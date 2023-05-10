Порядин о матчах с Беларусью: «Рано или поздно Россия вернется на международную арену, и эти игры составляют фундамент нашего возвращения»

Павел Порядин отметил важность игр с Беларусью после победы «России 25» со счетом 5:1.

«У белорусов хорошая команда, у них молодой состав и свои задачи.

Рано или поздно мы вернемся на международную арену, и эти игры составляют фундамент нашего возвращения, в этих матчах нужно показывать себя и доказывать, что ты достоин вызова в сборную страны.

Конечно, обычно в мае ты отдыхаешь, но это интересный опыт. Раньше в конце апреля был финал в нашем чемпионате, а потом шел чемпионат мира, поэтому надо тоже понимать, каково это – сыграть так много игр», – сказал нападающий « ».