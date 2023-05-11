«Филадельфия» назначит Кита Джонса президентом по хоккейным операциям и утвердит Бриэра на посту генменеджера (Эллиотт Фридман)

Теги Филадельфия Даниэль Бриэр телевидение НХЛ Кит Джонс Эллиотт Фридман Хоккей

Кит Джонс станет президентом «Филадельфии» по хоккейным операциям.

Даниэль Бриэр будет утвержден в качестве генерального менеджера команды. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Напомним, в марте «Флайерс» уволили президента по хоккейным операциям и генменеджера Чака Флетчера и назначили Бриэра исполняющим обязанности генерального менеджера.

Клуб реструктурировал руководство отдела хоккейных операций, разделив роли президента и генменеджера.

54-летний Джонс ранее играл в НХЛ. Он провел в лиге 491 матч. С 1998 по 2000 год он выступал за «Филадельфию».

В 2005 году Джонс стал аналитиком. В настоящее время он работает на TNT и NBC Sports Philadelphia.

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1 комментарий

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Камиль Мухаметшин
должны лётчики уже из этого болота вылезти только тяжело будет но вывезти должны.
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