Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в рейтинге драфта НХЛ-2023 от The Athletic, Уилл Смит – 3-й («Коламбус»), Дворски – 8-й («Вашингтон»)

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Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от The Athletic.

Журналисты издания считают, что форварда задрафтует «Сан-Хосе».

Ранее стало известно, что «Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, в которой участвовали 16 команд.

The Athletic представил свою версию топ-16 предстоящего драфта.

1. «Чикаго» – н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. «Анахайм» – н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. «Коламбус» – н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

4. «Сан-Хосе» – н Матвей МичковСочи», КХЛ)

5. «Монреаль» – н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

6. «Аризона» – з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

7. «Филадельфия» – н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

8. «Вашингтон» – н Далибор Дворски (АИК, Швеция)

9. «Детройт» – н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)

10. «Сент-Луис» – н Оливер Мур (юниорская сборная США, программа USNTDP)

11. «Ванкувер» – з Аксель Сандин Пелликка («Шеллефтео», Швеция)

12. «Аризона» – н Гейб Перро (юниорская сборная США, программа USNTDP)

13. «Баффало» – н Мэттью Вуд (университет Коннектикута)

14. «Питтсбург» – н Нейт Даниелсон («Брэндон», WHL)

15. «Нэшвилл» – н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)

16. «Калгари» – н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)

«Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й, «Сан-Хосе» – 4-й, «Вашингтон» – 8-й

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34 комментария

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Sovagr
Мичкову в Сан-Хосе к цвету формы привыкать не придётся, уже неплохо.
+36
-1
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RAMIK
Уилл Смиту не поздно на драфт?
+30
-6
+24
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SD_RM_VC
Ответ Джон Мщузавсех
Коламбус возьмет защитника. Или Мичкова.
Коламбус на прошлом драфте брал высоко защитника. Тем более на этом драфте нет защитника, которого можно было бы выбирать так высоко
+10
-1
+9
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Oleg Kolesnikov
В Монреаль бы ему. В идеале, конечно, Анахайм, но контракт...
+8
0
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Кашпир
Ответ RAMIK
Уилл Смиту не поздно на драфт?
Но этот мальчишка догнал цефалопоида, а это чего-нибудь да стоит. (с)
+8
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Maxim Shumov
Ответ Sovagr
Мичкову в Сан-Хосе к цвету формы привыкать не придётся, уже неплохо.
Сан-Хосе украли форму у ХК Сочи!))
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Некит Нестеров
Интересно что бы случилось с хоккейным миром если бы Чикаго первым выберет не Бедарда а любого другого игрока, условного Фантилли.(Понятно что этого не будет но всеровно).
+7
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Сергей Кот
Ответ DevilsFan
Сколько можно шутить на одну тему? Сначала было смешно, потом уже не смешно, а сейчас опять смешно, что вы всё ещё шутите.
шутки про него еще даже всерьез не начались. материалы по типу "я-легенда" будут позже)
+7
0
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Александр Василич
https://www.eliteprospects.com/draft-center/2023
Никто никого не набирает. И никуда. Вот еще 10 версий драфта.28 июня все будет в прямом эфире.
+7
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encaro_one
Ответ Crenk
В вашингтон никчему
Правый нап им не нужен? Сомневаюсь. Пенсионер Оши и чуть Уилсон и все.
Так то Дворски до них точно не дойдёт, раньше заберут.
+3
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Spit@ma
Ответ Oleg Kolesnikov
В Монреаль бы ему. В идеале, конечно, Анахайм, но контракт...
Монреаль не будет его драфтовать. Уже идут слухи
+2
0
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Александр В. Гусев
Только это не рейтинг, а мок-драфт, то есть, как бы симулятор драфта с учётом потребностей команд.
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Сергей Орлов
Сан Хосе скорее Карлссона заберет.
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Фёдор Кузнецов
Сан Хосе может так стать самой русской командой лиги
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Helge
акулы всё больше русских набирают
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RAMIK
Ответ DevilsFan
Сколько можно шутить на одну тему? Сначала было смешно, потом уже не смешно, а сейчас опять смешно, что вы всё ещё шутите.
А кто то шутил уже? Я просто не в курсе.
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Денис Гончаров
Ответ RAMIK
Уилл Смиту не поздно на драфт?
Там Мартин Лоуренс скоро тоже подтянется
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Crenk
Ответ encaro_one
Ценность Матвея к лету просядет, может и к Вашингтону опуститься.
В вашингтон никчему
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Джон Мщузавсех
Коламбус возьмет защитника. Или Мичкова.
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Сергей Кот
думается, Мичков уйдет не в первой десятке.. побоятся его брать
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pztpzhmx66
Эх в Вашик бы Мичкова
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Spit@ma
Ответ encaro_one
Ценность Матвея к лету просядет, может и к Вашингтону опуститься.
Это почему, интересно? Поделитесь
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Dmitry Ptitsyn
Ответ Sovagr
Мичкову в Сан-Хосе к цвету формы привыкать не придётся, уже неплохо.
Он уже к этому времени в СКА будет играть
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Сергей Кот
Ответ Dmitry Ptitsyn
Он уже к этому времени в СКА будет играть
тогда в Рейнджерс надо)
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DevilsFan
Ответ RAMIK
Уилл Смиту не поздно на драфт?
Сколько можно шутить на одну тему? Сначала было смешно, потом уже не смешно, а сейчас опять смешно, что вы всё ещё шутите.
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