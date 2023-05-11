«Филадельфия» назначит Кита Джонса президентом по хоккейным операциям и утвердит Бриэра на посту генменеджера (Эллиотт Фридман)
Кит Джонс станет президентом «Филадельфии» по хоккейным операциям.
Даниэль Бриэр будет утвержден в качестве генерального менеджера команды. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Напомним, в марте «Флайерс» уволили президента по хоккейным операциям и генменеджера Чака Флетчера и назначили Бриэра исполняющим обязанности генерального менеджера.
Клуб реструктурировал руководство отдела хоккейных операций, разделив роли президента и генменеджера.
54-летний Джонс ранее играл в НХЛ. Он провел в лиге 491 матч. С 1998 по 2000 год он выступал за «Филадельфию».
В 2005 году Джонс стал аналитиком. В настоящее время он работает на TNT и NBC Sports Philadelphia.
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