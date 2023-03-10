«Филадельфия» уволила Флетчера, Бриэр стал и.о. генменеджера

« » уволила президента по хоккейным операциям и генменеджера Чака Флетчера.

, занимающий пост специального помощника генменеджера, был назначен временно исполняющим обязанности генерального менеджера.

Сообщается, что клуб реструктурирует руководство отдела хоккейных операций, разделив роли президента и генерального менеджера.

«Болельщики «Флайерс» заслуживают команду лучше, чем та, которую они видели на льду последние несколько сезонов, а также четкий план по возвращению команды в розыгрыш Кубка Стэнли.

Мы знаем, что это будет многолетний процесс, и стремимся сделать все правильно, потому что хотим вывести эту франшизу на путь к победе в Кубке Стэнли», – сказал Дэйв Скотт, председатель компании Comcast Spectacor, которая владеет «Филадельфией».

Флетчер работал в клубе с 2018 года.

На данный момент команда занимает 14-е место в таблице Восточной конференции.