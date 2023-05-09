Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в рейтинге драфта НХЛ-2023 от The Athletic, Уилл Смит – 3-й («Коламбус»), Дворски – 8-й («Вашингтон»)
Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от The Athletic.
Журналисты издания считают, что форварда задрафтует «Сан-Хосе».
Ранее стало известно, что «Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, в которой участвовали 16 команд.
The Athletic представил свою версию топ-16 предстоящего драфта.
1. «Чикаго» – н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. «Анахайм» – н Адам Фантилли (университет Мичигана)
3. «Коламбус» – н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
4. «Сан-Хосе» – н Матвей Мичков («Сочи», КХЛ)
5. «Монреаль» – н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
6. «Аризона» – з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)
7. «Филадельфия» – н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
8. «Вашингтон» – н Далибор Дворски (АИК, Швеция)
9. «Детройт» – н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)
10. «Сент-Луис» – н Оливер Мур (юниорская сборная США, программа USNTDP)
11. «Ванкувер» – з Аксель Сандин Пелликка («Шеллефтео», Швеция)
12. «Аризона» – н Гейб Перро (юниорская сборная США, программа USNTDP)
13. «Баффало» – н Мэттью Вуд (университет Коннектикута)
14. «Питтсбург» – н Нейт Даниелсон («Брэндон», WHL)
15. «Нэшвилл» – н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)
16. «Калгари» – н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)
«Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й, «Сан-Хосе» – 4-й, «Вашингтон» – 8-й
Никто никого не набирает. И никуда. Вот еще 10 версий драфта.28 июня все будет в прямом эфире.
Так то Дворски до них точно не дойдёт, раньше заберут.