Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в рейтинге драфта НХЛ-2023 от The Athletic, Уилл Смит – 3-й («Коламбус»), Дворски – 8-й («Вашингтон»)

Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от The Athletic.

Журналисты издания считают, что форварда задрафтует «Сан-Хосе».

Ранее стало известно, что «Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, в которой участвовали 16 команд.

The Athletic представил свою версию топ-16 предстоящего драфта.

1. «Чикаго» – н («Реджайна Пэтс», WHL)

2. «Анахайм» – н (университет Мичигана)

3. «Коламбус» – н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

4. «Сан-Хосе» – н (« », )

5. «Монреаль» – н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

6. «Аризона» – з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

7. «Филадельфия» – н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

8. «Вашингтон» – н Далибор Дворски (АИК, Швеция)

9. «Детройт» – н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)

10. «Сент-Луис» – н Оливер Мур (юниорская сборная США, программа USNTDP)

11. «Ванкувер» – з Аксель Сандин Пелликка («Шеллефтео», Швеция)

12. «Аризона» – н Гейб Перро (юниорская сборная США, программа USNTDP)

13. «Баффало» – н Мэттью Вуд (университет Коннектикута)

14. «Питтсбург» – н Нейт Даниелсон («Брэндон», WHL)

15. «Нэшвилл» – н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)

16. «Калгари» – н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)



«Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й, «Сан-Хосе» – 4-й, «Вашингтон» – 8-й