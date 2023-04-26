Гущин о жизни в Калифорнии: «Мы снимали двухкомнатную квартиру за 4400 долларов в месяц. Можно найти студию за 3700. Все зависит от района»

Даниил Гущин рассказал, сколько стоят квартиры в Калифорнии.

– В этом сезоне вы впервые жили самостоятельно. Как справились с бытовухой?

– Думал, что будет сложнее. Калифорния – дорогой штат, так что я искал партера, с кем можно на двоих снимать квартиру. Все, с кем хотел жить, приехали с девушками или женами. В итоге скооперировался с нашим вратарем финном Эету Мякинеми.

В декабре моя девушка получила визу, смогла ко мне прилететь. И полегче стало жить, она помогала с домашними делами. Одному, конечно, тяжелее: надо встать пораньше, приготовить себе еду, после тренировки тоже надо готовить, чтобы пообедать.

– Сколько стоит квартира?

– Все зависит от района. Можно найти студию за 3700 долларов в хорошем районе. Однокомнатная квартира – от 4500 долларов. Там же еще разные налоги. В общем, очень дорого.

Мы снимали двухкомнатную квартиру в 15 минутах езды от центра за 4400 долларов в месяц, то есть каждый платил по 2200 долларов.

– Николай Кныжов рассказывал, что когда весь сезон играл в АХЛ, то экономил, понимал, что на ахаэловскую зарплату не разгуляешься. Вы тоже ужимались в расходах?

– Лишний раз в ресторан не пойдешь, потому что считаешь деньги. Но не могу сказать, что я ущемлялся. Я никогда много денег не тратил. При этом считаю, что иногда себя баловать можно, делать себе приятное, – сказал форвард системы «Сан-Хосе» Гущин.

Гущин о жизни в Америке: «Там люди как будто бы добрее. В России говоришь «привет», а мимо тебя могут молча пройти»