Порядин о матчах с Беларусью: «Рано или поздно Россия вернется на международную арену, и эти игры составляют фундамент нашего возвращения»
Павел Порядин отметил важность игр с Беларусью после победы «России 25» со счетом 5:1.
«У белорусов хорошая команда, у них молодой состав и свои задачи.
Рано или поздно мы вернемся на международную арену, и эти игры составляют фундамент нашего возвращения, в этих матчах нужно показывать себя и доказывать, что ты достоин вызова в сборную страны.
Конечно, обычно в мае ты отдыхаешь, но это интересный опыт. Раньше в конце апреля был финал в нашем чемпионате, а потом шел чемпионат мира, поэтому надо тоже понимать, каково это – сыграть так много игр», – сказал нападающий «Спартака».
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