова
Может быть СКА и ЦСКА не будет забирать хороших игроков и у нас будет равный чемпионат? Да не, глупости
+5
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Александр Романов
У Федотова спросите про морковку
+4
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Максим Козлов
Ответ Denis Dudin
А кого ЦСКА забирает?
Ну давай не притворяйся только. Уже несколько лет лучшие молодые игроки переходят либо в СКА, либо в ЦСКА. Что только немного отличает ЦСКА от СКА, так это то, что у первых хоть какая-то система по воспитанию молодых есть и дальнейшего их развития. Правда, если захочешь свалить в НХЛ, то можешь попасть на Новую Землю, но не суть.
+3
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Ron Weasley
Ротенберг то другую морковку пробовал, чтобы Сборную тренировать
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Block shot
Они от тебя бегут, достал уже всех😅
+1
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Алексей Иванов
СКА газовую морковку предлагает, травит таланты Минковского, Порядка, Кузьменко
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Rubilov
А у нас вместо морковки - сочный хрен?
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Сергей Галынский
"Может, бюрократам в кабинетах не понять. "
А Рома точно так сказал?
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Олег
Ответ Александр
рома аутист натуральный
Цирковой 🎪 артист. 😅
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Denis Dudin
Ответ Александр
рома аутист натуральный
А в чем он не прав? Не согласен с Ротеном в 99% случаях, но тут он прав. Много знаешь российский хоккеистов, которые пробились в НХЛ и стали звёздами, начав в юниорских американских лигах? С ходу только Свечников вспомнился. В 22-24 года надо уезжать, когда уже тут состоялся, ну если прям явно виден звездный потенциал, то можно и в 19-20
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Denis Dudin
Ответ Максим Козлов
Ну давай не притворяйся только. Уже несколько лет лучшие молодые игроки переходят либо в СКА, либо в ЦСКА. Что только немного отличает ЦСКА от СКА, так это то, что у первых хоть какая-то система по воспитанию молодых есть и дальнейшего их развития. Правда, если захочешь свалить в НХЛ, то можешь попасть на Новую Землю, но не суть.
Ты конкретные фамилии назови
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