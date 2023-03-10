«Филадельфия» уволила Флетчера, Бриэр стал и.о. генменеджера

Теги Филадельфия Кубок Стэнли Даниэль Бриэр НХЛ отставки Чак Флетчер Хоккей

«Филадельфия» уволила президента по хоккейным операциям и генменеджера Чака Флетчера.

Даниэль Бриэр, занимающий пост специального помощника генменеджера, был назначен временно исполняющим обязанности генерального менеджера.

Сообщается, что клуб реструктурирует руководство отдела хоккейных операций, разделив роли президента и генерального менеджера.

«Болельщики «Флайерс» заслуживают команду лучше, чем та, которую они видели на льду последние несколько сезонов, а также четкий план по возвращению команды в розыгрыш Кубка Стэнли.

Мы знаем, что это будет многолетний процесс, и стремимся сделать все правильно, потому что хотим вывести эту франшизу на путь к победе в Кубке Стэнли», – сказал Дэйв Скотт, председатель компании Comcast Spectacor, которая владеет «Филадельфией».

Флетчер работал в клубе с 2018 года.

На данный момент команда занимает 14-е место в таблице Восточной конференции.

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28 комментариев

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забил на оборону
Ответ Cube Litening C:68X
Может что на гомо похоже.. Раньше эту хрень с удовольствием ел,в русском магазине можно купить..
Я хотел пошутить что террористы требуют это, но сайт не пропустил. Это уже прорыв? Или всё-таки днище?
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Cube Litening C:68X
Ответ забил на оборону
Слово gematogen запрещено на сайте 🤦‍♂️
Может что на гомо похоже.. Раньше эту хрень с удовольствием ел,в русском магазине можно купить..
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забил на оборону
Ответ забил на оборону
Пишут что у вас заложников в аптеке захватили. Karlsruhe. Чего требуют?
Слово gematogen запрещено на сайте 🤦‍♂️
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Cube Litening C:68X
Ответ забил на оборону
Пишут что у вас заложников в аптеке захватили. Karlsruhe. Чего требуют?
Нашёл..Горячая новость, ещё не понятно ничего..
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Cube Litening C:68X
Ответ забил на оборону
Пишут что у вас заложников в аптеке захватили. Karlsruhe. Чего требуют?
Этого не слышал ещё..Вчера свидетель Иегова своих соплеменников замочил,семь штук и себя..
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забил на оборону
Ответ Cube Litening C:68X
Вопросов больше не имею..😁
Пишут что у вас заложников в аптеке захватили. Karlsruhe.
Чего требуют?
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Антон Якимцев
Ответ Cube Litening C:68X
Вопросов больше не имею..😁
Жаль, что изначально вообще имел.
Тратишь энергию впустую и вынуждаешь других.
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Cube Litening C:68X
Ответ Антон Якимцев
Это называется правила набора и вёрстки, смешарик.
Вопросов больше не имею..😁
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Du Du
Чем занимается президент по хоккейным операциям? Он по рангу выше должности гм?
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Андрей Шульга
Филадельфия все последние годы, конечно, полная грусть. Последняя достойная команда была в 2010 с Пронгером, Ганье, тем же Бриером. А потом 10 лет болота
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Антон Якимцев
Ответ Cube Litening C:68X
В Биробиджане учителем русского и литературы работаешь? 😁
Это называется правила набора и вёрстки, смешарик.
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Камаз Отходов
Ответ Rialto
Жду такую же новость про Хекстолла
Пока ещё не доделал работу.
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Cube Litening C:68X
Ответ Антон Якимцев
В Биробиджане. После запятой пробел стоять должен, Кубик.
В Биробиджане учителем русского и литературы работаешь? 😁
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Максим Макеев
наконец его уволили
+2
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Антон Якимцев
Ответ Cube Litening C:68X
Где у вас,в Челябинске?
В Биробиджане.
После запятой пробел стоять должен, Кубик.
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NACfoRekcuF
Ответ mr.rooo
Эх, ностальгия по НХЛ нулевых. Дэн много где поиграл, но у меня он почему-то твёрдо ассоциируется с Баффало!
Да, влетал в борт от Овечкина там.
0
-2
-2
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Cube Litening C:68X
Ответ Антон Якимцев
У нас заканчивал карьеру парнишка, помню его, посмотрим как будет себя проявлять.
Где у вас,в Челябинске?
0
-4
-4
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mr.rooo
Эх, ностальгия по НХЛ нулевых. Дэн много где поиграл, но у меня он почему-то твёрдо ассоциируется с Баффало!
+1
0
+1
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Антон Якимцев
У нас заканчивал карьеру парнишка, помню его, посмотрим как будет себя проявлять.
+1
-1
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glavniiexpert
Надеюсь в ребилд уйдут наконец.
+3
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Rialto
Ответ jack56
Как раз сменщик освободился))
Не не не, спасибо, больше нас ржавых не надо)
+5
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jack56
Ура товарищи!
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jack56
Ответ Rialto
Жду такую же новость про Хекстолла
Как раз сменщик освободился))
+6
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dosatuy
Всплыл старина Бриер))
+8
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Шлёма Презерман
ват?!
0
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